Chrome dobiva pametniji Autofill

Google je najavio nekoliko poboljšanja za automatsko popunjavanje (Autofill) koja se uvode u mobilnu i desktop verziju Chromea. Nadogradnje bi trebale učiniti popunjavanje web obrazaca bržim, preciznijim i praktičnijim, a sve zahvaljujući dubljoj integraciji s Google računom i Google Walletom.

Najveća novost je da Autofill sada može dohvatiti vaše ime, e-mail adresu te kućne i poslovne adrese iz Google računa, neovisno o tome koristite li Chrome na računalu, Androidu ili iOS-u. Time Chrome više ne ovisi isključivo o lokalno spremljenim podacima.

Foto: Google

Osim toga, na Androidu će prijedlozi za Autofill biti pregledniji te će prikazivati dva reda informacija. Iz Googlea kažu da će zbog toga korisnicima biti lakše razlikovati kontakte s istim imenom jer će se prikazivati dodatni kontekst, poput njihove adrese i slično.

Na kraju, Google je također poboljšao način na koji Chrome automatski popunjava obrasce s međunarodnim adresama. Iako nama to možda nije toliko važno, meksičke adrese koje sadrže dvije poprečne ulice sada će se točnije interpretirati, a uskoro stiže i podrška za fonetska japanska imena.

Više informacija dostupno je u Googleovom priopćenju.