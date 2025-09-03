Google ne mora prodati Chrome, ali mora dijeliti podatke s konkurencijom

Ipak ništa od prodaje Chromea. Odlukom američkog suda, Google će zadržati svoju internetsku tražilicu, ali će morati dijeliti podatke s konkurentima

Matej Markovinović srijeda, 3. rujna 2025. u 16:09
📷 Foto: AI ilustracija
Foto: AI ilustracija

Američki sud donio je odluku prema kojoj Google neće morati prodati svoj preglednik Chrome, kako je to predlagalo Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DOJ). Iako će Google morati učiniti određene ustupke, presuda je u cjelini povoljna za tvrtku iz Mountain Viewa.

Ova odluka dio je, kako ga Bloomberg naziva, najvećeg antitrustovskog slučaja u SAD-u u posljednjih 30 godina, u kojem je DOJ optužio Google za nezakoniti monopol nad tržištem internetskih tražilica. Kao jedno od rješenja, DOJ je tražio da Google proda Chrome, a čak su se pojavile i konkretne ponude, primjerice, Perplexity AI ponudio je 34,5 milijardi dolara.

Iako prodaja Chromea nije naređena, Google će morati dijeliti podatke o internetskom pretraživanju s konkurentskim tražilicama, poput Microsoftovog Binga, DuckDuckGoa te s raznim AI platformama koje se oslanjaju na pristup velikim količinama podataka.

Osim toga, sud je odlučio da Google može nastaviti plaćati drugim tvrtkama kako bi zadržao status zadane tražilice, što je praksa koju je DOJ htio zabraniti. Ova odluka izravno koristi Appleu, koji godišnje zarađuje oko 20 milijardi dolara zahvaljujući partnerstvu s Googleom na iPhoneima.

Unatoč tome, Apple će imati obvezu aktivnije promovirati alternativne tražilice na svojim uređajima, a dobio je i zeleno svjetlo da u privatnom načinu rada koristi neku drugu tražilicu osim Googlea, što je i sam Apple prethodno zahtijevao.

Presuda je također povoljna za Mozillu, budući da najveći dio prihoda Firefoxa dolazi upravo iz ugovora s Googleom, koji će sada moći ostati na snazi.

Značajne promjene očekuju i proizvođače Android uređaja, jer više neće biti obvezni instalirati cijeli Googleov paket aplikacija kako bi dobili pristup Google Play uslugama. Umjesto toga, bit će dovoljno instalirati samo Play Store, što će smanjiti količinu predinstaliranog softvera na uređajima.

 



