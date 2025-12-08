OpenAI službeno demantirao testiranje oglasa u ChatGPT-u, no nije ih isključio zauvijek

Nakon što su korisnici na društvenim mrežama izrazili nezadovoljstvo zbog moguće pojave promotivnog sadržaja unutar popularnog chatbota, čelnici OpenAI-ja potvrdili su da ne provode testiranja oglasa

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 8. prosinca 2025. u 21:00

OpenAI se našao u središtu pozornosti nakon što su društvene mreže preplavile snimke zaslona nekolicine ogorčenih korisnika, koji su primijetili da se unutar sučelja ChatGPT-a testira prikaz sadržaja nalik reklamama. Korisnici, uključujući i one koji plaćaju pretplatu za taj chatbot, prijavili su pojavu promotivnih poruka te sumnjivih oglašivačkih fraza, što je izazvalo zabrinutost da tvrtka potiho planira uvesti oglase u svoj najpopularniji proizvod, ChatGPT, trenutačno jednu od pet najposjećenijih stranica na Internetu općenito.

"Nema testiranja oglasa"

Kao odgovor na rastuće nezadovoljstvo, iz OpenAI-ja su bili primorani reagirati službenim priopćenjima, odlučno demantirajući da se radi o plaćenim oglasima.​ Nick Turley, voditelj proizvoda za ChatGPT, izjavio je da OpenAI trenutačno ne provodi nikakva aktivna testiranja oglasa, niti u besplatnim, niti u plaćenim verzijama aplikacije.

Objasnio je da su sporni prikazi zapravo bili dio eksperimentalne značajke sugestija (preporuka), čiji je cilj bio povezati korisnike s korisnim aplikacijama i uslugama, a ne generirati prihod od oglašivača. Turley je naglasio da su snimke koje kruže Internetom ili krivo protumačene ili prikazuju funkcionalnosti koje nemaju svrhu oglašavanja.​

Priznanje pogreške

Iako, dakle, inzistiraju da nije riječ o klasičnom oglašavanju, priznaju da je implementacija bila nespretna i da je narušila korisničko iskustvo. Mark Chen, glavni direktor za istraživanje u OpenAI-ju, obratio se javnosti putem platforme X (bivši Twitter), priznavši da je tvrtka u ovom slučaju "podbacila". Istaknuo je da svaki sadržaj koji korisnicima izgleda poput reklame mora biti tretiran s velikim oprezom te je potvrdio da su sporne sugestije isključene dok se ne pronađe bolje rješenje – u obliku koji neće zbunjivati korisnike.​

Unatoč tom demantiju, vodstvo OpenAI-ja ostavlja odškrinuta vrata za budućnost, naglašavajući da bi eventualno uvođenje oglasa bilo izvedeno na "promišljen" način. Ipak, snažna reakcija korisnika na ovaj "nesporazum" jasno je dala do znanja da pretplatnici očekuju iskustvo potpuno oslobođeno bilo kakvih komercijalnih smetnji. Trenutačni konsenzus iz OpenAI-ja jest, kako se čini, da oglasi u budućnosti nisu sasvim isključeni. Ako se ikada i pojave u sučelju ChatGPT-a, to neće biti na način koji narušava osnovnu funkcionalnost ili povjerenje korisnika, osobito u slučaju naplatnih pretplatničkih paketa.



