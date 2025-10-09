Ligu prvaka mogli bi prenositi Netflix ili Disney

Europska krovna nogometna organizacija UEFA priprema natječaj za novi, šestogodišnji ciklus prodaje prava na prijenos klupskih natjecanja, s ciljanim prihodom od najmanje 5 milijardi eura po sezoni

Sandro Vrbanus četvrtak, 9. listopada 2025. u 10:15

Europski nogometni klubovi mogli bi uskoro početi ostvarivati značajno veće prihode, koji im se dodjeljuju od prodaje prava na televizijske prijenose, budući da UEFA na taj način planira osigurati više od pet milijardi eura godišnje. Dužnosnici krovne europske nogometne organizacije vjeruju da je to minimalni iznos koji se može postići prodajom prava za Ligu prvaka, Europsku ligu i Konferencijsku ligu u novom TV ciklusu.

Novi ugovori trebali bi stupiti na snagu od 2027. godine, a predstavljali bi značajno povećanje u odnosu na trenutačni dogovor, koji je sklopljen 2024. godine i vrijedi oko 3,3 milijardi eura godišnje. Očekuje se da će natječaj za nova prava biti raspisan ovog mjeseca, a po prvi put će vjerojatno uključivati obvezu na šest godina, što je dvostruko dulje od dosadašnje prakse.

Streaming servisi ulaze u igru

Jedna od ključnih novosti u predstojećem natječaju jest mogućnost da i streaming servisi, poput Amazon Primea, DAZN-a, Disneya ili Netflixa, otkupe prava na prijenos jedne odabrane utakmice po kolu natjecanja. Zasad nije poznato koliko dugo bi se takva praksa primjenjivala tijekom sezone, no jasno ukazuje na otvaranje UEFA-e i nogometnih prijenosa digitalnim platformama.

Promjena se uvodi i u samom procesu nadmetanja. Televizijskim kućama i drugim ponuđačima bit će omogućeno da se istovremeno natječu za prava na više tržišta, što znači da nije isključeno da Netflix ili netko takav kupi globalna prava i da Liga prvaka i kod nas bude prenošena (ekskluzivno ili što je vjerojatnije, djelomično) putem tog servisa. Prve informacije kažu da je Netflix zainteresiran za ulazak na ovo tržište, budući da već imaju iskustva sa sportskim prijenosima, a primjerice konkurent im Apple već ima prava na prijenose američke nogometne lige MLS.

Prema aktualnom modelu raspodjele prihoda od UEFA-inih TV prava, najveći dio kolača odlazi klubovima koji se natječu u Ligi prvaka. Oni dijele gotovo 75% ukupnog iznosa. Klubovima koji nastupaju u Europskoj ligi pripada 17%, dok se preostalih 8% prihoda raspodjeljuje na sudionike Konferencijske lige.



