Huawei u Europi zaštitio i naziv Harmony

Huawei već par mjeseci, točnije od izbijanja trgovinskog rata sa SAD-om, tvrdi kako ima spremnu alternativu za Android. Štoviše, ista je navodno već godinama u razvoju jer su slutiti da bi im jednog dana mogla zatrebati.

Do sada nismo imali razloga sumnjati u Huaweijeve navode o alternativnom operacijskom sustavu za Android. No, ovih dana priča im i ne drži vodu. Dok se svako malo u medijima pojavljuju informacije o superiornosti HongMeng OS-a nad Androidom, od kojega je čak brži 60%, sada jedan od Huaweijevih šefova, Liang Hua, navodi kako isti nikad nije bio razvijan kao zamjena za Android, već primarno kao OS za IoT uređaje, kako bi se smanjila latencija.

The Hongmeng OS is primarily developed for IoT devices that will reduce latency… We haven’t decided yet if the Hongmeng OS can be developed as a smartphone operating system in the future