Candy MultiWash – prva perilica rublja s tri bubnja

Sustav s tri neovisna bubnja razvijen je kao odgovor na stvarne potrebe korisnika – onih koji traže više fleksibilnosti, manje čekanja, manje ciklusa i više kontrole nad svakim pranjem

Specifikacije Motor Direct Motion Materijal bubnja Nehrđajući čelik Volumen bubnja 63 l Razred energetske učinkovitosti A Razred učinkovitosti centrifugiranja B Ponderirana potrošnja energije na 100 ciklusa 33 kWh Potrošnja vode po ciklusu pranja 44 l Razina buke tijekom faze centrifuge 68 dBA Visina 1.070 mm Širina 600 mm Dubina 595 mm Masa 117 kg

Talijanska marka Candy predstavila je model MultiWash, perilicu rublja s tri zasebna bubnja koji mogu raditi istovremeno ili neovisno. Uređaj omogućuje istodobno pranje različitih vrsta rublja u odvojenim ciklusima, čime se eliminira potreba za sukcesivnim pranjima.

Candy MultiWash razvijen je kako bi korisnicima pružio veću fleksibilnost i kontrolu nad procesom pranja. Sustav omogućuje i istovremeno pranje različitih tkanina bez miješanja rublja. Dva manja bubnja kapaciteta jednog kilograma namijenjena su osjetljivoj, sportskoj ili dječjoj odjeći, dok glavni bubanj kapaciteta 10 kg služi za pranje većih količina rublja.

Uređaj koristi Direct Motion motore integrirane u sva tri bubnja, što pridonosi smanjenju vibracija i buke tijekom rada. MultiWash ostvaruje do 35% veću energetsku učinkovitost u usporedbi sa standardnom energetskom klasom, uz dodatne uštede pri korištenju manjih bubnjeva. Higijenske funkcije uključuju UV sterilizaciju, automatsko čišćenje bubnja i antibakterijske premaze na brtvama.

Upravljanje je prilagođeno svakom bubnju zasebno. Glavna jedinica kontrolira veliki bubanj, dok manji bubnjevi imaju vlastite dodirne zaslone za neovisno biranje programa. Uređaj je visine 107 cm i dizajniran je za potrebe kućanstava s raznolikim zahtjevima pranja, s fokusom na uštedu vremena i praktičnost. Candy MultiWash ne pokušava raditi više – već bolje: više fleksibilnosti, više personalizacije i više udobnosti, kažu iz Candyja.