CARNET smanjuje limite za pohranu podataka učiteljima i učenicima, korisnici nezadovoljni

U proteklom razdoblju korisnici online aplikacija iz paketa Microsoft 365, koji im pristupaju preko računa na domeni skole.hr, imali su problema s pristupom. Iz CARNET-a su otkrili razlog i povukli čudan potez

Sandro Vrbanus petak, 29. kolovoza 2025. u 15:41

Proteklih tjedana korisnici online aplikacija iz paketa Microsoft 365, koji do njih imaju pristup putem korisničkih računa na skole.hr – dakle učitelji i učenici – prijavljivali su poteškoće u radu s tim aplikacijama. Na to su sada reagirali i iz CARNET-a, nadležnoga za dodjelu korisničkih računa i upravljanje tim sustavom, pa su pojasnili u čemu je zapravo bio problem.

Prostor prepolovljen

Do nedavnih poteškoća "došlo je zbog toga što je dio korisnika premašio svoju dodijeljenu kvotu diskovnog prostora, što je rezultiralo prekoračenjem ukupnog diskovnog prostora na razini sustava obrazovanja", poruka je iz CARNET-a, koji očito nije osigurao dovoljnu ukupnu količinu prostora za cijeli sustav. Nakon toga najavljuju, u najmanju ruku neobičan, potez, pa pišu:

"Kako bi se osigurao stabilan i nesmetan rad servisa, a sukladno ugovoru između Microsofta i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, limiti za pohranu podataka su sljedeći:

  • Nastavnici: 50 GB
  • Učenici: 25 GB"

Negodovanje nastavnika

To znači da će nastavnom osoblju trenutačno alocirani prostor za pohranu od maksimalnih 100 GB biti prepolovljen. Događa se to niti dvije godine otkako je taj limit bio prvi put snižen s jednog terabajta na 10% te količine, a sada je ponovno smanjen za 50%. Očekivano, to je izazvalo negodovanje među pogođenima. Na Facebooku ispod objave već nakon nekoliko minuta osvanule su poruke nezadovoljnih, koji poručuju, primjerice:

  • "Bravo" za CARNET.hr i MZOM! S 1 TB na 100 GB, pa sa 100 GB na bijednih 50 GB. I to bez ikakve najave. Ma uzmite nam sve, vratit ćemo se na kredu i ploču.
  • U dvije godine s 1TB na 100GB, pa sad na 50GB. Sramota.
  • Učitelji su krivi jer premašuju pohranu od 50 GB!? Sramota! Gdje je vremeplov da nas vrati u 1990. godinu i koristimo ploču, kredu i grafoskop!?
  • Kad se smanjilo s 1TB na 100 zamolio sam Vas da ću rado nadoplatiti ostatak, jer mi zaista treba, to mi je poslovni račun i mislim da je 50gb zaista premalo.

"Većina korisnika koji su unutar navedenih limita ponovno ima puni pristup Microsoft 365 aplikacijama. Pojedini korisnici koji i dalje premašuju dopušteni prostor bit će izravno kontaktirani te će im biti određen rok za usklađivanje zauzeća podataka, kako bi se izbjegla moguća nova ograničenja u radu servisa", zaključuju iz CARNET-a.

Zatražili smo ih dodatna objašnjenja ovog poteza, a odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.



