Chrome dobiva pametniji Autofill
Autofill sada može dohvatiti više osobnih podataka iz Google računa i Walleta, dok Chrome na Androidu dobiva jasnije i detaljnije prijedloge
Google je najavio nekoliko poboljšanja za automatsko popunjavanje (Autofill) koja se uvode u mobilnu i desktop verziju Chromea. Nadogradnje bi trebale učiniti popunjavanje web obrazaca bržim, preciznijim i praktičnijim, a sve zahvaljujući dubljoj integraciji s Google računom i Google Walletom.
Najveća novost je da Autofill sada može dohvatiti vaše ime, e-mail adresu te kućne i poslovne adrese iz Google računa, neovisno o tome koristite li Chrome na računalu, Androidu ili iOS-u. Time Chrome više ne ovisi isključivo o lokalno spremljenim podacima.
Osim toga, na Androidu će prijedlozi za Autofill biti pregledniji te će prikazivati dva reda informacija. Iz Googlea kažu da će zbog toga korisnicima biti lakše razlikovati kontakte s istim imenom jer će se prikazivati dodatni kontekst, poput njihove adrese i slično.
Na kraju, Google je također poboljšao način na koji Chrome automatski popunjava obrasce s međunarodnim adresama. Iako nama to možda nije toliko važno, meksičke adrese koje sadrže dvije poprečne ulice sada će se točnije interpretirati, a uskoro stiže i podrška za fonetska japanska imena.
Više informacija dostupno je u Googleovom priopćenju.