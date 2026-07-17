Uber u Hrvatskoj preuzima Glovo

Američki Uber i njemački Delivery Hero sklopili su sporazum o preuzimanju vrijedan 13 milijardi eura, čime nastaje lider za prijevoz i dostavu prisutan u čak 99 zemalja. Kod nas se akvizicija tiče Glova

Kompanije Uber Technologies i Delivery Hero službeno su sklopile sporazum o poslovnom spajanju kojim će američka kompanija za prijevoz putnika preuzeti njemačku platformu za dostavu. Prema dogovoru, Uber će dioničarima Delivery Heroa ponuditi novčanu naknadu od 41,50 eura po dionici, što implicira ukupnu vrijednost kompanije pri preuzimanju od 13 milijardi eura.

Zajedno na 99 tržišta

Transakcija spaja dvije komplementarne platforme u sektorima mobilnosti, dostave hrane i brze trgovine, koje su u 2025. godini ostvarile zajednički globalni promet od 236 milijardi dolara. Kad je riječ o našem tržištu, pod Uberovo će vlasništvo prijeći popularni servis za dostavu Glovo, koji je pod kapom Delivery Heroa bio od srpnja 2022. godine.

Uber će ukupno preuzeti 50 tržišta Delivery Heroa koja su u 2025. godini generirala 42 milijarde dolara prometa. Istodobno s ovim sporazumom, njujorška investicijska kuća SSW Partners pristala je za otprilike 1,4 milijarde eura kupiti poslovanje Delivery Heroa na 14 specifičnih tržišta na kojima se Uber Eats i Delivery Hero izravno natječu.

Cjelokupni proces preuzimanja zahtijeva i odobrenja regulatornih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, a dovršetak transakcije očekuje se u drugoj polovici 2027. godine. Kao dio sporazuma, Uber je preuzeo značajne obveze prema zaposlenicima Delivery Heroa, barem u Njemačkoj. Kompanija se obvezala zadržati sjedište u Berlinu i jamčiti da do kraja 2029. godine neće biti promjena u tamošnjoj radnoj snazi. O budućnosti koja čeka njihove zaposlenike na ostalim tržištima za sada se nisu oglasili, no nedavno se, primjerice, doznalo da Glovo od kolovoza gasi poslovanje u susjednoj nam Bosni i Hercegovini.