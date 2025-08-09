Stigao je GPT-5: Vaš novi "prijatelj s doktoratom" koji manje halucinira i bolje kodira

Bez obzira plaćate li ChatGPT ili ne, uskoro ćete dobiti pristup novom zadanom jezičnom modelu GPT-5, po svemu naprednijem od dosadašnjih. Besplatno korištenje pune verzije bit će ograničeno

Sandro Vrbanus subota, 9. kolovoza 2025. u 14:29

OpenAI je napokon otkrio svoj novi jezični model, dugo očekivani GPT-5, kojim će zamijeniti postojeće flagship modele, kako unutar ChatGPT-a tako i u API pristupu te kroz partnerstvo s nizom kompanija koje će ga ugraditi u svoje proizvode. Novi jezični model donosi značajna poboljšanja u točnosti, kreativnosti i sigurnosti, kako je bilo i očekivano, uz napredni sustav koji automatski prilagođava razinu "razmišljanja" složenosti korisničkog upita. Tako više neće biti potrebno "ručno" uključivati "duboko razmišljanje" ili brinuti koji model koristite za koji upit – sve što mu date GPT-5 trebao bi "prožvakati" automatski i dati najbolje rezultate.

Jedan model za sve

Na predstavljanju su Sam Altman i društvo najavili da GPT-5 predstavlja značajan iskorak u odnosu na sve njihove prethodne modele. Donosi vrhunske performanse u nizu područja, uključujući programiranje, matematiku, kreativno pisanje, zdravstvo te vizualnu percepciju.

Jedna od ključnih inovacija je arhitektura jedinstvenog sustava. GPT-5 funkcionira kao inteligentan sustav koji koristi brzi i učinkoviti model za većinu upita, ali posjeduje i model za dublje promišljanje za složenije probleme. U stvarnom vremenu njegov "usmjerivač" brzo odlučuje koji će model aktivirati na temelju vrste razgovora, složenosti upita i namjere korisnika (koju po novome može puno preciznije prepoznati). No, korisnik može i eksplicitno zatražiti dublju analizu, samo običnim tekstualnim upitom. Unaprijeđena je i memorija sustava, pa će se on s vremenom još bolje prilagođavati korisniku kako će ga bolje "upoznavati".

Programira, piše, savjetuje

U području programiranja GPT-5 se ističe kao najsnažniji model dosad, s posebnim poboljšanjima pri generiranju složenih korisničkih sučelja (frontend) i otklanjanju pogrešaka u velikim repozitorijima koda. Rani testeri primijetili su i njegovu poboljšanu estetsku osjetljivost te razumijevanje dizajnerskih elemenata poput razmaka i tipografije, na što je OpenAI-jev tim posebno ponosan. U stanju je i na temelju kratkih tekstualnih promptova osmisliti te isprogramirati cijelu aplikaciju, igru ili poslovni dashboard, sve interaktivno, vizualno atraktivno i korisno – ChatGPT tako postaje i punokrvni alat za full stack vibe coding.

U domeni kreativnog pisanja, model je opisan kao "najsposobniji AI suradnik", vještiji u rukovanju tekstom, a ističe se smislenim održavanjem stila i prirodnih razgovora, što ga čini korisnijim i za svakodnevne zadatke poput sastavljanja izvještaja i pisanja e-mailova.

Tri modela za developere, dostupna putem API-ja
Tri modela za developere, dostupna putem API-ja

Značajna poboljšanja vidljiva su i u obradi upita vezanih za zdravlje. Novi model ostvaruje znatno bolje rezultate na HealthBench testu, skupu realističnih scenarija koje su definirali liječnici. U interakciji djeluje kao "misaoni partner", proaktivno postavljajući pitanja kako bi pružio korisnije odgovore prilagođene kontekstu, razini znanja i lokaciji korisnika. No, iako su na njeogoj izradi sudjelovali liječnici i medicinski stručnjaci, naglašava se da ih ChatGPT ne zamjenjuje, već korisnicima treba služiti kao alat za bolje razumijevanje informacija i pripremu za razgovor s liječnicima.

