AMD Ryzen 3000 Picasso APU-ovi na benchmark testovima

Na internetskoj stranici Geekbench pojavili su se rezultati benchmark testova za AMD-ovu novu Ryzen 3000 seriju APU-ova kodnog imena Picasso koja bi se trebala bazirati na Raven Ridge arhitekturi.

Riječ je APU čipovima koji su se već pojavili u sklopu testiranja novih modela Hewlett Packardovih 14-inčnih i 17,3-inčnih prijenosnih računala.

Slijedi popis modela koji su se pojavili na Geekbenchu (svi modeli imaju 4 MB L3 cachea i Vega Mobile grafiku):

Ryzen 3 3200U s dvije CPU jezgre i ukupno četiri threada na taktu od 2,6 GHz

s dvije CPU jezgre i ukupno četiri threada na taktu od 2,6 GHz Ryzen 3 3300U s četiri CPU jezgre i ukupno četiri threada na taktu od 2,1 GHz

s četiri CPU jezgre i ukupno četiri threada na taktu od 2,1 GHz Ryzen 3 3500U s četiri CPU jezgre i ukupno osam threadova na taktu od 2,1 GHz

s četiri CPU jezgre i ukupno osam threadova na taktu od 2,1 GHz Ryzen 3 3700U s četiri CPU jezgre i osam threadova na taktu od 2,2 GHz (s Boost tehnologijom doseže maksimalnih 3,8 GHz)

Što se tiče rezultata testova Ryzen 3 3200U u single-core testiranjima postiže od 2187 do 3588 bodova, a u multi-core testiranjima od 4524 do 6924 bodova. Ryzen 3 3300U u single-core testovima postiže 3654 bodova te 9686 bodova u multi-core testiranjima. Model Ryzen 3 3500U od 3776 do 3870 bodova u single-core testiranjima, odnosno od 9787 do 11284 bodova u multi-core testiranjima.

Više informacija o ovim AMD-ovim APU-ovima trebalo bi poznato nakon CES-a sajma u Las Vegasu koji će se održati u siječnju iduće godine.