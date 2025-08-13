Perplexity nudi Googleu 34,5 milijarde dolara za preuzimanje Chromea

Iako je nedavno lansirao vlastiti preglednik zasnovan na Chromiumu, američki AI startup postavio se kao kupac Googleovog Chromea, preglednika koji bi uskoro morao biti prodan zbog pravnih problema

Ministarstvo pravosuđa SAD-a sugeriralo je ranije ove godine da bi Google trebao prodati svoj internetski preglednik Chrome, trenutačno najkorišteniji preglednik na svijetu. Kao potencijalni kupac još prije nekoliko mjeseci spominjao se OpenAI, a sada u igru ulazi i drugi veliki igrač iz domene umjetne inteligencije – Perplexity. Oni su ponudili čak 34,5 milijarde dolara koje bi, kažu, mogli prikupiti da preuzmu Chrome od Googlea, u slučaju da ga oni ipak budu prisiljeni prodati.

Ponudili više no što vrijede

Zanimljivo je u cijeloj priči što oba spomenuta potencijalna kupca, i OpenAI i Perplexity, rade na svojim internetskim preglednicima. OpenAI svoje rješenje još razvija, a Perplexityjev Comet odnedavno je dostupan (uz listu čekanja). To potvrđuje da je budućnost preglednika vjerojatno u agentskim AI rješenjima i da će AI chatboti i preglednici nesumnjivo biti usko povezani i isprepleteni.

Perplexity naravno nema 34,5 milijarde na raspolaganju, budući da im cijela kompanija vrijedi, sudeći prema valuaciji iz posljednje runde dokapitalizacije, oko 14 milijardi dolara. Međutim, kako piše Reuters, postoji zainteresiranost određenih fondova rizičnog kapitala da sudjeluju u tom preuzimanju. Uz ogromnu cifru Perplexity nudi i obećanje da će Chromium zadržati kao rješenje otvorenog koda, da će uložiti dodatne tri milijarde dolara u naredne dvije godine u razvoj preglednika te da će Googleovu tražilicu unutar njega ostaviti zadanim rješenjem za pretraživanje Interneta.

Osim te dvije velike AI kompanije za Chrome su navodno zainteresirani još i Yahoo te privatni investicijski fond Apollo Global Management. Iz Googlea na sve to nemaju komentara, a jasno je da će se Chromea rješavati tek kad iscrpe i posljednju pravnu mogućnost da ga zadrže pod svojim krovom.