Manje halucinacija

Jedan od ključnih fokusa prilikom razvoja bio je na smanjenju "halucinacija", odnosno generiranja netočnih informacija po kojima su veliki jezični modeli prilično poznati. Prema internim mjerenjima na anonimiziranim upitima, odgovori modela GPT-5 imaju otprilike 45% manju vjerojatnost da će sadržavati činjeničnu pogrešku u usporedbi s prethodnikom, GPT-4o. Kad se koristi model za dublje promišljanje, ta je vjerojatnost manja za čak 80% u odnosu na usporedivi model o3. Model je također "iskreniji" u komunikaciji svojih ograničenja, pa tako u testu gdje su slike bile namjerno uklonjene iz upita, GPT-5 je samouvjereno odgovarao o nepostojećim slikama u samo 9% slučajeva, za razliku od 86,7% kod starijeg modela.

Unaprijeđen je i sigurnosni pristup. Umjesto dosadašnjeg sustava koji se primarno oslanjao na odbijanje potencijalno štetnih zahtjeva, GPT-5 je fleksibilniji u rukovanju dvosmislenim upitima. Stoga je razvijen novi način upravljanja u takvim situacijama – novi model dat će maksimalno koristan odgovor (umjesto da odbije razgovarati o nekoj osjetljivoj temi) ali na način da ostane unutar postavljenih mu sigurnosnih okvira.

Konačno, model je stilski profinjeniji – manje je "ulizivački" orijentiran, koristi manje nepotrebnih emotikona te pruža suptilnije i promišljenije odgovore. Cilj je, kako kažu iz OpenAI-ja, da interakcija manje nalikuje "razgovoru s umjetnom inteligencijom", a više "razgovoru s korisnim prijateljem s inteligencijom na razini doktorata".

Unaprijeđen je i glasovni način rada, koji je po novome još prirodniji i prilagodljiviji željama svakog korisnika. Pridodane su mu četiri osnovne osobnosti (Cinik, Robot, Slušač, Šmokljan), čiji odgovori mogu biti profesionalni, emotivni, pažljivi, ali i sarkastični, baš kao i u slučaju razgovora s pravim ljudima. Očekivano, u svoj sili benchmarka GPT-5 nadmašio je OpenAI-jeve dosadašnje modele, no pravu snagu tek će pokazati na neovisnim testiranjima kad se suoči s najnaprednijim modelima konkurencije.



TJEDNI Hi-Fi SETUP #003

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala

Odabrani modeli

Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!

Kupi

Kvalitetan zvuk i snažan bas.

Akcija

SENNHEISER CX slušalice

Bluetooth veza, mikrofon, kontrolna pločica, 27 h autonomije (9 h + 18 h s kutijom), vrijeme punjenja 1,5 h, 7 mm driver, frekvencijski odziv 5–21.000 Hz, kodeci SBC, AAC, aptX, IPX4 otpornost, pasivna zvučna izolacija.

78,90 € 129,00 € Akcija

Pretpojačalo za gramofon s USB izlazom.

Akcija

NAD PP4 C- KO pretpojačalo

Phono pretpojačalo s A/D pretvaračem, USB izlaz, kompatibilno s MM i MC zvučnicama, 16-bit/48kHz PCM izlaz, linijski ulaz i izlaz, niska izobličenja (<0.03%), RIAA preciznost ±0.3 dB, vanjsko napajanje, SNR do 115 dB.

237,00 € 279,00 € Akcija

Podrška za MP3 i USB.

Akcija

NAD C 538 CD player

CD/CD-R/CD-RW reprodukcija, MP3/WMA podrška, Wolfson 24-bit/192kHz DAC, koaksijalni i optički izlazi, analogni stereo izlaz, IR daljinski, SNR 110 dB, THD ≤0.01%, težina 3 kg.

339,00 € 399,00 € Akcija

Moćan 400W zvučnik s WiFi i Bluetooth vezom.

Akcija

SENNHEISER Ambeo Plus soundbar

9x Class D pojačala, 400W RMS snaga, 9 zvučnika, frekvencijski odziv 38 Hz – 20 kHz, HDMI eARC, 2x HDMI 2.0a, optički ulaz, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.0, 4 mikrofona za automatsku kalibraciju, AMBEO Virtualization Technology, dimenzije 105,1 x 7,7 x 12,1 cm, masa 6,3 kg.

898,90 € 1499,00 € Akcija

Kvalitetan zvuk i lakoća povezivanja.

Akcija

SHARP CP-LS100 party zvučnik

2x 8" woofera, 2x 2" visokotonca, 120W RMS snaga, Bluetooth 5.0, USB punjenje, TWS stereo, 10 sati rada na bateriji, litij-ionska baterija, 105 dB, XLR/TRS ulazi, prenosiv s ručkom, dimenzije 310x630x268 mm, težina 9.7 kg.

207,50 € 415,00 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi