Rujansko ažuriranje za Windows 11: riješeni UAC i audio problemi

Ažuriranja KB5065426 i KB5065431 donose važne sigurnosne zakrpe i rješavaju dugogodišnji problem s UAC prozorima te audio poteškoće za korisnike OBS Studija

Bug.hr nedjelja, 14. rujna 2025. u 01:08

Kako prenosi Windows Report, najnovije Microsoftovo ažuriranje stiže za Windows 11 verzije 24H2, 23H2 i 22H2, donoseći ključne sigurnosne popravke, ali i ispravke nekih dugotrajnih bugova.

Ažuriranja su dostupna pod oznakama KB5065426 za verziju 24H2 te KB5065431 za verzije 23H2 i 22H2. Nakon instalacije, brojevi izrade (build) vašeg sustava bit će redom 26100.4946, 22631.5768 i 22621.5768.

Glavni fokus ažuriranja KB5065426 je rješavanje dugogodišnjeg problema s neočekivanim upitima Kontrole korisničkog računa (UAC) koji su se pojavljivali prilikom korištenja MSI instalacijskih datoteka. Korisnici koji nisu administratori sustava prijavljivali su da im UAC prozori iskaču tijekom pozadinskih zadataka popravka ili konfiguracije aplikacija. Ovaj je bug utjecao na popularne programe kao što su Office Professional Plus 2010 i Autodesk-ov AutoCAD, ometajući njihov normalan rad. Microsoft je sada smanjio učestalost ovih upita i dodao opciju za IT administratore da kreiraju liste dopuštenja (tzv. allowlists) kako bi zaobišli UAC provjere za pouzdane aplikacije.

Osim toga, isto ažuriranje (KB5065426) rješava i problem sa zvukom koji je bio povezan s mrežnim sučeljem. Korisnici popularne aplikacije OBS Studio s uključenom opcijom Display Capture prijavljivali su trzanje i zastajkivanje zvuka u aplikacijama koje se oslanjaju na Network Device Interface (NDI) protokol. Problem se počeo javljati nakon kolovoških ažuriranja, a Microsoft potvrđuje da je sada riješen, čime se osigurava stabilan zvuk za streamere i producente sadržaja koji koriste OBS i NDI.

Među ostalim poboljšanjima ističu se bolja responzivnost unosa, ispravci za vidljivost modula u IIS Manageru te nove mogućnosti revizije SMB protokola za procjenu kompatibilnosti.

Sve u svemu, rujansko ažuriranje za Windows 11 donosi više od rutinskih sigurnosnih zakrpa. Rješavanjem frustrirajućih problema s UAC-om i zvukom, Microsoft je značajno poboljšao korisničko iskustvo. Preporučuje se da provjerite Windows Update i instalirate najnovija ažuriranja kako biste osigurali stabilnost i sigurnost svog sustava.



