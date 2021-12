Ovo su najčešće piratizirane serije 2021. godine

Poznata je stvar da je dugo godina na svim ljestvicama popularnosti, pa tako i među piratima, vladala serija Igra prijestolja. Godinama su ljestvice najčešće ilegalno preuzimanih serija na čelu imale upravo aktualnu sezonu ove serije, no otkako je ona završila sa snimanjem, situacija se promijenila. Prošle je godine tako na vrhu završio Mandalorian, a ove godine tamo se našla još jedna serija u produkciji Disneya – WandaVision.

Riječ je o Marvelovoj miniseriji emitiranoj u prvom tromjesečju godine koja je ostala toliko popularna da je na razini cijele 2021. imala najviše ilegalnih preuzimanja putem torrenta prema ljestvici koju je sastavio TorrentFreak.

Dominacija Marvela

Na drugom je mjestu također Disneyeva i Marvelova serija Loki, a na trećem Netflixov Witcher. Dominacija Disneya i Marvela nastavlja se i niže na ljestvici, od 4. do 6. mjesta, serijama The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye i What if…?

Netflixova su tri naslova ušla u top 10, uz spomenutog Witchera tu su i animirane serije Rick and Morty te Arcane. S Amazonovog streaming servisa Prime Video kao i s platforme Apple TV+ u prvih deset piratima najprivlačnijih naslova ušle su samo po jedna serija – Wheel of Time i Foundation.

TorrentFreak ističe kako je zanimljivo da neki od najvećih hitova ove godine, Squid Game i La Casa de Papel, nisu ušle među deset najčešće ilegalno skidanih. No, njihova statistika bilježi samo piratska preuzimanje preko torrenta, tj. ne uključuje sve popularnije ilegalne servise za video streaming, pa je možda to razlog što se neki od hitova nisu našli na ovom popisu.

Punu ljestvicu najčešće piratiziranih serija godine donosimo u nastavku.