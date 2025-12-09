Paramount sa 108 milijardi dolara želi srušiti Netflixovu ponudu za Warner Bros.

Samo nekoliko dana nakon što je Netflix dogovorio otkup studijskih i streaming dijelove Warner Bros. Discoveryja za 82,7 milijardi dolara, stigla je nova ponuda - neprijateljska, ali dioničarima privlačnija

Dunja Ivezić utorak, 9. prosinca 2025. u 07:10
📷 Izvor: Youtube/GV Wire
Izvor: Youtube/GV Wire

Iako se činilo da je Netflixovo preuzimanje studijskih i streaming dijelova Warner Bros. Discoveryja, a prema tome i HBO–a, završeno, Paramount Skydance je, pod vodstvom Davida Ellisona, upravo izašao s novom ponudom. U dogovoru vrijednom ukupno 82,7 milijardi dolara, Netflix je po dionici ponudio 27,75 dolara, a Paramount Skydance je svoju ponudu sada podigao na 30 dolara po dionici, što je ukupno 108 milijardi dolara. 

Paramount Skydance je svojim "neprijateljskim" potezom obuhvatio i dijelove kompanije koje Netflix nije imao namjeru otkupiti, uključujući i kablovske kanale, a njegovi su glasnogovornici objavili da ovom strateški i financijski privlačnom ponudom žele predstaviti superiornu alternativu dogovoru koji je prošli tjedan sklopljen s Netflixom. Osim toga, kompanija je također najavila da želi izbjeći regulatorne komplikacije i rizike, a dioničarima osigurati brži i jednostavniji zaključak suradnje u usporedbi s Netflixom.

U svom priopćenju, Paramount je naglasio da Netflix, osim što „nudi inferiornu i nesigurnu vrijednost", dioničare Warner Bros. Discoveryja također izlaže „dugotrajnom postupku regulatornog odobrenja u više jurisdikcija s neizvjesnim ishodom." Budući da je, čak i prije ove ponude, Netflixovo spajanje s Warner Brosom čekalo regulatorna odobrenja u SAD–u i u inozemstvu, čini se da ovo natjecanje i dalje nije završeno.

Netflix je i dalje u potencijalnoj prednosti, ali predstavnici Paramount Skydancea ne planiraju odustati te su u svom otvorenom pismu naveli da je Warner Bros. „napustio i privid poštenog procesa transakcije“, pa nije iznenađujuće da su se obratili izravno dioničarima. Odluka je na Warner Brosu., ali bitka je ovom ponudom ponovno postala vrlo neizvjesna.

 



