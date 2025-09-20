Samsung će na pametnim frižiderima emitirati – reklame

Sretni američki vlasnici pametnih hladnjaka koji su za njih platili dvije do tri tisuće dolara uskoro bi na zaslonima u svojim kuhinjama u sklopu pilot programa mogli dobiti plasirane oglase

Pametni kućanski hladnjaci Samsunove linije Family Hub "razveselit" će svoje vlasnike u SAD-u time što će im uskoro na vanjskom zaslonu početi prikazivati reklame. Tako će kupci, koji to nisu znali prilikom kupovine, a za hladnjak su platili najmanje 1.800 američkih dolara, umjesto običnog pametnog frižidera s ekranom u svojim kuhinjama uskoro imati veliki oglasni prostor kojem će, htjeli to ili ne, biti izloženi. Samsung je funkciju uveo potiho, samo putem softverske nadogradnje, a korisnici su je primijetili u popratnoj dokumentaciji koja je pratila ažuriranje (changelogu).

Pilot program

Uvođenje reklama promjena je stava korejske kompanije, koja je prije samo nekoliko mjeseci javno poručila da na pametnim kućnim hladnjacima neće emitirati reklame i odabrane promotivne sadržaje. Suočeni s pitanjem novinara s američkog portala Android Authority, poručili su sljedeće:

"Samsung je posvećen inovacijama i povećanju svakodnevne vrijednosti za svoje kupce kućanskih aparata. Kao dio naših kontinuiranih napora za jačanje te vrijednosti, provodimo pilot program za ponudu promocija i odabranih oglasa za određene modele hladnjaka Samsung Family Hub na američkom tržištu.

Kao dio ovog pilot programa, Family Hub hladnjaci u SAD-u primit će ažuriranje softvera putem mreže s Uvjetima pružanja usluge i Obavijesti o privatnosti. Oglasi će se prikazivati ​​na određenim vanjskim zaslonima Family Hub hladnjaka. Čuvar zaslona u tom obliku pojavljuje se kada je zaslon Family Hub neaktivan. Format dizajna oglasa može se promijeniti ovisno o opcijama personalizacije Family Huba, a oglasi se neće prikazivati ​​kada zaslon prikazuje umjetnički način rada ili albume sa slikama.

Oglasi se mogu odbaciti na čuvarima zaslona gdje se prikazuju, čime odbačeni oglasi neće ponovno prikazivati ​​tijekom razdoblja kampanje."

Izvorna ideja Samsungovih hladnjaka linije Family Hub jest integrirati se u sustav pametnog doma te ponuditi korisnicima nove funkcije – poput mogućnosti da zavire unutar hladnjaka i bez otvaranja vrata, izravno na vanjskom zaslonu ili mobitelu. Zasloni na hladnjacima trebali su poslužiti i za prikaz recepata, planiranje obroka ili pak, ako se povežu s nekim pametnim asistentom poput Alexe, trebali bi moći naručiti namirnice s internetskih trgovina.

Oglasi su tu samo kao "zgodan dodatak" koji nije opisan na službenim stranicama niti se o njemu govorilo prilikom lansiranja linije novih proizvoda. Hladnjaci iz ove linije tipično u SAD-u koštaju između 1.800 i 3.000 dolara, a ne nude – poput, primjerice, Netflixa – jeftiniju opciju uz prikaz reklama.