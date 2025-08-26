Elon Musk tuži Apple i OpenAI

Nakon javnog ispada zbog rangiranja Groka na App Storeu, Elon Musk je ispunio prijetnju i tužio Apple i OpenAI. OpenAI odbacuje Muskovu tužbu kao dio njegovog "kontinuiranog obrasca uznemiravanja".

Drago Galić utorak, 26. kolovoza 2025. u 12:19

Prema pisanju Ars Technice, čini se Muskova tužba pokazuje da ne pokušava samo potaknuti više preuzimanja Groka na iPhoneima već je zabrinut da su se Apple i OpenAI udružili kako bi potpuno uništili njegove snove o "aplikaciji za sve", što je bio razlog zašto je kupio Twitter.

Musk u tužbi navodi da sporazum o integraciji ChatGPT-a u iOS krši zakone o zaštiti tržišnog natjecanja i nelojalnoj konkurenciji. Tvrdi da je zavjera osmišljena kako bi zaštitila Appleov monopol na pametne telefone i blokirala AI konkurente kako bi se osigurala dominacija OpenAI-ja na tržištu chatbotova.

Apple je navodno toliko zabrinut da će X koristiti Grok za stvaranje "super aplikacije" koja zamjenjuje potrebu za sofisticiranim pametnim telefonom, da je proizvođač iPhonea odlučio sklopiti partnerstvo s OpenAI-jem kako bi ograničio inovacije X-a i xAI-ja. U tužbi se citira izvršnog direktora Applea Eddyja Cuea koji je izrazio "zabrinutost da bi umjetna inteligencija mogla uništiti Appleov posao s pametnim telefonima", zbog obrazaca uočenih na stranim tržištima gdje postoje super aplikacije, poput WeChata u Kini.

Problematični sporazum ne postavlja samo ChatGPT kao jedinog chatbota povezanog sa Siri i drugim izvornim značajkama iPhonea, navodi se u tužbi. Također daje OpenAI-ju – za koji je X primijetio da već kontrolira najmanje 80 posto tržišta chatbotova – ekskluzivan pristup milijardama upita koje OpenAI može koristiti kao vrijedne podatke za obuku kako bi učvrstio svoje vodstvo.

Bez sličnog pristupa, čak ni konkurenti iz velikih tehnoloških tvrtki poput Muskove ne mogu se mjeriti, navodi se u tužbi. To navodno ograničava njihovu sposobnost inoviranja, kako u smislu općeg napretka njihovih modela, tako i u razvoju konkurentskih chatbotova za Appleove uređaje u pokušaju da privuku korisnike iPhonea da prestanu ovisiti o izvornim značajkama ChatGPT-a.

"Na konkurentnom tržištu generativnih AI chatbotova, korištenje chatbotova određivalo bi se izborom kupaca", navodi se u pritužbi X-a. "Generativni AI chatbotovi žestoko bi se natjecali jedni s drugima kako bi naveli kupce da koriste njihov generativni AI chatbot umjesto konkurentskih. Antikonkurentsko ponašanje tuženika spriječilo je tu konkurenciju predajom značajnog dijela tržišta ChatGPT-u. To ponašanje sprječava konkurente ChatGPT-a, kao što je Grok, da se pošteno natječu s ChatGPT-om."

X se nada da će se porota složiti da – poput Appleovog zadanog ugovora o pretraživanju koji je pomogao učvrstiti Googleov monopol – ekskluzivni ugovor s OpenAI-jem krši antimonopolske zakone učvršćivanjem monopola. Očekujući povrat milijardi dolara odštete zbog navodnih šteta poput izgubljene prodaje i prijetnji poslovanju X-a, X je zatražio trajnu zabranu kojom se blokira sporazum.

Osim "manipuliranja rangiranjem u App Storeu", Muskova tužba optužila je Apple za "odgađanje odobrenja za ažuriranja aplikacije Grok tvrtke xAI" kao još jedan način smanjenja konkurencije.

Tužba X-a tvrdi da sumnjive financije sporazuma OpenAI/Apple sugeriraju da je osmišljen kako bi blokirao inovacije u umjetnoj inteligenciji.

"OpenAI je Appleu besplatno dao ChatGPT i funkcionalno sam plaća za aranžman", navodi se u pritužbi X-a, istovremeno napominjući da Apple navodno ne očekuje da će uskoro ostvariti dobit od sporazuma.

X-u se čini čudnim da bi se Apple isključivo udružio s OpenAI-jem unatoč tome što nema neposredne dobiti i čini se da nema tehničkih razloga zašto ne bi mogao ponuditi isti dogovor drugim proizvođačima chatbotova. "Sklapanjem ekskluzivnog ugovora, Apple je žrtvovao dobit koju bi ostvario da se integrirao s više generativnih AI chatbotova", navodi se u tužbi X-a, tvrdeći da je pravi motiv bio zajednički cilj Applea i OpenAI-ja da široko blokiraju konkurenciju kako bi učvrstili svoje monopole.



HI-FI SETUP TJEDNA: Denon, JBL

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

2.277 EUR Kupi

Flagship prestižne serije 100.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE120²

Zvučnik 3-smjerni, 130mm papirnati wooferi, 25mm kupolasti visokotonac, frekv. raspon 39Hz–26kHz, osjetljivost 90dB, max 200W, impedancija 6Ω, SPL 116dB, crossover 300Hz/2.7kHz.

956 € 1.062 € Akcija

Nagrađivani wireless speaker sustav.

Akcija

KEF LSX II

Bežični Hi-Fi zvučnici 2-smjerni s Uni-Q driverom (19mm Al dome, 115mm Mg/Al cone), raspon 49Hz–47kHz, pojačalo 70W+30W Class D, max SPL 102dB. Podrška za AirPlay2, Chromecast, Spotify, Tidal, hi-res do 384kHz/24bit. Dim. 240×155×180mm, težina seta 7,2kg.

999 € 1.399 € Akcija

Zvuk visoke rezolucije s naprednim DSP-om.

Akcija

BOWERS & WILKINS Px8

Flagship noise-cancelling bežicne naglavne slušalice, 2x 40mm karbonske pogonske jedinice, 24 bit DSP, ugradeno 6 mikrofona, aptX Adaptive Bluetooth, 30 sati reprodukcije

449 € 479 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

ARGON AUDIO 1 DAB

DAB band: band III, L-band (ukljucujuci DAB +), Zaslon: 2 reda OLED, FM: 87,5-108 MHz, Ulaz/Izlaz: Stereo In/Out (Mini Jack), izlaz za slušalice, Funkcija mirovanja i tipka za odgodu

119 € 159 € Akcija

Prilagodite svoje slušno iskustvo.

Akcija

SENNHEISER ACCENTUM PLUS

rzo punjenje: 10 minuta ukljucivanja za 5 sati reprodukcije, Sennheiser Signature Sound, Adaptivni hibridni ANC, 50-satno vrijeme reprodukcije na bateriji, Personalizacija zvuka

148,90 € 229,90 € Akcija

Ultimativni 3D zvuk.

Akcija

SAMSUNG Music Frame HW-LS60D/EN

2 Ch, Dolby ATMOS, Q- Symphony, One Remote Control, Wireless Dolby Atmos, Spotify Connect, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI In 1 / Out 1 (eARC), Optical In 1, (Š x V x D): 35,30 x 36,48 x 14,34 cm

299 € 449 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi