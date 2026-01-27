Google pristao na nagodbu od 68 milijuna dolara uslijed optužbi za prisluškivanje

Sudu je priopćeno da je Google pristao nagoditi se te platiti odštetu kako bi zaustavio kolektivnu tužbu kojom ih se tereti za neovlašteno snimanje i korištenje privatnih razgovora korisnika

Krajem prošloga tjedna Google je službeno pristao na isplatu 68 milijuna dolara kako bi okončao dugogodišnji sudski spor u kojem se tvrdi da je njegov glasovni asistent, Google Assistant prisluškivao korisnike njihovih pametnih telefona i uređaja poput pametnih zvučnika i slušalica. Prema navodima iz tužbe, sustav se aktivirao i snimao komunikaciju čak i kada korisnici nisu upotrijebili ključne riječi poput "OK Google" niti su ručno pokrenuli uslugu asistenta.

Povreda privatnosti korisnika

Tužitelji su takve sporne slučajeve nazvali "lažnim prihvaćanjima", tvrdeći da je Google protuzakonito otkrivao, prikupljao i koristio te zvučne zapise. U kolektivnoj se tužbi navodi i da su snimke služile za poboljšanje sposobnosti prepoznavanja govora same platforme, ali i za plasiranje ciljanih oglasa na temelju sadržaja privatnih razgovora, što u Googleu opovrgavaju. Među pokretačima tužbe bili su i korisnici koji su tvrdili da su njihovi uređaji zabilježili osjetljive razgovore o financijama i zaposlenju.

Preliminarna nagodba podnesena je u petak navečer saveznom sudu u kalifornijskom San Joseu te sada čeka službeno odobrenje sutkinje. Iako je Google pristao na isplatu značajnog iznosa, tvrtka je u sudskim dokumentima izričito porekla bilo kakvu krivnju ili kršenje zakona. Nagodba je postignuta isključivo radi izbjegavanja daljnjih troškova, rizika i neizvjesnosti koje donosi dugotrajno suđenje.

Ovaj pravni dogovor, bude li prihvaćen, obuhvatit će sve osobe koje su kupile Googleove uređaje ili su bile pogođene nenamjernim aktivacijama asistenta u razdoblju od 18. svibnja 2016. godine. Prema dostupnim informacijama, odvjetnici tužitelja mogli bi zatražiti do jedne trećine ukupnog fonda nagodbe, što iznosi otprilike 22,7 milijuna dolara, za pokrivanje pravnih troškova, dok bi ostatak mogao biti podijeljen korisnicima, sudionicima kolektivne tužbe.

Ovaj slučaj vrlo je sličan onome kroz koji je Apple nedavno prošao zbog svojeg sustava Siri, a koji je također rezultirao nagodbom u iznosu od 95 milijuna dolara.