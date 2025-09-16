Zagovornici prava na popravak traže ažuriranja OS-ova barem 15 godina

Europske udruge koje se bave problematikom elektroničkog otpada, predvođene pokretom Right to Repair, uputile su apel vodstvu Europske unije sa zahtjevom da se tehnološke tvrtke zakonski obvežu na osiguravanje barem 15 godina softverskih ažuriranja operacijskih sustava za svoje uređaje. Povod za tu inicijativu je Microsoftova odluka o prestanku besplatne podrške za operacijski sustav Windows 10, koja stupa na snagu idućeg mjeseca, a koja bi, prema procjenama, mogla čak 400 milijuna potpuno ispravnih računala učiniti zastarjelima i potencijalno neupotrebljivima.

Milijuni tona e-otpada

Koalicija "Right to Repair Europe" (Pravo na popravak) pozvala je Jessiku Roswall, europsku povjerenicu za okoliš, otpornost na vodu i konkurentno kružno gospodarstvo, da stane na kraj takozvanoj "softverski uvjetovanoj zastarjelosti". Prema njihovim riječima, Microsoftova odluka je školski primjer toga kako proizvođači softvera mogu savršeno funkcionalne uređaje učiniti nesigurnima i nepoželjnima, ne zbog kvara ili zastarjelosti hardvera, već isključivo zbog prestanka pružanja softverske podrške.

Microsoft će 14. listopada objaviti posljednje besplatne sigurnosne zakrpe za Windows 10, a to je dan koji se, ironičnom igrom sudbine, obilježava kao Međunarodni dan e-otpada. Nakon tog datuma, korisnici će se suočiti s izborom: plaćati Microsoftov program proširenih sigurnosnih ažuriranja (ESU), nadograditi računalo na Windows 11, prijeći na alternativni operativni sustav ili riskirati korištenje sustava bez ključnih sigurnosnih ažuriranja, čime postaju ranjivi na kibernetičke napade.

Pritisak na Bruxelles i Microsoft

Problem vezan uz e-otpad je u tome što, prema procjenama, oko 400 milijuna računala ne može biti nadograđeno na Windows 11 zbog hardverskih zahtjeva. Aktivisti upozoravaju da bi, ako i samo dio tih računala završi u otpadu, to moglo stvoriti više od 700 milijuna kilograma e-otpada, što je ekvivalent masi 70 Eiffelovih tornjeva.

Koalicija zbog svega navedenoga poziva Europsku komisiju da uvede zahtjeve ekološkog dizajna za prijenosna računala, kojima bi se od proizvođača tražilo jamčenje najmanje 15 godina softverskih ažuriranja za računala. U idealnom svijetu, obveza bi se odnosila na sve elektroničke proizvode.

Osim lobiranja u Bruxellesu, međunarodna koalicija aktivista za pravo na popravak pokrenula je i javnu kampanju usmjerenu izravno na Microsoft. Objavili su otvoreno pismo u kojem pozivaju tvrtku da produži besplatnu podršku za Windows 10 i nakon idućeg mjeseca. Pismo je otvoreno za potpisivanje organizacijama i pojedincima diljem svijeta, čime se stvara javni pritisak na tehnološkog diva svega nekoliko tjedana prije isteka roka. Možete ga i sami potpisati ovdje.