Peter Thiel, milijarder iz Silicijske doline, postao prorok Sudnjeg dana

Kontroverzni milijarder i suosnivač PayPala, pripadnik američke političke elite, održao je niz predavanja o - Armagedonu. Tko je Peter Thiel, zašto je opsjednut krajem svijeta i kako njegove apokaliptične vizije oblikuju našu tehnološku i političku stvarnost?

Bug.hr subota, 25. listopada 2025. u 23:12
📷 Ilustracija AI (Grok)
Ilustracija AI (Grok)

U San Franciscu, epicentru tehnoloških inovacija, najtraženiji događaj proteklih mjeseci nije bila promocija novog gadgeta, već serija od četiri predavanja o Antikristu. Predavač je bio Peter Thiel, milijarder, suosnivač PayPala i Palantira, prvi vanjski investitor u Facebook i jedna od najutjecajnijih, ali i najkontroverznijih figura Silicijske doline. Ulaznice po cijeni od 200 dolara rasprodane su u nekoliko sati, a posjetitelji su se morali obvezati na šutnju. No, zahvaljujući snimkama kojih su ipak dokopali mediji (Guardian, The Washington Post i drugi), dobili smo rijedak uvid u apokaliptični svjetonazor čovjeka koji aktivno oblikuje našu budućnost.

Između Armagedona i Antikrista

Thiel, koji sebe opisuje kao "ortodoksnog (pravovjernog) kršćanina" (koji nije pripadnik Pravoslavne Crkve) i libertarijanca, pred svojim probranim slušateljstvom iznosi mračnu viziju čovječanstva.

Smatra da smo zarobljeni između dva katastrofalna izbora: Armagedona i Antikrista. Armagedon je za njega doslovni kraj svijeta – totalni kolaps civilizacije uzrokovan nuklearnim ratom ili nekom drugom tehnološkom katastrofom. Antikrist je, s druge strane, suptilnija, ali jednako strašna prijetnja. To nije nužno jedna osoba, već globalni, autoritarni sustav koji obećava "mir i sigurnost" po cijenu slobode i, što je za Thiela ključno, tehnološkog napretka.

Prema njegovom tumačenju, Antikrist će doći na vlast iskorištavajući naš strah od egzistencijalnih prijetnji poput klimatskih promjena, pandemija ili nekontrolirane umjetne inteligencije. Uvjerit će nas da mu predamo kontrolu kako bi nas spasio od Armagedona, stvarajući tako jedinstvenu svjetsku državu koja će zaustaviti svaku inovaciju.

Ova teološka konstrukcija ima vrlo konkretne mete. Thiel kao "legionare Antikrista" i moguće vjesnike takvog poretka spominje klimatsku aktivisticu Gretu Thunberg i kritičara umjetne inteligencije Eliezera Yudkowskog. U njegovom narativu, Antikrist je "ludit koji želi zaustaviti svu znanost". Međunarodne institucije poput Ujedinjenih naroda ili Međunarodnog kaznenog suda vidi kao preteče te globalne tiranije. Njegova filozofija uvelike se oslanja na njemačkog pravnika i nacističkog teoretičara Carla Schmitta, koji je politiku definirao kao razlikovanje prijatelja i neprijatelja, te na francuskog teoretičara Renéa Girarda, čija teorija o mimetičkoj želji i žrtvenom jarcu objašnjava dinamiku društvenih sukoba.

Priručnik za sveti rat?

Što Thiel želi postići ovim propovijedima? Kritičari upozoravaju da se njegove teološke preokupacije savršeno poklapaju s njegovim političkim i poslovnim interesima. Upozorenje na globalnu državu koja guši inovacije pod krinkom regulacije zvuči kao libertarijanski manifest protiv bilo kakvog nadzora nad tehnološkom industrijom. Najveća ironija, koju mu je u jednom intervjuu iznio kolumnist New York Timesa, jest u tome da upravo Thiel, kroz svoju tvrtku Palantir, gradi najsofisticiranije alate za masovni nadzor koje bi i sam Antikrist poželio. Njegov zbunjeni odgovor – "Očito ne mislim da je to ono što radim" – mnogima nije bio dovoljan.

Thielov utjecaj nije samo teoretski. On je jedna od ključnih figura u drugom mandatu predsjednika Donalda Trumpa i mentor potpredsjednika J.D. Vancea, kojeg je i uveo u svijet Girardove filozofije. Njegova vizija nije samo salonska rasprava, već aktivno utječe na politiku najmoćnije države svijeta. Revitaliziranjem apokaliptičnog razmišljanja, on obične političke rasprave, poput one o regulaciji umjetne inteligencije, pretvara u kozmičku bitku dobra i zla, gdje je kompromis ravan izdaji.

Je li Peter Thiel moderni prorok koji nas upozorava na opasnosti koje ne vidimo ili cinični manipulator koji koristi teologiju kao oružje za ostvarenje svojih ciljeva? Za ilustraciju koliko su njegove poruke zbrkane i kaotične citirati ćemo Thielovo sažeto tumačenje - tko bi mogao biti antikrist:

There is a way to think that the antichrist represents the end of philosophy – culmination, termination. He is the individual who gets rid of all individuals; the philosopher who ends all philosophers; the Caesar who ends all rulers; the person who understands all secrets. How is this possible in late modernity, where we don’t believe a philosopher-king, tyrant or ruler can come to power?

 

Vrhunski doživljaj igranja!

Isporuka odmah

Lenovo LOQ 15IRX10 83JE0079SC

Oslobodite snagu gaminga uz Lenovo LOQ s RTX 5060 grafikom i i7 procesorom – FHD IPS ekran i 32 GB RAM-a donose vrhunske performanse bez kompromisa!

1420,39 € 1879,00 € Kupi

Uštedite do 90% na troškovima ispisa !

Isporuka odmah

Epson EcoTank L3286

Višenamjenski pisač A4 sa WiFi-em i zaslonom jednostavnim za upotrebu Ispis, kopiranje i skeniranje visoke kvalitete u jednom stroju.

189,90 € 259,90 € Kupi

Sonos Era 100 – Snaga koja nadmašuje veličinu

Isporuka odmah

Sonos Era 100 prijenosni Bluetooth zvučnik

25 % veći woofer od prethodnog, za još dublji i snažniji bas u kompaktnom kućištu. Zahvaljujući pravom stereo zvuku s dvama precizno usmjerenim visokotoncima i tri Class-D pojačala, Era 100 ispunjava prostor bogatim, kristalno čistim tonovima.

191,20 € 239,00 € Kupi

Trčanje na najvišoj razini!

Garmin Forerunner 965

Pratite sve važne parametre uz dugotrajnu bateriju i sjajan AMOLED zaslon.

569,99 € 619,00 € Kupi

Spremni za zabavu uz JBL karaoke zvučnik.

JBL PartyBox 110

Snažan zvuk, dinamični svjetlosni show!

307,99 € 439,99 € Kupi

Sonos Arc Ultra -najelegantniji i najsnažniji soundbar koji je Sonos ikada proizveo.

Isporuka odmah

Sonos soundbar Arc Ultra, crni

S potpuno novom akustičnom arhitekturom koju pokreće 14 Sonosovih ugrađenih zvučnih jedinica i naprednim tehnologijama poput Sound Motion™, Arc Ultra ispunjava svaki kutak prostorije i precizno raspoređuje zvuk oko vas, pružajući doživljaj zabave koji nadmašuje sva očekivanja.

891,65 € 1049,00 € Kupi


Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi