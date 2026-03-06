Netflix je kupio tvrtku Bena Afflecka koja razvija filmsku AI tehnologiju

Netflix je preuzeo InterPositive, tvrtku za filmsku tehnologiju koju je osnovao poznati glumac Ben Affleck

Matej Markovinović petak, 6. ožujka 2026. u 07:38
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Iako se neko vrijeme šuškalo o mogućoj kupnji Warner Bros. Discoveryja ili HBO Maxa, Netflix je iznenadio javnost objavom potpuno drugačije, ali strateški važne akvizicije. Streaming div je preuzeo tvrtku InterPositive, koju je osnovao poznati glumac i redatelj Ben Affleck, a koja je specijalizirana za razvoj alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji, namijenjenih filmašima.

U službenoj objavi, Netflix je istaknuo kako je misija tvrtke InterPositive, a to je korištenje novih tehnologija za zaštitu i proširenje kreativnog izbora, duboko usklađena s njihovim dugogodišnjim uvjerenjem da inovacije trebaju služiti pripovjedačima i kreativnom procesu. Cijeli tim InterPositivea pridružit će se Netflixu kroz ovu akviziciju, dok će sam Affleck preuzeti ulogu višeg savjetnika, čime se ulaže u inovacije vođene od strane samih kreativaca.

Važno je naglasiti da InterPositive ne razvija alate koji bi stvarali filmove na temelju jednostavnih tekstualnih naredbi, slično kako to radi aplikacija Sora za kratke video sadržaje. Umjesto toga, tvrtka se fokusira na optimizaciju i olakšavanje pojedinih segmenata produkcijskog i postprodukcijskog procesa, čime se kreativcima omogućuje da se usredotoče na ono što je najvažnije, a to je priča.

Iako financijski uvjeti transakcije nisu objavljeni, očito je da se radi o znatno manjoj akviziciji od one za Warner Bros. o kojoj se nagađalo. Unatoč tome, ova vijest ima potencijal izazvati značajne promjene u filmskoj i TV industriji. Korištenje umjetne inteligencije u produkciji još je u povojima, a ovom kupnjom Netflix jasno pokazuje svoju namjeru da bude na čelu inovacija. Ta inovacija, međutim, vjerojatno će doći po cijenu određenih radnih mjesta unutar Hollywooda.

Budući da je Netflix predvodnik u industriji, vrlo je vjerojatno da će i druge velike tvrtke, poput Applea, slijediti njegov primjer i pojačati svoja ulaganja u ovo područje.

 

✨ Elegantno rješenje za zdravlje, stil i svakodnevnu udobnost! ⌚🌸

-18%

Pametni sat GARMIN Venu 4, 41mm - bež

Garmin Venu 4 (41 mm, bež) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 10 dana baterije, 5 ATM vodootpornost, te preko 25 fitness i zdravstvenih funkcija uključujući ECG, Pulse Ox, sleep i stress tracking. Lagana i moderna izrada čini ga idealnim za cjelodnevno nošenje

449,99 € 549,99 € Kupi

✨ Izdržljiv sat za avanture i maksimalnu pouzdanost! ⌚🗺️

-10%

Pametni sat GARMIN Instinct 3, 45mm - Amoled Black/Crni

Garmin Instinct 3 (45 mm, AMOLED Black) donosi rugged dizajn, 1.2'' AMOLED zaslon, integriranu LED svjetiljku, multi‑band GPS sa SatIQ‑om, MIL‑STD‑810 otpornost i 10 ATM vodootpornost. Uz dug vijek baterije i 24/7 health tracking, idealan je za aktivan i outdoor stil.

375,49 € 417,50 € Kupi

✨ Stil, zdravlje i vrhunska svakodnevna funkcionalnost u jednom! ⌚✨

-10%

Pametni sat GARMIN Vivoactive 6, Bone / Lunar Gold

Garmin Vivoactive 6 (Bone / Lunar Gold) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 11 dana baterije, 80+ sportskih aplikacija, napredne zdravstvene funkcije poput Body Battery™, HRV, Pulse Ox, sleep coachinga, te Glasovne obavijesti, Garmin Pay i glazbu – sve u elegantnom, laganom dizajnu.

281,25 € 312,50 € Kupi

✨ Mali, elegantan i uvijek spreman uljepšati tvoj dan! 💜⌚

-25%

Pametni sat GARMIN Lily 2 - Lilac - silikonski remen

Garmin Lily 2 (Lilac) je mali, elegantan pametni sat sa skrivenim uzorkom na leći koji dodirom otkriva svijetli touchscreen, do 5 dana baterije, te praćenjem sna, stresa, disanja, Body Battery™ i ženskog zdravlja. Lagano metalno kućište i silikonski remen čine ga idealnim za svaki dan.

218,84 € 292,50 € Kupi

✨ Precizna vaga za cjelovit uvid u tvoje zdravlje! ⚖️📊

-10%

Pametna vaga GARMIN Index S2, crna

Garmin Index S2 (crna) mjeri težinu, trend težine, postotak masnoće, BMI, mišićnu i koštanu masu te udio vode, a podatke automatski sinkronizira u Garmin Connect putem Wi‑Fi mreže. Nudi do 16 korisničkih profila, visokorezolucijski ekran i bateriju do 9 mjeseci.

142,14 € 157,94 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi