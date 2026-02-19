Windows 11 dobiva ugrađeni test brzine interneta

Nakon prošlogodišnjeg testiranja, značajka sada stiže u širu upotrebu, čime se uklanja potreba za korištenjem alternativnih servisa za mjerenje brzine interneta

Microsoft priprema nekoliko novih značajki za Windowse 11, a među njima se ističe i dugo iščekivani ugrađeni test brzine internetske veze. Nova funkcionalnost trenutačno je dostupna korisnicima Windows 11 Insider programa u Release Preview kanalu.

Riječ je, naime, o alatu kojem se pristupa izravno s programske trake. Dovoljno je kliknuti desnim klikom miša na ikonu mreže u sistemskoj traci, nakon čega se otvara opcija za test brzine. Test se pokreće u zadanom internetskom pregledniku, gdje korisnici mogu provjeriti brzinu veze putem Etherneta, Wi-Fija ili mobilnih podataka.

Uz test brzine, stiže i nova opcija za podešavanje kamere, koja omogućuje kontrolu pomicanja (pan) i nagiba (tilt) za podržane kamere. Također, Windowsi 11 dobivaju i nove emojije, cjeloviti izbornik postavki za widgete te mogućnost postavljanja .webp datoteka kao pozadine radne površine.

Nadogradnja je dostupna u Release Preview kanalu za verzije Windowsa 11 24H2 (Build 26100) i 25H2 (Build 26200), a šira dostupnost očekuje se nakon završetka testiranja.