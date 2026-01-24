Još korisnih i AI funkcija stiže u Notepad i Paint

Microsoft nastavlja s dodavanjem naprednih funkcionalnosti u svoje standardne alate u Windowsima, neke od kojih zahtijevaju pretplatu ili rade samo na Copilot+ računalima, dok su druge "obične"

Sudionicima programa za rano testiranje softvera Windows Insider Microsoft je aktivirao najnovija ažuriranja za svoje dugovječne aplikacije Notepad i Paint, koja su donijela nekoliko novih alata za produktivnost i kreativnost. Time se nastavlja trend "oživljavanja" ovih aplikacija, ugrađenih u Windowse od najranijih dana, ali i njihovog obogaćivanja AI funkcijama – htjeli to korisnici ili ne.

Notepad

Najnovija verzija Notepada značajno proširuje podršku za Markdown formatiranje, uvodeći opcije poput precrtanog teksta i ugniježđenih lista. Korisnici novitetima mogu pristupiti putem alatne trake, tipkovničkih prečaca ili izravnim uređivanjem sintakse, što aplikaciju čini svestranijom i prilagodljivijom za one koji je koriste za napredno uređivanje teksta (dakako, ako Notepad nakon posljednje nadogradnje Windowsa uopće mogu i pokrenuti).

Osim funkcionalnih nadogradnji, Notepad uvodi i novo "iskustvo dobrodošlice" u obliku skočnog prozora koji korisnike obavještava o najnovijim funkcijama. Prozor se pojavljuje pri prvom pokretanju Notepada, a može mu se naknadno pristupiti klikom na ikonu megafona u gornjem desnom kutu.

AI alati za pisanje i uređivanje te sumiranje teksta od sada će prikazivati rezultate u stvarnom vremenu, bez potrebe za čekanjem da sustav napiše potpun odgovore. Bez obzira na to generira li se tekst lokalno ili u oblaku, korisnici dobivaju njegov raniji pregled s kojim mogu odmah raditi.

Paint

Popularna grafička aplikacija Paint u novoj verziji donosi inovaciju pod nazivom "Coloring book", koja omogućuje stvaranje jedinstvenih crteža za bojanje samo na temelju tekstualnog unosa. Dakako, riječ je o funkciji pokretanoj umjetnom inteligencijom koja se pokreće kroz izbornik Copilot, a bit će zanimljiva roditeljima s djecom koja vole bojanke. Međutim, ti roditelji morali bi posjedovati neko od računala iz linije Copilot+ PC, jer će generiranje bojanki biti dostupno samo na njima.

Uz taj kreativni AI alat, Paint za sve korisnike uvodi i praktično tehničko poboljšanje u obliku klizača za toleranciju popunjavanja (fill tolerance slider). To će dati preciznu kontrolu nad radom alata "Fill" (kantica za bojanje), omogućujući korisniku da odredi koliko će se boja strogo primjenjivati na određene površine.

Napominjemo da je za korištenje svih AI značajki u Notepadu i Paintu potrebna prijava s Microsoftovim računom i pretplata na neki od Microsoft 365 paketa koji uključuje Copilot.