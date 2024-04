Na .debug s Islanda stiže kreator nove generacije programskih jezika

"Moj put do stvaranja novog programskog jezika započeo je jednostavnom spoznajom: veliki jezični modeli (LLM) imaju su potencijal za razumijevanje apstraktnih misli. Moj programski jezik PLang stoga je most između mašte i stvarnosti, jer je u stanju pretvarati apstraktne ideje u opipljiva rješenja, i to neviđenom brzinom" – tako svoje predavanje na ovogodišnjem .debugu najavljuje Ingi Gauti Ragnarsson, autor novog programskog jezika PLang.

"Programiranje 3.0" uz AI

Ingi ima više od 26 godina iskustva u tech industriji i developmentu, iza sebe ima nekoliko vrlo uspješnih lokalnih projekata, koje je pokrenuo na rodnom Islandu, bio je i CTO u nekoliko velikih IT kompanija, a bavio se i blockchainom, stvorivši ulagačku platformu liminal.market. Od prošle godine bavi se izradom novog programskog jezika, dovršio ga je tek nedavno, pa će ga premijerno i ekskluzivno predstaviti publici .debuga 2024, na našem AI stageu, #deeplearning.

Riječ je o "trećoj generaciji" programskih jezika, kaže Ingi, pritom misleći na prvu generaciju, čiji je primjerice predstavnik Assembly, drugu generaciju koja je aktivna posljednjih 60-ak godina, a "bliska je engleskom jeziku, no teška". Treća generacija stupa na snagu danas, kada računala mogu shvatiti apstraktne ideje i prirodni jezik, a programiranje time može postati jednostavnije, brže i lakše.

Uobičajeni izazovi kodiranja – gusta sintaksa, rigidni tijek učenja i često dugotrajno putovanje od ideje do izvedbe – nešto su što PLang ima misiju promijeniti. To rješenje oslanja se na AI i pojednostavljuje razvoj softvera, pritom omogućavajući programerima izravno artikulirati svoju viziju, kako ne bi ostali "izgubljeni u prijevodu".

Zašto PLang njegov autor naziva "sljedećom evolucijom u programskim jezicima", odnosno začetnikom "programiranja 3.0", poslušajte početkom lipnja na .debugu 2024

