Što donosi Windows 11 25H2? Manje je ponekad zaista više

Ovogodišnje "veliko" ažuriranje za Windows 11, verzija 25H2, stiže bez velikih noviteta, ali s fokusom na stabilnost i sigurnost. Evo zašto je to dobra vijest i koje su promjene ispod haube

Bug.hr utorak, 9. rujna 2025. u 09:19

Korisnici Windowsa, koji se često žale na dodavanje novih značajki operativnom sustavu, mogu odahnuti. Kako prenosi PCMag UK, ovogodišnje veliko ažuriranje, verzija 25H2, koja će vjerojatno nositi službeni naziv Windows 11 2025 Update, ne donosi nikakve nove mogućnosti za krajnje korisnike osim onih koje su već postale dostupne kroz privremena ažuriranja. Upravo je u tome i njegova najveća prednost – izostanak novih funkcionalnosti znači da 25H2 neće stvarati probleme s kompatibilnošću niti zahtijevati dugotrajan proces instalacije s višestrukim ponovnim pokretanjem sustava.

Razlog za brzu i bezbolnu instalaciju leži u činjenici da su stvarne značajke vjerojatno već prisutne na vašem sustavu. Microsoft je tijekom protekle godine isporučivao nove funkcije u "uspavanom" stanju putem mjesečnih sigurnosnih i stabilnosnih ažuriranja. Kada instalirate 25H2, zapravo samo aktivirate takozvani "paket za omogućavanje" (enablement package) koji uključuje te, već postojeće, značajke.

Valja napomenuti da ako ste u postavkama Windows Updatea označili opciju "Preuzmi najnovija ažuriranja čim postanu dostupna", nove značajke su možda već aktivne na vašem sustavu. Microsoft sada primjenjuje strategiju "kontinuirane inovacije", što znači da objavljuje nove funkcije kada su spremne, umjesto da ih čuva za jedno veliko godišnje izdanje. Iako tehnički možete dobiti najnovije funkcije i bez prelaska na 25H2, preporučuje se nadogradnja zbog ključnih poboljšanja koda, sigurnosti i stabilnosti koje dolaze s novom verzijom OS-a. Također, time se produljuje i razdoblje podrške za vaš sustav.

Windows 25H2 je već dostupan u Windows Insider Release Preview kanalu, što je najstabilnija opcija među testerskim kanalima. Što se tiče opće dostupnosti, očekuje se "kasnije ove kalendarske godine", što je prethodnih godina obično značilo kraj rujna ili početak listopada. Imajte na umu da Microsoft koristi tehnologiju "kontroliranog uvođenja značajki" (CFR), što znači da ažuriranje neće biti dostupno svima u isto vrijeme.

Ako niste omogućili opciju za rano preuzimanje ažuriranja, neke od sljedećih značajki mogle bi za vas biti nove nakon instalacije 25H2:

  • Ažurirani izbornik Start s mobilnom sekcijom: Nakon povezivanja telefona s računalom pomoću aplikacije Phone Link, pored izbornika Start pojavljuje se dodatna ploča s opcijama za otvaranje poruka, pozivanje i pregledavanje fotografija.
  • Prilagodba zaključanog zaslona: Sada možete dodavati, uklanjati i preslagivati widgete na zaključanom zaslonu kao što su Sport, Promet, Vrijeme i drugi.
  • Sat u Centru za obavijesti: Digitalni sat, koji je prethodno bio uklonjen, sada se može ponovno omogućiti iznad kalendara u Centru za obavijesti.
  • Poboljšanja Pripovjedača (Narrator): Jedna od ključnih značajki pristupačnosti dobila je opise slika pomoću umjetne inteligencije i nove tipkovničke prečace.
  • Kraj za "Plavi zaslon smrti" (BSOD): Microsoft umirovljuje zloglasni BSOD i zamjenjuje ga minimalističkim crnim zaslonom u slučaju sistemske greške.
  • Migracija računala: Nova značajka unutar Windows Backupa omogućuje uparivanje novog i starog računala kako bi se pojednostavio prijenos datoteka i postavki.
  • "Press to Talk" za Copilot: Držanjem kombinacije tipki Alt + razmaknica možete započeti verbalnu interakciju s AI asistentom.
  • Poboljšanja virtualne tipkovnice za Gamepad: Raspored tipki prilagođen je za lakšu navigaciju pomoću kontrolera.
  • Opcija "Uredi" u izborniku za dijeljenje: Sada možete izravno urediti slike u aplikaciji Photos prije nego što ih podijelite.

Jedna od promjena koju donosi 25H2 jest i produljenje vremenskog okvira podrške. Objavom nove verzije, ona traje 24 mjeseca za Home i Pro izdanja, te 36 mjeseci za Enterprise i Education izdanja.

Microsoft također uklanja nekoliko rijetko korištenih značajki: PowerShell 2.0 i Windows Management Instrumentation command-line (WMIC).

Naravno, nedostatak velikih i zvučnih noviteta u verziji 25H2 mogao bi značiti da Microsoft priprema nešto značajnije za sljedeću godinu. Nagađa se o mogućem dolasku Windowsa 12 u 2026.



