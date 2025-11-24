Meta optužena da je prikrivala dokaze o štetnosti Facebooka za mentalno zdravlje

Interna istraživanja Mete pokazala su da korisnici bez Facebooka osjećaju manje depresije i anksioznosti. Meta je, tvrde tako američki tužitelji, te dokaze zataškala

Meta je godinama prikrivala interne dokaze da Facebook može uzrokovati pogoršanje mentalnog zdravlja korisnika, tvrdi se tako u nedavno objavljenim sudskim dokumentima koji su postali dio velike tužbe američkih školskih okruga protiv Mete, Googlea, TikToka i Snapchata.

Kako prenosi Reuters, Meta je 2020. godine provela istraživanje „Project Mercury“ u suradnji s Nielsenom, velikom međunarodnom istraživačkom tvrtkom, koje je pokazalo da korisnici koji tjedan dana prestanu koristiti Facebook osjećaju manje anksioznosti, usamljenosti te bilježe niže razine depresije.

Umjesto da objave rezultate, Meta je to istraživanje naglo prekinula, tvrdeći interno da su nalazi „kontaminirani medijskim narativom“. Usprkos tome, pojedini zaposlenici upozoravali su da su ti zaključci valjani, uspoređivajući pritom cijelu situaciju s praksama duhanske industrije koja je godinama skrivala štetnost cigareta.

No, optužbe se ne zaustavljaju samo na sakrivanju rezultata istraživanja. Podaci iz internih dokumenata navodno pokazuju da je Meta dizajnirala sigurnosne značajke za mlade tako da budu neučinkovite, tolerirala ekstremno visok prag za uklanjanje profila povezanih s trgovinom ljudima te godinama odgađala mjere protiv pedofila i zlostavljača zbog brige o rastu društvene mreže.

Štoviše, u optužbi je citirana i poruka Marka Zuckerberga iz 2021. godine u kojoj tvrdi da mu sigurnost djece nije glavni prioritet jer je više fokusiran na izgradnju metaverzuma. Upravo je iz tog razloga ignorirao zahtjeve za dodatnim financiranjem sigurnosnih odjela unutar Facebooka.

Kao što se i očekivalo, Meta je sve ove optužbe odbacila. Glasnogovornik tvrtke, Andy Stone, tvrdi da je sporno istraživanjo bilo metodološki manjkavo te da optužbe počivaju na „selektivno izdvojenim citatima i pogrešnim interpretacijama“. Ističe i da Meta više od 10 godina ulaže velike napore u sigurnost mladih korisnika.

Cijeli slučaj bit će još jednom razmotren na sudskom ročištu 26. siječnja 2026. godine.