Jony Ive viđen kako snima reklamu u San Franciscu, što je potaknulo tračeve i špekulacije

Na Internetu nikad nije dosadno – ako službenih vijesti iz nečijeg života i područja rada nema neko duže vrijeme, a ta je osoba zanimljiva javnosti, svaki će njezin sljedeći korak biti pozorno popraćen i komentiran. U svijetu "celebrityja" to je uobičajena pojava, u svijetu tehnologije nešto manje, no legendarni Appleov dizajner Jony Ive smjestio se upravo na presjeku tih svjetova. Njegova kultna pojava i aura tajnovitosti, koju oduvijek njeguje, mnogima su intrigantni.

Naznaka nečeg velikog?

U javnosti se pojavljuje rijetko, no svaki put to izazove novu rundu špekulacija o tome hoće li baš njegov sljedeći potez svijetu podariti "novi iPhone". Posljednje informacije koje imamo o Iveovim planovima govorile su da on i Sam Altman smišljaju kako izraditi revolucionarni proizvod, oslonjen na umjetnu inteligenciju, koji bi postao sveprisutan kao što su to danas mobiteli. O projektu se, dakako, ne zna ništa, pa svaka i najmanja informacija pokreće novi val špekulacija. Ovog puta za to je bilo dovoljno da se Ive samo pojavi na jednom snimanju na ulicama San Francisca.

Reddit / Wise-Box-2409

Ovoga tjedna su tako korisnici na Redditu i Imguru podijelili nekoliko fotografija, na kojima su sasvim uobičajeni prizori snimatelja i ostatka ekipe koja očito snima neku reklamu. Među redateljima, glumcima, snimateljima, operaterima dronova i ostalima netko je potom primijetio lik Jonyja Ivea – i to je bilo sasvim dovoljno da se odmah zapodjene rasprava o tome što on tamo radi.

Je li AI proizvod već spreman za javnost? Je li riječ o nekom novom projektu njegove tvrtke LoveFrom? Za sada javnost nije upoznata s time, ali jedno je jasno – kad se samozatajni Ive pojavljuje u reklami, kao što je to bilo i u vrijeme njegovog rada u Appleu, možemo biti sigurni da je riječ o nečemu prilično bitnome.