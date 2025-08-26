Elon Musk tuži Apple i OpenAI

Nakon javnog ispada zbog rangiranja Groka na App Storeu, Elon Musk je ispunio prijetnju i tužio Apple i OpenAI. OpenAI odbacuje Muskovu tužbu kao dio njegovog "kontinuiranog obrasca uznemiravanja".

Prema pisanju Ars Technice, čini se Muskova tužba pokazuje da ne pokušava samo potaknuti više preuzimanja Groka na iPhoneima već je zabrinut da su se Apple i OpenAI udružili kako bi potpuno uništili njegove snove o "aplikaciji za sve", što je bio razlog zašto je kupio Twitter.

Musk u tužbi navodi da sporazum o integraciji ChatGPT-a u iOS krši zakone o zaštiti tržišnog natjecanja i nelojalnoj konkurenciji. Tvrdi da je zavjera osmišljena kako bi zaštitila Appleov monopol na pametne telefone i blokirala AI konkurente kako bi se osigurala dominacija OpenAI-ja na tržištu chatbotova.

Apple je navodno toliko zabrinut da će X koristiti Grok za stvaranje "super aplikacije" koja zamjenjuje potrebu za sofisticiranim pametnim telefonom, da je proizvođač iPhonea odlučio sklopiti partnerstvo s OpenAI-jem kako bi ograničio inovacije X-a i xAI-ja. U tužbi se citira izvršnog direktora Applea Eddyja Cuea koji je izrazio "zabrinutost da bi umjetna inteligencija mogla uništiti Appleov posao s pametnim telefonima", zbog obrazaca uočenih na stranim tržištima gdje postoje super aplikacije, poput WeChata u Kini.

Problematični sporazum ne postavlja samo ChatGPT kao jedinog chatbota povezanog sa Siri i drugim izvornim značajkama iPhonea, navodi se u tužbi. Također daje OpenAI-ju – za koji je X primijetio da već kontrolira najmanje 80 posto tržišta chatbotova – ekskluzivan pristup milijardama upita koje OpenAI može koristiti kao vrijedne podatke za obuku kako bi učvrstio svoje vodstvo.

Bez sličnog pristupa, čak ni konkurenti iz velikih tehnoloških tvrtki poput Muskove ne mogu se mjeriti, navodi se u tužbi. To navodno ograničava njihovu sposobnost inoviranja, kako u smislu općeg napretka njihovih modela, tako i u razvoju konkurentskih chatbotova za Appleove uređaje u pokušaju da privuku korisnike iPhonea da prestanu ovisiti o izvornim značajkama ChatGPT-a.

"Na konkurentnom tržištu generativnih AI chatbotova, korištenje chatbotova određivalo bi se izborom kupaca", navodi se u pritužbi X-a. "Generativni AI chatbotovi žestoko bi se natjecali jedni s drugima kako bi naveli kupce da koriste njihov generativni AI chatbot umjesto konkurentskih. Antikonkurentsko ponašanje tuženika spriječilo je tu konkurenciju predajom značajnog dijela tržišta ChatGPT-u. To ponašanje sprječava konkurente ChatGPT-a, kao što je Grok, da se pošteno natječu s ChatGPT-om."

X se nada da će se porota složiti da – poput Appleovog zadanog ugovora o pretraživanju koji je pomogao učvrstiti Googleov monopol – ekskluzivni ugovor s OpenAI-jem krši antimonopolske zakone učvršćivanjem monopola. Očekujući povrat milijardi dolara odštete zbog navodnih šteta poput izgubljene prodaje i prijetnji poslovanju X-a, X je zatražio trajnu zabranu kojom se blokira sporazum.

Osim "manipuliranja rangiranjem u App Storeu", Muskova tužba optužila je Apple za "odgađanje odobrenja za ažuriranja aplikacije Grok tvrtke xAI" kao još jedan način smanjenja konkurencije.

Tužba X-a tvrdi da sumnjive financije sporazuma OpenAI/Apple sugeriraju da je osmišljen kako bi blokirao inovacije u umjetnoj inteligenciji.

"OpenAI je Appleu besplatno dao ChatGPT i funkcionalno sam plaća za aranžman", navodi se u pritužbi X-a, istovremeno napominjući da Apple navodno ne očekuje da će uskoro ostvariti dobit od sporazuma.

X-u se čini čudnim da bi se Apple isključivo udružio s OpenAI-jem unatoč tome što nema neposredne dobiti i čini se da nema tehničkih razloga zašto ne bi mogao ponuditi isti dogovor drugim proizvođačima chatbotova. "Sklapanjem ekskluzivnog ugovora, Apple je žrtvovao dobit koju bi ostvario da se integrirao s više generativnih AI chatbotova", navodi se u tužbi X-a, tvrdeći da je pravi motiv bio zajednički cilj Applea i OpenAI-ja da široko blokiraju konkurenciju kako bi učvrstili svoje monopole.