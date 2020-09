Uberova bivša sigurnosna vozačica, Rafaela Vasquez optužena za ubojstvo iz nehaja

Autonomna vozila su budućnost, tako nas barem uvjeravaju njihovi proizvođači, no prava je istina da ista trenutno nisu ništa više do malo pametniji tempomati. I dok je jedina zadaća tempomata održavati željenu brzinu vozila, autonomna vozila uz to znaju i sama prikočiti, zaobići prepreke i drugo. Ali ne uvijek.

Autonomna vozila se pri vožnji oslanjaju na brojne senzore i softver i nemaju intuiciju kakvu ima čovjek. Stoga se od njih ne može očekivati da u svakom trenutku reagiraju kao ljudi, da lako prepoznaju hoda li netko cestom ili se na cesti tek nalazi nešto što je nalik čovjeku. Da je tomu tako potvrdio je i jedan bivši Uberov inženjer, Robbie Miller, koji je šefu Uberovog programa autonomnih vozila svega par dana prije nesreće poslao oštar mail u koje je naveo kako je automobil tijekom veljače bio oštećen gotovo svakog drugog dana. Čak je dodao i opasku kako „ne bi trebali udarati stvari svakih 15.000 milja“.

U nesigurnost autonomnih vozila na vlastitoj se koži sredinom 2018. godine uvjerila i Uberova sigurnosna vozačica Rafaela Vasquez kada je autonomno vozilo kojeg je testirala naletjelo na pješakinju i na mjestu ju usmrtilo. U ovom tragičnom događaju dva su krivca – pješakinja i Uberova vozačica. Naime, dok je Elaine Herzberg prelazila cestu po noći, k tomu još i na dijelu koji nije za to predviđen, Vasquez je umjesto da nadgleda vozilo gledala serije preko svojeg mobitela.

U prvoj izjavi je tvrdila da je mobitel u ruke uzela tek kada je krenula zvati 911, no američke institucije su odradile svoj posao temeljito i dokazale kako njezina izjava nije točna. Vasquez je barem tri sata gledala emisije preko mobitela uključujući i reality show The Voice što je zabilježila i sigurnosna kamera unutar vozila. Na snimci se jasno vidi kako Rafaela često pogledava prema dolje i ne prati situaciju na cesti. Kamera je zabilježila i njezinu reakciju kada je shvatila da joj se ispred vozila nalazi osoba koju će za koju sekundu i udariti svojim vozilom.

Istraga je pokazala i kako su neke od sigurnosnih funkcija na vozilu bile onemogućene. Točnije, automatska kočnica čija je zadaća bila automatski zaustaviti vozilo ukoliko softver ne bude mogao jasno prepoznati što se ili tko nalazi ispred vozila, no ta je funkcija kako je istraga pokazala bila onemogućena. Štoviše isti sustav nije čak smio alarmirati vozača, već se očekivalo da u takvom slučaju u potpunosti isključivo reagira samo vozač. Uber je istragom isključen kao krivac, ali je ostala mogućnost podizanja optužnice protiv vozačice što se na kraju i dogodilo.

Tužiteljstvo je podnijelo optužnicu protiv Rafaele Vasquez. Tereti ju se za ubojstvo iz nehaja za što je predviđena kazna zatvora u trajanju 2,5 godine. No, Vasquez bi ako joj se dokaže krivnja u zatvoru mogla provesti i duže – čak šest godina. Naime, tužiteljstvo je uz optužnicu za ubojstvo iz nehaja navelo i kako je zločin počinjen s „opasnim instrumentom“, što automobil svakako jest, a kada se ubojstvo iz nehaja počini s opasnim oružjem ili instrumentom, preporučena kazna se povećava na šest godina.

Tužiteljica Allister Adel posebno se osvrnula na probleme vozača koji svoju pažnju ne posvećuju u potpunosti stanju na prometnicama, već za vrijeme vožnje telefoniraju, šalju poruke, surfaju i slično. Dodala je kako Vasquez nije pratila situaciju u prometu zbog čega nije na vrijeme primijetila opasnost. Vasquez se još jednom izjasnila kako se ne osjeća krivom za nesreću te je puštena na slobodu do početka suđenja koje je zakazano za početak iduće godine (veljača 2021.). Za to vrijeme oko noge će morati nositi elektroničku narukvicu kako bi policija u svakom trenutku znala gdje se Vasquez nalazi.