Microsoft izdao hitnu zakrpu za Windows 11 nakon katastrofalnog ažuriranja

Novo obavezno ažuriranje za Windows 11, KB5066835, uzrokuje brojne probleme, od prekida mrežnih veza do blokiranja periferije. Microsoft je potvrdio izdavanje hitne zakrpe

Bug.hr ponedjeljak, 20. listopada 2025. u 08:12

Kako prenosi portal Windows Latest, novo, obavezno sigurnosno ažuriranje za korisnike operacijskog sustava Windows 11 pokazalo se kao "potpuna katastrofa", zbog čega je tvrtka bila prisiljena potvrditi izdavanje hitne zakrpe.

Problematično ažuriranje nosi oznaku KB5066835, a prema priznanju samog Microsofta, glavni problem leži u prekidu "localhost" veza. U praksi, to znači da aplikacije koje se hostaju lokalno više ne mogu uspostaviti vezu s vašom mrežom. No, to je samo vrh sante leda. Korisnici diljem svijeta prijavljuju i brojne neuspjele instalacije samog ažuriranja te bugove koji blokiraju ispravan rad perifernih uređaja poput miševa i tipkovnica, pri čemu se posebno spominju neki Logitech uređaji.

Stručnjaci upozoravaju korisnike da ne pokušavaju na svoju ruku rješavati probleme pronađene na internetu, jer uglavnom ne funkcioniraju. Umjesto toga, savjetuje se čekanje na službeni popravak.

Tehnička pozadina problema leži u "regresiji unutar HTTP servera u kernel-modu (HTTP.sys)". Kada preglednik ili aplikacija pokuša uspostaviti HTTP/2 vezu s uslugama na adresi 127.0.0.1, HTTP.sys pogrešno obrađuje proces i resetira vezu. Ovo je značajan problem jer izravno utječe na rad IIS-a (Internet Information Services) i svega što ovisi o HTTP.sys-u.

Microsoft je potvrdio da već distribuira hitnu zakrpu koja bi trebala riješiti probleme s localhost vezama, no napominju kako može proći i do 48 sati dok se ona ne pojavi na svim pogođenim računalima. U međuvremenu, tvrtka savjetuje korisnicima da provjere dostupnost ažuriranja i ponovno pokrenu svoje računalo, čak i ako ne vide nikakve nove nadogradnje na popisu.

U komentarima na Redditu - korisnici krive AI i otpuštanje testera

Uz sve navedeno, korisnici se na Redditu žale da preview pane u File Exploreru više ne radi ispravno, prikazujući lažna sigurnosna upozorenja umjesto sadržaja datoteke. No, popis problema tu ne staje. Ubrzo se ispostavilo da ažuriranje onesposobljava i Windows Recovery Environment (WinRE), ključan alat za oporavak sustava, jer u njemu prestaju raditi tipkovnica i miš.

U komentarima se mnogi pitaju kako takvi propusti uopće prolaze Microsoftove kontrole. "Ne razumijem, imaju interno testiranje i tri sloja vanjskog testiranja. Kako takvi bugovi uopće dođu do produkcije?" pita se jedan od najpopularnijih komentara. Drugi korisnici dijele svoja loša iskustva s Windows Insider programom, tvrdeći da Microsoft ignorira njihove prijave grešaka. "Bio sam dio Insider programa. Nijedan bug koji sam prijavio nije popravljen, zato sam i otišao", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Od otprilike 60 bugova koje sam prijavio, popravljena su samo 3-4."

Velik dio rasprave usmjerio se na Microsoftovo sve veće oslanjanje na umjetnu inteligenciju i smanjenje broja zaposlenika u odjelima za kontrolu kvalitete. "Sjetite se da je cijeli QA tim dobio otkaz 2015. i da je svo testiranje prebačeno na prosječnog korisnika. Zašto mislite da su Windowsi postali tako problematični od verzije 10?" ističe jedan komentator. Mnogi su se složili, a kao dokaz navode nedavnu izjavu CEO-a Microsofta da je 30% novog koda tvrtke generirano pomoću umjetne inteligencije.

"Kako sve više Microsoftovog koda prelazi na AI umjesto na prave inženjere, možemo očekivati sve više 'nepredviđenih problema' s obveznim ažuriranjima", cinično je zaključio jedan korisnik. Drugi su se nadovezali s komentarima poput "Ali AI je rekao da je sve u redu. Ne znam što se dogodilo?" i "Ovo je budućnost koju nam donosi AI." Frustracija je dosegla točku u kojoj neki korisnici otvoreno razmatraju prelazak na alternativne operativne sustave. "Mislim da je vrijeme da se polako vratim na Linux", napisao je jedan od dugogodišnjih korisnika Windowsa.

