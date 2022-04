Chameleon, sustav pametnog doma koji poštuje privatnost

Sustavi pametnih kuća koji osjećaju prisutnost ljudi mogli bi pomoći u oblikovanju energetski učinkovitijih i održivijih zgrada. Problem je zaštita privatnosti i ogromna količina podataka koju bi takvi sustavi trebali prikupljati kako bi mogli funkcionirati.

CO2 i PIR

Novi pametni sustav, nazvan Chameleon, osmišljen je kako bi zaobišao te probleme. Nedavno je testiran u dva različita okruženja tijekom mjesec dana i pokazalo se kako ljudsku aktivnost u nekom prostoru predviđa s 87 do 99 posto točnosti i to nakon samo tjedan dana treninga. Rezultati su opisani u studiji koju objavljuje IEEE Internet of Things Journal.

Chameleon je zidni senzorski sustav koji koristi strojno učenje za klasifikaciju aktivnosti u prostoriji

Umjesto na kamerama i sličnim optičkim sustavima, stručnjaci MIT Media Laba svoj su sustav izgradili oko ugljičnog dioksida i pasivnih infracrvenih (PIR) senzora.

Mjereći količinu CO2 ovi senzori mogu procijeniti koliko se ljudi nalazi u prostoriji i koliko teško dišu, što može ukazivati ​​na to miruju li ili se kreću. Svaki scenarij ima jedinstvene CO2 i infracrvene potpise koji se mogu analizirati pomoću strojnog učenja.

Prikupljanje podataka i provjera dostupni su putem internetskog mobilnog sučelja

Chameleon koristi nadzirane i nenadzirane algoritme za strojno učenje. Zbog toga već ima opće znanje o tome kako procijeniti bilo koje okruženje, ali sposoban je i naučiti razlikovati jedinstvene varijable novog okruženja. Ova kombinacija može smanjiti vrijeme i troškove povezane s kalibracijom i održavanjem sustava, objašnjavaju istraživači.

Velika preciznost

Sustav je testiran u uredu s nekoliko zaposlenika i u učionici u kojoj svaki dan boravi dvadesetak osoba. Sve komponente, uključujući senzore za ugljični dioksid i PIR, spojene su u jedan uređaj i postavljene na zid. Rezultati pokazuju da je sustav pametne kuće mogao s velikom preciznošću klasificirati aktivnosti koje se obavljaju u sobama nakon samo tjedan dana obuke.

Chameleon koristi hibridnu arhitekturu strojnog učenja

Chameleon bi, kažu istraživači, mogao pomoći da se jedna prostorija koristi za širok raspon namjena, od videosastanaka, preko vježbanje, do spavanja, i da na svaku situaciju odgovori na odgovarajući način, prilagođavajući količinu topline, svježeg zraka, svjetlosti broju ljudi u prostoriji.