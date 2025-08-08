HBO Max od rujna započinje s "lovom" na dijeljenje lozinki

Streaming servis od sljedećeg mjeseca postupno uvodi mjere protiv dijeljenja lozinki, na način da prvo određenim gledateljima izvan kućanstva stižu obavijesti, a kasnije i vjerojatno potpuna zabrana

Sandro Vrbanus petak, 8. kolovoza 2025. u 14:10

Tijekom konferencijskog poziva za investitore, prilikom objave najnovijih kvartalnih poslovnih rezultata, prvi čovjek medijske korporacije Warner Bros. Discovery JB Perrette imao je poruku za pretplatnike na njihov streaming servis, odnedavno ponovno imena HBO Max. Prema njegovim riječima, taj će servis prestati tolerirati dijeljenje lozinke izvan matičnog kućanstva, slično kako to čini i Netflix.

Posljednjih se mjeseci o tome počelo nešto češće govoriti, budući da je potez bio najavljen još krajem prošle godine. HBO Max omogućio je dodavanje vanjskih korisnika u svoje pretplatničke pakete uz nadoplatu, što je bio prvi signal da će se započeti s "pravim" mjerama suzbijanja dijeljenja lozinki. Sljedeći korak, prema "nježnom" planu zabrane predstavljenome lani, na snagu će stupiti u rujnu. Tada će oni, za koje sustavi utvrde da gledaju sadržaje izvan kućanstva koje plaća pretplatu, početi dobivati obavijesti o tome.

Prvi korak – "nježne" obavijesti

Perrette kaže da je njegova kompanija posljednjih nekoliko mjeseci radila na metodama otkrivanja "legitimnih" korisnika i onih koji se "švercaju" tuđim lozinkama. Sustav je sada spreman za širu upotrebu, pa će s time određenim gledateljima početi stizati obavijesti. Od njih će se tražiti da plate svoju pretplatu ili će im, vjerojatno, daljnji pristup streaming servisu biti onemogućen.

Inicijalno će navodno na udaru biti korisnici s višim intenzitetom korištenja usluge izvan matičnog kućanstva. Prema ranije objavljenom planu, mjere će biti postrožene krajem ove ili početkom sljedeće godine, kada bi na snagu trebala stupiti "prava" zabrana dijeljenja lozinki. Kompanija očekuje da će to, kao i u slučaju Netflixa, dovesti do rasta broja aktivnih pretplatnika te samim time i prihoda.

U Hrvatskoj cijena mjesečne standard pretplate za ovaj servis je 7,99 €, u sklopu koje se sadržaj može istodobno gledati na 2 uređaja. Cijena mjesečne premium pretplate je 9.99 €, a omogućava gledanje na 4 uređaja u isto vrijeme. Doplata za sportski iznosi 3 € na mjesec. U SAD-u je od travnja dostupna i nadoplata po cijeni od 7,99 dolara mjesečno za tzv. "vanjske" gledatelje, dok tamo osnovni paket košta 9,99 dolara s oglasima ili 16,99 dolara bez njih. Premium pretplata u SAD-u košta 20,99 dolara mjesečno.



