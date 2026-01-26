Google preuzeo startup čija tehnologija pretvara 2D slike u 3D objekte

Akvizicijom startupa Common Sense Machines on će biti priključen AI timu DeepMinda, a napredni modeli koji pretvaraju slike u 3D poslužit će im za razvoj igara i virtualnih svjetova

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 26. siječnja 2026. u 14:09

Google je ovih dana potvrdio preuzimanje startupa Common Sense Machines, sa sjedištem u Cambridgeu, koji se specijalizirao za razvoj modela generativne umjetne inteligencije. Ova akvizicija, čija financijska vrijednost nije javno objavljena, predstavlja novi korak u Googleovim nastojanjima da ubrza razvoj prostornih modela unutar svojeg AI odjela DeepMind. Startup je ranije prikupio oko 10 milijuna dolara investicija te je bio procijenjen na približno 15 milijuna dolara.

Iz 2D u 3D

Osnivač i suizvršni direktor CSM-a, Tejas Kulkarni, ranije je radio kao istraživač upravo u Google DeepMindu, što ovu akviziciju čini svojevrsnim povratkom talenta u matičnu kuću. Uz njega, Googleovom timu pridružit će se petnaestak ključnih inženjera i stručnjaka iz CSM-a. Očekuje se da će integracija njihovih tehnologija, poput CommonSim enginea, omogućiti bržu izradu kompleksnih 3D elemenata iz jednostavnih skica ili videozapisa. Korisnici su već uzbuđeni činjenicom da bi im omiljeni alati, kao što su Gemini i njegov model Nano Banana, mogli ubuduće ponuditi i rad s 3D objektima i scenama te stvaranje prostornog sadržaja umjesto samo klasičnih ilustracija. Druga moguća primjena kupljenih tehnologija je njihova integracija u operacijski sustav Android XR.

Glavni fokus Common Sense Machinesa je rješavanje uskog grla u produkciji 3D digitalnih objekata, procesa koji je tradicionalno zahtijevao sate rada stručnjaka. Njihovi AI modeli omogućuju korisnicima laku i brzu transformaciju dvodimenzionalnih slika ili teksta u digitalne objekte spremne za korištenje u videoigrama, dizajnu i virtualnoj stvarnosti.

Ovaj Googleov potez dolazi u jeku intenzivne utrke s konkurentima poput OpenAI-ja i Mete u području napredne umjetne inteligencije. Dok se drugi još oslanjaju na vanjske alate za geometrijsko modeliranje, Google sada izravno kontrolira intelektualno vlasništvo i podatke potrebne za automatizaciju 3D generiranja.



