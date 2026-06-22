Nadogradnja Windowsa "pokvarila" Recycle Bin

Microsoft je službeno potvrdio postojanje novog (rekli bismo, još jednog u nizu) tehničkog problema unutar operacijskog sustava Windows, koji izravno utječe na korisničko iskustvo pri radu s košem za smeće (Recycle Bin). Prema službenom izvješću iz lipnja godine, problem se manifestira u trenutku kad korisnici pokušaju trajno izbrisati pojedinačnu stavku. Umjesto izvornog naziva datoteke, skočni prozor za potvrdu brisanja prikazuje interni sistemski naziv, koji obično započinje znakovima poput $Rxxxxx.ext.

Iritantan problemčić

Zanimljivo je da sam Recycle Bin i dalje ispravno prikazuje originalne nazive datoteka u svom sučelju prije nego što se pokrene proces trajnog uklanjanja. Također, ako korisnik odluči vratiti datoteku na njezinu izvornu lokaciju naredbom za oporavak (Restore), operacijski sustav je vraća pod njezinim točnim, izvornim imenom. To potvrđuje da sami podaci o nazivima nisu trajno izgubljeni, već da je riječ tek o manjem problemu koji se javlja u specifičnoj situaciji.

Internom istragom utvrđeno je da se ova nepravilnost počela pojavljivati isključivo nakon instalacije redovitog sigurnosnog ažuriranja za Windows koje je objavljeno 9. lipnja, pod oznakom KB5094125. Iz Microsofta napominju kako je za zahvaćene uređaje već dostupno privremeno zaobilazno rješenje, dok tehnički timovi aktivno rade na trajnom ispravku koji će biti integriran u neku od budućih nadogradnji sustava Windows.

I sami smo uspjeli replicirati opisani problem

Problem je prilično raširen i pogađa širok spektar operacijskih sustava, kako na korisničkim tako i na serverskim platformama. Među pogođenim klijentskim verzijama nalaze se Windows 11 (verzije 26H1, 25H2, 24H2 i 23H2) te Windows 10 (verzija 22H2 kao i Enterprise LTSC/LTSB izdanja iz 2021., 2019. i 2016. godine). Na serverskoj strani, anomalija je zabilježena na sustavima Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 te verzijama 2012 i 2012 R2.