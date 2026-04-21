Tim Cook odlazi s čela Applea!

Apple je najavio da će 1. rujna 2026. John Ternus postati novi izvršni direktor, dok Tim Cook prelazi na funkciju izvršnog predsjednika uprave nakon dugogodišnjeg planiranja i traženja nasljednika

Sandro Vrbanus utorak, 21. travnja 2026. u 00:23
John Ternus i Tim Cook
Tek tri tjedna nakon što su proslavili 50. rođendan kompanije, iz Applea stiže bombastična, ali ne i toliko neočekivana vijest – Tim Cook će prepustiti kormilo kompanije Johnu Ternusu. Velika smjena generacija u Cupertinu, o kojoj se špekuliralo proteklih nekoliko mjeseci, dogodit će se 1. rujna ove godine – tako da je vrlo vjerojatno kako će Ternus imati čast već koji dan nakon toga predstaviti preklopni iPhone i vjerojatno generaciju iPhonea 18 Pro, na tradicionalnom jesenskom Appleovom događaju.

Upravni odbor Applea jednoglasno je potvrdio ovu odluku, objavljeno je kasno u ponedjeljak po našem vremenu. Ona je rezultat pažljivo osmišljenog i dugoročnog procesa planiranja i traženja nasljednika, a na Cookovo mjesto dolazi dosadašnji viši potpredsjednik hardverskog inženjerstva John Ternus, koji će istodobno postati i članom upravnog odbora kompanije.

Tranzicija će se odvijati postupno tijekom nadolazećih ljetnih mjeseci, tijekom kojih će Cook usko surađivati s Ternusom kako bi osigurao kontinuitet poslovanja. Iako napušta poziciju CEO-a, Cook će ostati aktivno uključen u rad kompanije kao izvršni predsjednik uprave. U toj će se ulozi fokusirati na suradnju s donositeljima politika diljem svijeta, dok će Arthur Levinson, nakon 15 godina na čelu odbora, postati vodeći nezavisni direktor.

Tko je budući CEO Applea?

John Ternus donosi bogato iskustvo stečeno tijekom 25 godina rada u Appleu, gdje je karijeru započeo nakon rada kao strojarski inženjer u tvrtki Virtual Research Systems. Tijekom svog četvrt stoljeća dugog staža u Cupertinu, Ternus je imao priliku surađivati sa Steveom Jobsom, dok mu je Tim Cook bio mentor. Njegov dosadašnji rad bio je usmjeren na pouzdanost i izdržljivost proizvoda, pri čemu je uvodio inovativne tehnike koje su Appleove uređaje učinile otpornijima.

John Ternus, uskoro CEO Applea
Osim tehničkih unaprjeđenja, Ternus je bio ključna figura u Appleovim nastojanjima prema ekološkoj održivosti. Predvodio je inovacije u dizajnu hardvera i materijala koje su značajno smanjile ugljični otisak proizvoda. Njegov doprinos uključuje razvoj nove smjese recikliranog aluminija, upotrebu 3D printanog titanija u satu Apple Watch Ultra 3 te poboljšanja u mogućnostima popravka uređaja, čime je produljen životni vijek brojnih Appleovih proizvoda, istaknuto je u službenoj biografiji.

Vizija budućeg poslovanja

Tim Cook je u svojoj izjavi naglasio kako je Ternus vizionar s "umom inženjera i dušom inovatora" te je izrazio apsolutno povjerenje u njegove sposobnosti da vodi kompaniju u bolju budućnost. Cook je istaknuo da mu je vođenje Applea bila najveća čast u životu, pohvalivši tim kreativnih i inovativnih ljudi s kojima je radio na stvaranju proizvoda koji obogaćuju živote korisnika.

Prihvaćajući novu ulogu, Ternus je izjavio kako je ponizan pred prilikom da nastavi Appleovu misiju, obećavši da će voditi tvrtku u skladu s vrijednostima i vizijom koje je definiraju već pola stoljeća. Naglasio je svoj optimizam glede budućih postignuća, ističući talentirane zaposlenike Applea kao ključnu snagu u ostvarivanju ciljeva koji nadilaze pojedinačne doprinose.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Technics gramofon po top cijeni

Akcija

SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg

649 € 799 € Kupi

Denon Home nova serija

Novo

Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2

Za svoju cijenu, nova Denon Home serija zvučnika zaista donosi iznadprosječne performanse i tehnologiju, što ih čini jednim od najatraktivnijih i najzanimljivijih Denonovih bežičnih hi-fi rješenja do sada.

Kupi

Sennheiser Signature Sound.

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

199 € 329 € Akcija

Predstavlja vrhunac FORTE-serije.

Demo

ARGON AUDIO Forte A55 MK2

Izložbeni primjerak. Aktivni zvučnik - 4 x 80 Watta - Bluetooth 5.0, aptx-HD, optički digitalni ulaz (24bit/96kHz), HDMI ARC - MM ulaz za gramofon, izlaz za subwoofer

899 € 1.099 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

789 € Kupi

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

1.399 € Kupi