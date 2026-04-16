Candy MultiWash – prva perilica rublja s tri bubnja

Sustav s tri neovisna bubnja razvijen je kao odgovor na stvarne potrebe korisnika – onih koji traže više fleksibilnosti, manje čekanja, manje ciklusa i više kontrole nad svakim pranjem

Promo četvrtak, 16. travnja 2026. u 16:00
Specifikacije
Motor Direct Motion
Materijal bubnja Nehrđajući čelik
Volumen bubnja 63 l
Razred energetske učinkovitosti A
Razred učinkovitosti centrifugiranja B
Ponderirana potrošnja energije na 100 ciklusa 33 kWh
Potrošnja vode po ciklusu pranja 44 l
Razina buke tijekom faze centrifuge 68 dBA
Visina 1.070 mm
Širina 600 mm
Dubina 595 mm
Masa 117 kg

Talijanska marka Candy predstavila je model MultiWash, perilicu rublja s tri zasebna bubnja koji mogu raditi istovremeno ili neovisno. Uređaj omogućuje istodobno pranje različitih vrsta rublja u odvojenim ciklusima, čime se eliminira potreba za sukcesivnim pranjima.

Candy MultiWash razvijen je kako bi korisnicima pružio veću fleksibilnost i kontrolu nad procesom pranja. Sustav omogućuje i istovremeno pranje različitih tkanina bez miješanja rublja. Dva manja bubnja kapaciteta jednog kilograma namijenjena su osjetljivoj, sportskoj ili dječjoj odjeći, dok glavni bubanj kapaciteta 10 kg služi za pranje većih količina rublja.

Uređaj koristi Direct Motion motore integrirane u sva tri bubnja, što pridonosi smanjenju vibracija i buke tijekom rada. MultiWash ostvaruje do 35% veću energetsku učinkovitost u usporedbi sa standardnom energetskom klasom, uz dodatne uštede pri korištenju manjih bubnjeva. Higijenske funkcije uključuju UV sterilizaciju, automatsko čišćenje bubnja i antibakterijske premaze na brtvama.

Upravljanje je prilagođeno svakom bubnju zasebno. Glavna jedinica kontrolira veliki bubanj, dok manji bubnjevi imaju vlastite dodirne zaslone za neovisno biranje programa. Uređaj je visine 107 cm i dizajniran je za potrebe kućanstava s raznolikim zahtjevima pranja, s fokusom na uštedu vremena i praktičnost. Candy MultiWash ne pokušava raditi više – već bolje: više fleksibilnosti, više personalizacije i više udobnosti, kažu iz Candyja.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Technics gramofon po top cijeni

Akcija

SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg

649 € 799 € Kupi

Denon Home nova serija

Novo

Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2

Za svoju cijenu, nova Denon Home serija zvučnika zaista donosi iznadprosječne performanse i tehnologiju, što ih čini jednim od najatraktivnijih i najzanimljivijih Denonovih bežičnih hi-fi rješenja do sada.

Kupi

Sennheiser Signature Sound.

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

199 € 329 € Akcija

Predstavlja vrhunac FORTE-serije.

Demo

ARGON AUDIO Forte A55 MK2

Izložbeni primjerak. Aktivni zvučnik - 4 x 80 Watta - Bluetooth 5.0, aptx-HD, optički digitalni ulaz (24bit/96kHz), HDMI ARC - MM ulaz za gramofon, izlaz za subwoofer

899 € 1.099 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

789 € Kupi

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

1.399 € Kupi