Pametni satovi mogli bi ostati bez značajke za detekciju pada

Detekcija pada ključna je značajka mnogih najboljih pametnih satova, pa se tako može naći na Apple Watchu i brojnim Garminovim, Samsungovim i Googleovim modelima. Ipak, njezina budućnost na vašem uređaju mogla bi biti ugrožena, jer jedna tvrtka tvrdi da su svi ti uređaji ilegalno kopirali tehnologiju vezanu uz spoticanja i padove.

Naime, u samom središtu spora je spomenuta tehnologija za detekciju pada, za koju tvrtka koja proizvodi nosive uređaje za starije osobe, UnaliWear, tvrdi da krši njezine patente. Njihovi proizvodi sadrže sustav za detekciju pada nazvan RealFall, za koji tvrde da može precizno razlikovati stvarne padove od svakodnevnih pokreta.

Upravo ta sposobnost razlikovanja stvarnih padova od lažnih uzbuna nalazi se u srži spora. UnaliWear navodi da su nosivi uređaji koje su tužili, oni tvrtki Apple, Google, Garmin i Samsung, prekršili njihove patente kako bi riješili specifičan problem lažnih alarma.

Moguće posljedice za najveće igrače

Slučaj trenutno istražuje Američka međunarodna trgovinska komisija, a odgovori pogođenih tvrtki očekuju se uskoro. Cijeli se proces, prema pisanju TechRadara, vjerojatno neće završiti prije isteka ove godine, ali bi po završetku mogao imati ogromne posljedice.

Ako UnaliWear uspije, mogao bi zatražiti nalog za ograničeno isključenje značajke, što bi blokiralo uvoz pogođenih pametnih satova u SAD. To bi ostavilo gigante poput Applea i Garmina bez mogućnosti isporuke nekih od najpopularnijih pametnih satova američkim kupcima. Uz to, UnaliWear je podnio tužbe i na nekoliko američkih okružnih sudova, a ako i tamo prevlada, to bi moglo dovesti do izricanja golemih financijskih kazni.

Ipak, vjerojatnija opcija je da će veliki igrači morati licencirati svoju tehnologiju za detekciju pada od tvrtke UnaliWear. Alternativno, mogli bi stvoriti zaobilazno rješenje koje ne krši patente, kao što je to učinio Apple kada je presuđeno da je njegov senzor za kisik u krvi prekršio patente medicinske tehnološke tvrtke Masimo.