Tim Cook odlazi s čela Applea!

Apple je najavio da će 1. rujna 2026. John Ternus postati novi izvršni direktor, dok Tim Cook prelazi na funkciju izvršnog predsjednika uprave nakon dugogodišnjeg planiranja i traženja nasljednika

Tek tri tjedna nakon što su proslavili 50. rođendan kompanije, iz Applea stiže bombastična, ali ne i toliko neočekivana vijest – Tim Cook će prepustiti kormilo kompanije Johnu Ternusu. Velika smjena generacija u Cupertinu, o kojoj se špekuliralo proteklih nekoliko mjeseci, dogodit će se 1. rujna ove godine – tako da je vrlo vjerojatno kako će Ternus imati čast već koji dan nakon toga predstaviti preklopni iPhone i vjerojatno generaciju iPhonea 18 Pro, na tradicionalnom jesenskom Appleovom događaju.

Upravni odbor Applea jednoglasno je potvrdio ovu odluku, objavljeno je kasno u ponedjeljak po našem vremenu. Ona je rezultat pažljivo osmišljenog i dugoročnog procesa planiranja i traženja nasljednika, a na Cookovo mjesto dolazi dosadašnji viši potpredsjednik hardverskog inženjerstva John Ternus, koji će istodobno postati i članom upravnog odbora kompanije.

Tranzicija će se odvijati postupno tijekom nadolazećih ljetnih mjeseci, tijekom kojih će Cook usko surađivati s Ternusom kako bi osigurao kontinuitet poslovanja. Iako napušta poziciju CEO-a, Cook će ostati aktivno uključen u rad kompanije kao izvršni predsjednik uprave. U toj će se ulozi fokusirati na suradnju s donositeljima politika diljem svijeta, dok će Arthur Levinson, nakon 15 godina na čelu odbora, postati vodeći nezavisni direktor.

Tko je budući CEO Applea?

John Ternus donosi bogato iskustvo stečeno tijekom 25 godina rada u Appleu, gdje je karijeru započeo nakon rada kao strojarski inženjer u tvrtki Virtual Research Systems. Tijekom svog četvrt stoljeća dugog staža u Cupertinu, Ternus je imao priliku surađivati sa Steveom Jobsom, dok mu je Tim Cook bio mentor. Njegov dosadašnji rad bio je usmjeren na pouzdanost i izdržljivost proizvoda, pri čemu je uvodio inovativne tehnike koje su Appleove uređaje učinile otpornijima.

John Ternus, uskoro CEO Applea

Osim tehničkih unaprjeđenja, Ternus je bio ključna figura u Appleovim nastojanjima prema ekološkoj održivosti. Predvodio je inovacije u dizajnu hardvera i materijala koje su značajno smanjile ugljični otisak proizvoda. Njegov doprinos uključuje razvoj nove smjese recikliranog aluminija, upotrebu 3D printanog titanija u satu Apple Watch Ultra 3 te poboljšanja u mogućnostima popravka uređaja, čime je produljen životni vijek brojnih Appleovih proizvoda, istaknuto je u službenoj biografiji.

Vizija budućeg poslovanja

Tim Cook je u svojoj izjavi naglasio kako je Ternus vizionar s "umom inženjera i dušom inovatora" te je izrazio apsolutno povjerenje u njegove sposobnosti da vodi kompaniju u bolju budućnost. Cook je istaknuo da mu je vođenje Applea bila najveća čast u životu, pohvalivši tim kreativnih i inovativnih ljudi s kojima je radio na stvaranju proizvoda koji obogaćuju živote korisnika.

Prihvaćajući novu ulogu, Ternus je izjavio kako je ponizan pred prilikom da nastavi Appleovu misiju, obećavši da će voditi tvrtku u skladu s vrijednostima i vizijom koje je definiraju već pola stoljeća. Naglasio je svoj optimizam glede budućih postignuća, ističući talentirane zaposlenike Applea kao ključnu snagu u ostvarivanju ciljeva koji nadilaze pojedinačne doprinose.