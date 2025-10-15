Objavljen je foršpan za novu spin-off seriju Igre prijestolja

Igra prijestolja (Game of Thrones) je jedna od serija koje su s vremenom postale titanima televizije, zato nisu iznenađujući brojni ostvareni i neostvareni projekti koji su trebali proširiti mračni fantastični svijet koji je osvojio publiku. Iako je njezina posljednja sezona izazvala podjele te razočaranje kritike i publike, franšiza je postala kulturni fenomen i nastavila se razvijati s projektom Zmajeva kuća (House of The Dragon), čija se priča bavi dinastijom Targaryen i njihovom poviješću te čija treća sezona sredinom sljedeće godine dolazi na HBO. U međuvremenu će Westeros dobiti još jedno proširenje u obliku nove spin-off serije Vitez sedam kraljevstava (A Knight of the Seven Kingdoms) za koju je prije nekoliko dana izašao službeni foršpan.

Vitez sedam kraljevstava se temelji na George R. R. Martinovoj noveli Tales of Dunk and Egg koja ima tri priče, a prva pod nazivom The Hedge Knight je ujedno i inspirirala radnju nove serije. Novi foršpan prikazuje Westeros otprilike 100 godina prije Igre prijestolja, u vrijeme kada Targaryeni još uvijek drže Željezno prijestolje, a radnja prati viteza Ser Duncana Talla (Peter Claffey) i njegovog štitonošu Egga (Dexter Sol Ansell) koji čuva tajnu koja bi mogla promijeniti svijet. Prva će se sezona sastojati od ukupno šest epizoda, a za razliku od standarda postavljenog u Igri prijestolja, očekuje se da će epizode nove serije biti kraće i trajati od 30 do 35 minuta. Peteru Claffeyju i Dexteru Solu Ansellu će se u glumačkoj postavi pridružiti i Finn Bennett (True Detective), Bertie Carvel (The Crown) i Daniel Ings (The Gentlemen).

Za razliku od svojih prethodnika, nova serija će radnju premjestiti na blatne ceste i obične gostionice Westerosa i tako donijeti jednu prizemniju priču. Showrunner Ira Parker je naglasio da će se radnja pripovijedati iz perspektive običnog puka – primjerice oklopara, konobarica i lutajućih vitezova – umjesto kraljeva i kraljica koji su dominirali prethodnim serijama. Osim toga, priča je manje usmjerena na opsežne ratove i nadnaravne prijetnje, a više na teme viteštva, časti i prijateljskih veza u surovom i nemilosrdnom svijetu.

Vitez sedam kraljevstava na HBO dolazi u siječnju sljedeće godine, a u pripremi je još nekoliko projekata koji će dodatno proširiti franšizu – serija Aegon’s Conquest o Aegonu Osvajaču, začetniku kuće Targaryen, zatim 10,000 Ships čija je radnja smještena čak tisuću godina prije Targaryena i prati princezu Nymeriu te animirane serije The Golden Empire i The Sea Snake koje bi se trebale baviti dosad manje istraženim Essosom.