Siječanjska nadogradnja za Windowse 11 donijela više problema nego rješenja

Na dijelu računala instaliranje redovitog ažuriranja posljednjih dana uzrokuje crni ekran i povremene padove sustava, često povezane s Nvidia ili AMD grafičkim karticama, kao i probleme s aplikacijama

Windowsi 11 dobili su još jednu redovitu nadogradnju ovoga mjeseca (KB5074109), a ona je donijela važne sigurnosne zakrpe, što joj je bila i osnovna namjena. Međutim, na dijelu računala izazvala je i niz problema – od crnih ekrana i zamrzavanja do poteškoća s udaljenim pristupom, Outlookom, Notepadom i nekim vanjskim aplikacijama. Priznali su to i u Microsoftu, pa su lakonski svima onima, koji su se osjetili pogođenima nekim od problema, jednostavno preporučili da zakrpu – deinstaliraju.

Glavni poznati problemi

Na dijelu računala s Windows 11 (verzije 24H2 i25H2) navedena zakrpa uzrokuje crni ekran (nekad poznat pod imenom plavi ekran smrti) i povremene padove sustava, često povezane s Nvidijinim ili AMD-ovim grafičkim karticama. Pojedini korisnici prijavljuju i promjene u redoslijedu uređaja za podizanje sustava u BIOS‑u nakon restarta, što može završiti neuspješnim pokretanjem sustava dok se ručno ne vrati ispravan boot uređaj.

Problemi su primijećeni i s nekim Microsoftovim aplikacijama unutar OS-a, pa se tako Outlook Classic pri korištenju POP računa nekima zamrzava nekoliko minuta nakon pokretanja, pa ostaje neupotrebljiv dok se zakrpa ne ukloni. Neki korisnici primijetili su i da im se u Windowse ugrađene aplikacije, primjerice Notepad, ne žele pokrenuti – rješenje za ovo je ili resetiranje računala ili deinstalacija i ponovna instalacija Notepada iz službene Microsoftove trgovine aplikacija.

Neobično je sve to, iritantno i nepotrebno, a čak nije niti prvi puta ove godine, budući da je nedavno ažuriranje nekima sprječavalo pravilno gašenje ili hibernaciju sustava. Isto tako, nastavak je ovo sličnih problema od lani, a neki već špekuliraju o tome jesu li sustavne pogreške u nadogradnjama rezultat toga što, prema vlastitom priznanju, barem 30% programskog koda unutar Microsofta već sada piše – umjetna inteligencija.