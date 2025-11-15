Njemački sud kaznio Google: Platformi Idealo moraju platiti gotovo pola milijarde eura

Sud u Berlinu donio je presudu protiv Googlea zbog zlouporabe dominantnog položaja na tržištu. Tehnološki div mora isplatiti stotine milijuna eura odštete njemačkim platformama za usporedbu cijena, Idealo i Producto. Google najavljuje žalbu

Bug.hr subota, 15. studenog 2025. u 22:05

Berlinski sud donio je značajnu presudu protiv američkog tehnološkog diva, naloživši Googleu isplatu višemilijunske odštete zbog zlouporabe dominantnog položaja na tržištu. Kako prenosi Economic Times, ova odluka predstavlja pobjedu za njemačke platforme za usporedbu cijena, iako se na obje presude Google može žaliti.

Sud je utvrdio da je Google zloupotrijebio svoj dominantan položaj u dva odvojena slučaja. Njemačkoj platformi za usporedbu cijena Idealo, koja je u vlasništvu medijske grupe Axel Springer, dosuđena je odšteta u iznosu od približno 465 milijuna eura. Uz to, tvrtka koja stoji iza druge slične platforme, Producto, dobit će odštetu od 107 milijuna eura.

Iz tvrtke Idealo poručili su kako će nastaviti svoju pravnu bitku unatoč pobjedi. "Nastavit ćemo se boriti jer zlouporaba tržišta mora imati posljedice i ne smije postati unosan poslovni model koji se isplati unatoč kaznama i odštetama", izjavio je suosnivač Ideala, Albrecht von Sonntag. Vrijedi napomenuti da je Idealo prvotno od Googlea tražio odštetu od čak 3,3 milijarde eura, uključujući kamate, optužujući ga za sustavnu zlouporabu tržišta u razdoblju od 2008. do 2023. godine.

S druge strane, Google oštro odbacuje presude i najavljuje žalbu, potvrdio je glasnogovornik tvrtke. U svojoj obrani, Google navodi kako su još 2017. godine uveli promjene kako bi konkurentskim servisima za usporedbu cijena osigurali jednake mogućnosti kao i vlastitom servisu Google Shopping pri prikazivanju oglasa na stranici s rezultatima pretrage. "Promjene koje smo uveli 2017. pokazale su se uspješnima i bez intervencije Europske komisije", rekao je glasnogovornik, dodavši: "Broj stranica za usporedbu cijena u Europi koje koriste našu Shopping jedinicu porastao je sa sedam na 1.550."

Presude berlinskog suda predstavljaju još jedan u nizu pravnih izazova za Google u Europi po pitanju tržišnog natjecanja. Iako je dosuđeni iznos značajno manji od onoga što je Idealo tražio, odluka šalje snažnu poruku o posljedicama zlouporabe dominantnog položaja. Konačan ishod ovisit će o rezultatu najavljene žalbe.

 



