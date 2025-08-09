Stigao je GPT-5: Vaš novi "prijatelj s doktoratom" koji manje halucinira i bolje kodira

Bez obzira plaćate li ChatGPT ili ne, uskoro ćete dobiti pristup novom zadanom jezičnom modelu GPT-5, po svemu naprednijem od dosadašnjih. Besplatno korištenje pune verzije bit će ograničeno

OpenAI je napokon otkrio svoj novi jezični model, dugo očekivani GPT-5, kojim će zamijeniti postojeće flagship modele, kako unutar ChatGPT-a tako i u API pristupu te kroz partnerstvo s nizom kompanija koje će ga ugraditi u svoje proizvode. Novi jezični model donosi značajna poboljšanja u točnosti, kreativnosti i sigurnosti, kako je bilo i očekivano, uz napredni sustav koji automatski prilagođava razinu "razmišljanja" složenosti korisničkog upita. Tako više neće biti potrebno "ručno" uključivati "duboko razmišljanje" ili brinuti koji model koristite za koji upit – sve što mu date GPT-5 trebao bi "prožvakati" automatski i dati najbolje rezultate.

Jedan model za sve

Na predstavljanju su Sam Altman i društvo najavili da GPT-5 predstavlja značajan iskorak u odnosu na sve njihove prethodne modele. Donosi vrhunske performanse u nizu područja, uključujući programiranje, matematiku, kreativno pisanje, zdravstvo te vizualnu percepciju.

Jedna od ključnih inovacija je arhitektura jedinstvenog sustava. GPT-5 funkcionira kao inteligentan sustav koji koristi brzi i učinkoviti model za većinu upita, ali posjeduje i model za dublje promišljanje za složenije probleme. U stvarnom vremenu njegov "usmjerivač" brzo odlučuje koji će model aktivirati na temelju vrste razgovora, složenosti upita i namjere korisnika (koju po novome može puno preciznije prepoznati). No, korisnik može i eksplicitno zatražiti dublju analizu, samo običnim tekstualnim upitom. Unaprijeđena je i memorija sustava, pa će se on s vremenom još bolje prilagođavati korisniku kako će ga bolje "upoznavati".

Programira, piše, savjetuje

U području programiranja GPT-5 se ističe kao najsnažniji model dosad, s posebnim poboljšanjima pri generiranju složenih korisničkih sučelja (frontend) i otklanjanju pogrešaka u velikim repozitorijima koda. Rani testeri primijetili su i njegovu poboljšanu estetsku osjetljivost te razumijevanje dizajnerskih elemenata poput razmaka i tipografije, na što je OpenAI-jev tim posebno ponosan. U stanju je i na temelju kratkih tekstualnih promptova osmisliti te isprogramirati cijelu aplikaciju, igru ili poslovni dashboard, sve interaktivno, vizualno atraktivno i korisno – ChatGPT tako postaje i punokrvni alat za full stack vibe coding.

U domeni kreativnog pisanja, model je opisan kao "najsposobniji AI suradnik", vještiji u rukovanju tekstom, a ističe se smislenim održavanjem stila i prirodnih razgovora, što ga čini korisnijim i za svakodnevne zadatke poput sastavljanja izvještaja i pisanja e-mailova.

Tri modela za developere, dostupna putem API-ja

Značajna poboljšanja vidljiva su i u obradi upita vezanih za zdravlje. Novi model ostvaruje znatno bolje rezultate na HealthBench testu, skupu realističnih scenarija koje su definirali liječnici. U interakciji djeluje kao "misaoni partner", proaktivno postavljajući pitanja kako bi pružio korisnije odgovore prilagođene kontekstu, razini znanja i lokaciji korisnika. No, iako su na njeogoj izradi sudjelovali liječnici i medicinski stručnjaci, naglašava se da ih ChatGPT ne zamjenjuje, već korisnicima treba služiti kao alat za bolje razumijevanje informacija i pripremu za razgovor s liječnicima.

Manje halucinacija

Jedan od ključnih fokusa prilikom razvoja bio je na smanjenju "halucinacija", odnosno generiranja netočnih informacija po kojima su veliki jezični modeli prilično poznati. Prema internim mjerenjima na anonimiziranim upitima, odgovori modela GPT-5 imaju otprilike 45% manju vjerojatnost da će sadržavati činjeničnu pogrešku u usporedbi s prethodnikom, GPT-4o. Kad se koristi model za dublje promišljanje, ta je vjerojatnost manja za čak 80% u odnosu na usporedivi model o3. Model je također "iskreniji" u komunikaciji svojih ograničenja, pa tako u testu gdje su slike bile namjerno uklonjene iz upita, GPT-5 je samouvjereno odgovarao o nepostojećim slikama u samo 9% slučajeva, za razliku od 86,7% kod starijeg modela.

Unaprijeđen je i sigurnosni pristup. Umjesto dosadašnjeg sustava koji se primarno oslanjao na odbijanje potencijalno štetnih zahtjeva, GPT-5 je fleksibilniji u rukovanju dvosmislenim upitima. Stoga je razvijen novi način upravljanja u takvim situacijama – novi model dat će maksimalno koristan odgovor (umjesto da odbije razgovarati o nekoj osjetljivoj temi) ali na način da ostane unutar postavljenih mu sigurnosnih okvira.

Konačno, model je stilski profinjeniji – manje je "ulizivački" orijentiran, koristi manje nepotrebnih emotikona te pruža suptilnije i promišljenije odgovore. Cilj je, kako kažu iz OpenAI-ja, da interakcija manje nalikuje "razgovoru s umjetnom inteligencijom", a više "razgovoru s korisnim prijateljem s inteligencijom na razini doktorata".

Unaprijeđen je i glasovni način rada, koji je po novome još prirodniji i prilagodljiviji željama svakog korisnika. Pridodane su mu četiri osnovne osobnosti (Cinik, Robot, Slušač, Šmokljan), čiji odgovori mogu biti profesionalni, emotivni, pažljivi, ali i sarkastični, baš kao i u slučaju razgovora s pravim ljudima. Očekivano, u svoj sili benchmarka GPT-5 nadmašio je OpenAI-jeve dosadašnje modele, no pravu snagu tek će pokazati na neovisnim testiranjima kad se suoči s najnaprednijim modelima konkurencije.