Netflix je kupio tvrtku Bena Afflecka koja razvija filmsku AI tehnologiju

Iako se neko vrijeme šuškalo o mogućoj kupnji Warner Bros. Discoveryja ili HBO Maxa, Netflix je iznenadio javnost objavom potpuno drugačije, ali strateški važne akvizicije. Streaming div je preuzeo tvrtku InterPositive, koju je osnovao poznati glumac i redatelj Ben Affleck, a koja je specijalizirana za razvoj alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji, namijenjenih filmašima.

U službenoj objavi, Netflix je istaknuo kako je misija tvrtke InterPositive, a to je korištenje novih tehnologija za zaštitu i proširenje kreativnog izbora, duboko usklađena s njihovim dugogodišnjim uvjerenjem da inovacije trebaju služiti pripovjedačima i kreativnom procesu. Cijeli tim InterPositivea pridružit će se Netflixu kroz ovu akviziciju, dok će sam Affleck preuzeti ulogu višeg savjetnika, čime se ulaže u inovacije vođene od strane samih kreativaca.

Važno je naglasiti da InterPositive ne razvija alate koji bi stvarali filmove na temelju jednostavnih tekstualnih naredbi, slično kako to radi aplikacija Sora za kratke video sadržaje. Umjesto toga, tvrtka se fokusira na optimizaciju i olakšavanje pojedinih segmenata produkcijskog i postprodukcijskog procesa, čime se kreativcima omogućuje da se usredotoče na ono što je najvažnije, a to je priča.

Iako financijski uvjeti transakcije nisu objavljeni, očito je da se radi o znatno manjoj akviziciji od one za Warner Bros. o kojoj se nagađalo. Unatoč tome, ova vijest ima potencijal izazvati značajne promjene u filmskoj i TV industriji. Korištenje umjetne inteligencije u produkciji još je u povojima, a ovom kupnjom Netflix jasno pokazuje svoju namjeru da bude na čelu inovacija. Ta inovacija, međutim, vjerojatno će doći po cijenu određenih radnih mjesta unutar Hollywooda.

Budući da je Netflix predvodnik u industriji, vrlo je vjerojatno da će i druge velike tvrtke, poput Applea, slijediti njegov primjer i pojačati svoja ulaganja u ovo područje.