GitHub uvodi Copilot podršku za sve popularne programske jezike, uključujući Javu

Copilot je izgrađen na OpenAI Codex algoritmu, obučenom na terabajtima otvoreno dostupnog izvornog koda i može prevesti ljudski jezik u programski jezik. Programerima služi kao sofisticiraniji alat za samodovršavanje zadataka.

Dostupno za 200 milijuna programera

Oege de Moor, potpredsjednik GitHub Nexta, tima zaduženog za uvođenje Copilota, hvali se kako im korisnici govore da su se njihove prakse kodiranja promijenile zahvaljujući Copilotu te da sad mogu biti puno produktivniji.

U GitHubu se hvale kako čak 30% novonapisanog koda na njihovoj mreži radi uz pomoć AI programskog alata Copilot

Sve to izgovoreno je uoči GitHub Universe konferencije na kojoj GitHub objavljuje kako će uvesti Copilot podršku za sve popularne programske jezike, uključujući Javu.

"To će pomoći da se ova tehnologija približi mnogo široj publici", kaže de Moor, dodajući da je to dio GitHubovog nastojanja da programiranje učini dostupnim za 200 milijuna programera. De Moor se pohvalio i kako je programerska zajednica prihvatila Copilot: 50% programera koji su dosad isprobali ovaj proizvod nastavilo ga je koristiti i nakon njegovog lansiranja u srpnju.

Njujorški istraživači otkrili su kako 40% koda koji je proizveo Copilot pokazuje nedostatke u kibernetičkoj sigurnosti

Nedostaci kibernetičke sigurnosti

Činjenica je da svaki algoritam ovisi o kvaliteti podataka o treningu. U studiji koju su objavili istraživači sa Sveučilišta New York, otkriveno je kako 40% koda koji je proizveo Copilot pokazuje nedostatke u kibernetičkoj sigurnosti. Brojka zabrinjava, ali to ne znači da su ljudi išta bolji po tom pitanju.

Prema jednoj procjeni, prosječni programer stvara 70 bugova na 1000 redaka koda. A to i nije jedina zabrinjavajuća brojka. Procjenjuje se i da 15 bugova na 1000 redaka koda pronalazi put do kupaca te da ispravljanje pogrešaka traje 30 puta duže od pisanja retka koda. A to znači da 75% vremena programeri troše na otklanjanje pogrešaka, što je otprilike 1500 radnih sati godišnje.

Potražnja za programerima softvera ne jenjava i lani je porasla za 25 posto

Sve to dakako i košta: samo u SAD-u godišnje se na prepoznavanje i popravljanje nedostataka proizvoda potroši 113 milijardi dolara.

Bez obzira na uspjeh Copilota, ljudski programeri još neće ostati bez posla. Potražnja za programerima softvera porasla je prošle godine za 25%, javlja InfoWorld, a prema istraživanju koje je prije dvije godine proveo ActiveState, većina programera ionako manje od polovice svog radnog vremena provede pišući kod.