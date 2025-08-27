Njemački sud zabranio Appleu oglašavanje Apple Watcha kao "CO2 neutralnog"

Sud u Frankfurtu presudio je da Apple obmanjuje potrošače tvrdnjom o ugljičnoj neutralnosti svojih pametnih satova. Ključan problem je upitna dugoročnost projekta kompenzacije emisija u Paragvaju

Apple više ne smije oglašavati svoj proizvod Apple Watch kao "CO 2 neutralan proizvod" – odlučio je tako Zemaljski sud u Frankfurtu na Majni nakon tužbe koju je podnijela njemačka neprofitna organizacija za zaštitu okoliša i potrošača, Deutsche Umwelthilfe. Sud je presudio da takav način oglašavanja dovodi potrošače u zabludu te krši Zakon o suzbijanju nepoštenog tržišnog natjecanja.

Upitan projekt kompenzacija

Prema obrazloženju presude, prosječni potrošač, čija je percepcija oblikovana Pariškim sporazumom iz 2015. godine, pod pojmom ugljične neutralnosti podrazumijeva dugoročnu ravnotežu između emisija stakleničkih plinova i njihova uklanjanja iz atmosfere. Sud smatra da kupci stoga očekuju kako je CO 2 kompenzacija za proizvod poput Apple Watcha osigurana barem do sredine stoljeća.

Apple je svoju tvrdnju o ugljičnoj neutralnosti temeljio na kompenzacijskom mehanizmu koji uključuje šumski projekt u Paragvaju, konkretno, plantaže eukaliptusa na zakupljenim parcelama. Međutim, sud je utvrdio ključni nedostatak u tom argumentu: ugovori o zakupu za čak 75% površine projekta istječu već 2029. godine.

Apple Watch Series 9, SE i Ultra 2 pa nadalje – navodno su CO2 neutralni

Budući da tvrtka nije mogla dokazati da će spomenuti ugovori o zakupu biti produženi, sud je zaključio da ne postoji osigurana perspektiva za nastavak projekta. Time je i jamstvo dugoročne kompenzacije ugljičnog dioksida, ključno za vjerodostojnost tvrdnje o neutralnosti, dovedeno u pitanje.

Argumenti tvrtke odbačeni

Apple se branio tvrdnjom da je neizvjesnost oko produljenja zakupa pokrivena tzv. "Verra buffer" računom prema VCS standardima (Verified Carbon Standard). Sud je odbacio i taj argument. U presudi stoji da VCS standardi u slučaju neproduljenja ugovora omogućuju Appleu tek daljnji nadzor nad projektom, što nije ekvivalentna mjera nastavku projekta i stvarnoj kompenzaciji emisija CO2 nakon 2029. godine.

Logotip na kutiji može ostati

Ipak, tužba nije uspjela u dijelu koji se odnosio na logotip ugljične neutralnosti, koji se može vidjeti na pakiranjima Apple Watcha. Sud je presudio da dizajn logotipa ne stvara dojam službenog certifikata ili pečata kvalitete. Prema mišljenju suda, potrošači taj logo razumiju isključivo kao internu oznaku tvrtke za proizvode koje ona, prema vlastitim standardima, klasificira kao CO 2 neutralne, a ne kao jamstvo neovisne provjere.

Optužbe za greenwashing

Povodom presude oglasio se i tužitelj, udruga Deutsche Umwelthilfe. "Pritužbama protiv greenwashinga osiguravamo da čak i koncerni vrijedni više milijardi, poput Applea, moraju potrošačima dati iskrene i razumljive informacije o stvarnom utjecaju svojih proizvoda na okoliš", poručili su, uz dodatnu napomenu:

"Monokulture eukaliptusa nisu prirodne šume. Održavaju se redovitom upotrebom pesticida poput fipronila, sredstva za uništavanje pčela. Brzorastuća stabla troše ogromne količine vode i lako su zapaljiva tijekom suša, što dodatno dovodi u pitanje dugoročni potencijal takvih projekata za skladištenje ugljika."