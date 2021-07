U Srbiji otkriven, pa ugašen, veliki ilegalni IPTV i card-sharing servis

Globalna alijansa za kreativnost i zabavu (The Alliance for Creativity and Entertainment, ACE), udruženje je velikih medijskih kuća koje su nositelji autorskih prava popularnih audiovizualnih sadržaja. Njihove su članice tvrtke poput Amazona, Applea, BBC-a, Discoveryja, Foxa, Netflixa, MGM-a, Skya, Sonyja, Warner Brosa i drugih značajnih imena TV i filmske industrije. Osnovna je misija ovog udruženja boriti se protiv online piratstva i prijavljivati kršenja autorskih prava u slučajevima kada se njihovi sadržaji distribuiraju ilegalno.

Najnovija akcija ACE-a dovršena je ovoga tjedna, kada je, uz pomoć suda u SAD-u, ugašen niz ilegalnih IPTV servisa i piratskih streaming te card-sharing usluga. Prvo je sud naložio uklanjanje nekoliko desetaka manjih i jednog većeg operatera (Streamtape.com) koji je imao preko 33 milijuna korisnika, većinom iz SAD-a. Potom je popis ciljanih pružatelja usluga bio proširen i na one u Poljskoj, Španjolskoj, Njemačkoj i drugim zemljama, gdje su također ugašeni deseci domena putem kojih su se isporučivale ilegalne IPTV usluge.

IPTV centar u susjedstvu

Za kraj, Alijansa se okomilla i na operatera Premiumcccam, čije je sjedište bilo u Srbiji, u blizini Beograda. U našem je susjedstvu, naime, operirao ilegalni pružatelj usluga koji je nudio IPTV i card-sharing usluge na crnom tržištu. Njihova ponuda uključivala je preko šest tisuća televizijskih kanala iz cijelog svijeta, čime su kršena autorska prava većeg broja televizijskih kuća. K tome, ova usluga nudila je svojim pretplatnicima i velik broj sadržaja na zahtjev, uključujući oko tri tisuće filmova te 16,5 tisuća epizoda raznih serija.

Upozorenje onima koji se upute na neku od zaplijenjenih domena

Cijena pretplate na ovaj servis bila je 7 eura na mjesec ili 50 eura godišnje, a Premiumcccam se čak i oglašavao kao "vodeći europski pružatelj card-sharing usluga". O uhodanosti poslovanja govori i činjenica da su nudili i program za resellere, tj. da su regrutirali ljude koji su preprodavali njihove pretplate na piratizirane sadržaje.

Na zahtjev Alijanse, voditeljima ove operacije poslano je službeno sudsko upozorenje, na koje su oni odmah reagirali na odgovarajući način – predali su sve svoje domene ACE-u, a one su sada preusmjerene na njihove stranice koje upućuju pretplatnike na legalne servise. Prva je ovo ACE-ova akcija tog tipa u Srbiji, za koju udruženje kaže kako je bila uspješna i pokazuje "da niti jedno mjesto na svijetu nije izvan njihovog dosega".

Voditelji ilegalnog servisa iz Srbije su se, dakle, izvukli od uhićenja, zapljene opreme i kazni kakve smo vidjeli u nekim ranijim slučajevima u kojima je u borbi protiv pirata bio angažiran i Europol.