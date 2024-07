Kako iskoristiti AI-ev pun potencijal u organizaciji posla na Microsoft Surface laptopu

Užurbanost i tempo kojim živimo stavili su velik naglasak na kvalitetno upravljanje vremenom - bilo da se radi o privatnom ili poslovnom. Stalni poslovni sastanci, kućanske obaveze i dogovoreni rokovi se često preklapaju i postaju iznimno zahtjevni za pratiti. Zato je presudno naučiti kako bolje organizirati i iskoristiti svoje vrijeme. Proći ćemo zajedno ono što AI tehnologija donosi i kako Microsoft Surface laptop može ozbiljno povećati produktivnost.

Uvod u Microsoft Surface Copilot + PC laptop

Novi Microsoft Surface Copilot + PC laptopi moćni su uređaji dizajnirani za razne korisnike. Imaju odlične ekrane, brz Snapdragon processor i bateriju koje će trajati do dva puna radna dana. Osim toga, dolaze s najnovijim Windows operativnim sustavom, što ih čini kompatibilnima s mnogim aplikacijama i alatima.Upravo su iz tih razloga savršeni za poslovnjake i poduzetnike kojima pametno upravljanje vremenom itekako donosi bolje rezultate.

Kako AI pomaže u upravljanju vremenom?

Umjetna inteligencija, odnosno AI, uči iz tvojih postupaka i prijašnjih uputa. Pamti sve ono što je bilo prethodno rađeno ili pretraživano. AI može analizirati dnevne zadatke i na zahtjev predložiti najbolji način da ih obaviš. Na primjer, može analizirati datoteke i pronaći uzorke, sažimati duge i nepregledne mailove te čak automatizirati neke ponavljajuće zadatke kao što je unos u tablicu.

Upravo to zadnje je jedna od najvažnijih značajki AI-a. On može radnje automatizirati ili ponuditi prečace da uštediš vrijeme. Izvlačenje podataka iz tablice i izrada izvještaja su većini nepotreban stres, nelagoda i bespotrebna dosada u životu. Prepusti to AI-u, štoviše, prepusti mu cijeli postupak od A do Ž automatizacijom.

Sve to u kombinaciji s drugim značajkama NextGen AI laptopa nove generacije poput Microsoft Surface-a ih čine idealnim za tebe koji želiš dobiti najviše od svog radnog dana.

Korištenje Copilota za organizaciju svog posla

Laptopi dolaze sa brojnim alatima koji ti mogu pomoći u organizaciji posla. Posebno je koristan Copilot, integriran u mnoge aplikacije kao što su Word, PowerPoint, Excel i možda najbitnije za svakodnevno poslovanje, Outlook.

Copilot AI može analizirati sve tvoje dnevne obaveze i predložiti najbolji raspored. Zamisli da si projektni voditelj i svakog dana imaš niz zadataka, od sastanaka s klijentima do pregleda napretka projekata i koordinacije s timom. Copilot AI može analizirati sve te zadatke, procijeniti koliko vremena svaki zahtijeva i organizirati ih u vremenske blokove.

Može predložiti da prvo održiš sastanak s klijentom ujutro ukoliko si tada najproduktivniji, zatim posvetiš dva sata pregledavanju napretka projekata, a popodne oslobodiš za koordinaciju s timom. Na taj način, možeš se fokusirati na ono što je zaista bitno i osigurati da svaki zadatak bude obavljen na vrijeme.

Primjer organizacije zadataka po vremenskim blokovima. Svi podaci upisani unutar tablice su izmišljeni i služe samo kao primjer.

Copilot AI će integrirati sve podatke iz kalendara i spajati ih s tvojim vlastitim bilješkama, stvarajući jedinstveni pregled obaveza i rasporeda. Na primjer, ako si marketinški voditelj, možeš imati desetke sastanaka tjedno, uključujući brainstorming faze, sastanke s klijentima te interne timske sastanke. Copilot AI može automatski povući sve te sastanke iz tvog kalendara, spojiti ih s bilješkama koje si napravio tijekom tih sastanaka i stvoriti jedinstveni pregled kao na slici iznad.

Istu tablicu i cjelokupni output moguće je odmah u Excel tablici samostalno doraditi ako je potrebno. Uz sve to ako imaš važan zadatak koji ne smiješ zaboraviti, poput pripreme prezentacije za klijenta, Copilot AI će te podsjetiti putem obavijesti ili e-maila, osiguravajući da ništa ne promakne.

Koliko puta ti se dogodilo da zaboraviš nešto sa sastanka? Copilot AI može stvarati bilješke i sažetke svakog video sastanka kako se to ne bi više događalo. Osim toga, može automatski snimiti ključne točke svakog sastanka, izdvojiti važne informacije i stvoriti sažetak. Također može pomoći u odgovoru na mailove vezane za te sastanke, predlažući što napisati. Na taj način, štediš vrijeme na svakom koraku poslovnog procesa i osiguravaš da su sve informacije uvijek dostupne i organizirane.

Zaključak

Upravljanje vremenom može biti izazov, ali s pravim alatima i tehnologijama, poput naprednih i svestranih Microsoft Surface laptopa i Copilot AI-a, možeš znatno poboljšati svoju produktivnost.

Copilot+PC nudi niz funkcionalnosti koje ti mogu pomoći u organizaciji obaveza, praćenju napretka i automatskom obavljanju zadataka. Od postavljanja podsjetnika do automatskog planiranja, ovaj laptop nove generacije može olakšati tvoje svakodnevne zadatke i omogućiti ti da se fokusiraš na ono što je zaista važno.

Neka ti ovi savjeti pomognu da unaprijediš svoje upravljanje vremenom i postaneš učinkovitiji!