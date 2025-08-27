Njemački sud zabranio Appleu oglašavanje Apple Watcha kao "CO2 neutralnog"

Sud u Frankfurtu presudio je da Apple obmanjuje potrošače tvrdnjom o ugljičnoj neutralnosti svojih pametnih satova. Ključan problem je upitna dugoročnost projekta kompenzacije emisija u Paragvaju

Sandro Vrbanus srijeda, 27. kolovoza 2025. u 13:05

Apple više ne smije oglašavati svoj proizvod Apple Watch kao "CO2 neutralan proizvod" – odlučio je tako Zemaljski sud u Frankfurtu na Majni nakon tužbe koju je podnijela njemačka neprofitna organizacija za zaštitu okoliša i potrošača, Deutsche Umwelthilfe. Sud je presudio da takav način oglašavanja dovodi potrošače u zabludu te krši Zakon o suzbijanju nepoštenog tržišnog natjecanja.

Upitan projekt kompenzacija

Prema obrazloženju presude, prosječni potrošač, čija je percepcija oblikovana Pariškim sporazumom iz 2015. godine, pod pojmom ugljične neutralnosti podrazumijeva dugoročnu ravnotežu između emisija stakleničkih plinova i njihova uklanjanja iz atmosfere. Sud smatra da kupci stoga očekuju kako je CO2 kompenzacija za proizvod poput Apple Watcha osigurana barem do sredine stoljeća.

Apple je svoju tvrdnju o ugljičnoj neutralnosti temeljio na kompenzacijskom mehanizmu koji uključuje šumski projekt u Paragvaju, konkretno, plantaže eukaliptusa na zakupljenim parcelama. Međutim, sud je utvrdio ključni nedostatak u tom argumentu: ugovori o zakupu za čak 75% površine projekta istječu već 2029. godine.

Apple Watch Series 9, SE i Ultra 2 pa nadalje – navodno su CO2 neutralni
Apple Watch Series 9, SE i Ultra 2 pa nadalje – navodno su CO2 neutralni

Budući da tvrtka nije mogla dokazati da će spomenuti ugovori o zakupu biti produženi, sud je zaključio da ne postoji osigurana perspektiva za nastavak projekta. Time je i jamstvo dugoročne kompenzacije ugljičnog dioksida, ključno za vjerodostojnost tvrdnje o neutralnosti, dovedeno u pitanje.

Argumenti tvrtke odbačeni

Apple se branio tvrdnjom da je neizvjesnost oko produljenja zakupa pokrivena tzv. "Verra buffer" računom prema VCS standardima (Verified Carbon Standard). Sud je odbacio i taj argument. U presudi stoji da VCS standardi u slučaju neproduljenja ugovora omogućuju Appleu tek daljnji nadzor nad projektom, što nije ekvivalentna mjera nastavku projekta i stvarnoj kompenzaciji emisija CO2 nakon 2029. godine.

Logotip na kutiji može ostati
Logotip na kutiji može ostati

Ipak, tužba nije uspjela u dijelu koji se odnosio na logotip ugljične neutralnosti, koji se može vidjeti na pakiranjima Apple Watcha. Sud je presudio da dizajn logotipa ne stvara dojam službenog certifikata ili pečata kvalitete. Prema mišljenju suda, potrošači taj logo razumiju isključivo kao internu oznaku tvrtke za proizvode koje ona, prema vlastitim standardima, klasificira kao CO2 neutralne, a ne kao jamstvo neovisne provjere.

Optužbe za greenwashing

Povodom presude oglasio se i tužitelj, udruga Deutsche Umwelthilfe. "Pritužbama protiv greenwashinga osiguravamo da čak i koncerni vrijedni više milijardi, poput Applea, moraju potrošačima dati iskrene i razumljive informacije o stvarnom utjecaju svojih proizvoda na okoliš", poručili su, uz dodatnu napomenu:

"Monokulture eukaliptusa nisu prirodne šume. Održavaju se redovitom upotrebom pesticida poput fipronila, sredstva za uništavanje pčela. Brzorastuća stabla troše ogromne količine vode i lako su zapaljiva tijekom suša, što dodatno dovodi u pitanje dugoročni potencijal takvih projekata za skladištenje ugljika."



HI-FI SETUP TJEDNA: Denon, JBL

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

2.277 EUR Kupi

Flagship prestižne serije 100.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE120²

Zvučnik 3-smjerni, 130mm papirnati wooferi, 25mm kupolasti visokotonac, frekv. raspon 39Hz–26kHz, osjetljivost 90dB, max 200W, impedancija 6Ω, SPL 116dB, crossover 300Hz/2.7kHz.

956 € 1.062 € Akcija

Nagrađivani wireless speaker sustav.

Akcija

KEF LSX II

Bežični Hi-Fi zvučnici 2-smjerni s Uni-Q driverom (19mm Al dome, 115mm Mg/Al cone), raspon 49Hz–47kHz, pojačalo 70W+30W Class D, max SPL 102dB. Podrška za AirPlay2, Chromecast, Spotify, Tidal, hi-res do 384kHz/24bit. Dim. 240×155×180mm, težina seta 7,2kg.

999 € 1.399 € Akcija

Zvuk visoke rezolucije s naprednim DSP-om.

Akcija

BOWERS & WILKINS Px8

Flagship noise-cancelling bežicne naglavne slušalice, 2x 40mm karbonske pogonske jedinice, 24 bit DSP, ugradeno 6 mikrofona, aptX Adaptive Bluetooth, 30 sati reprodukcije

449 € 479 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

ARGON AUDIO 1 DAB

DAB band: band III, L-band (ukljucujuci DAB +), Zaslon: 2 reda OLED, FM: 87,5-108 MHz, Ulaz/Izlaz: Stereo In/Out (Mini Jack), izlaz za slušalice, Funkcija mirovanja i tipka za odgodu

119 € 159 € Akcija

Prilagodite svoje slušno iskustvo.

Akcija

SENNHEISER ACCENTUM PLUS

rzo punjenje: 10 minuta ukljucivanja za 5 sati reprodukcije, Sennheiser Signature Sound, Adaptivni hibridni ANC, 50-satno vrijeme reprodukcije na bateriji, Personalizacija zvuka

148,90 € 229,90 € Akcija

Ultimativni 3D zvuk.

Akcija

SAMSUNG Music Frame HW-LS60D/EN

2 Ch, Dolby ATMOS, Q- Symphony, One Remote Control, Wireless Dolby Atmos, Spotify Connect, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI In 1 / Out 1 (eARC), Optical In 1, (Š x V x D): 35,30 x 36,48 x 14,34 cm

299 € 449 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi