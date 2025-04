Vegeta na Netflixu – prva iz CEE uz inovativne strategije Podravke i KG Medije

Vegeta, najpoznatiji Podravkin brend i vodeći dodatak jelima u Europi, postala je prvi brend iz srednje i istočne Europe koji se oglašava na Netflixu. Kampanju je osmislila i realizirala KG Media, prva i već prije prepoznata i nagrađivana Microsoft Advertising Partner agencija u regiji.

Ovaj iskorak na jedan od najjačih globalnih digitalnih kanala logičan je nastavak ulaganja u inovativne medijske formate koji omogućuju brendu izravan kontakt s potrošačima u njihovom svakodnevnom okruženju. Netflix je odabran radi statusa premium platforme, visoke gledanosti i okruženja koje potrošači doživljavaju kao siguran i provjeren izvor zabave i inspiracije.

Kampanja se fokusirala na njemačko tržište, jedno od strateški najvažnijih za Podravku. U pažljivo odabranom formatu videooglasa, Vegeta je na Netflixu stala uz bok svjetski poznatim brendovima, u prostoru u kojem korisnici rado provode vrijeme te traže kvalitetan sadržaj i nove preporuke.

Kampanjom je ostvareno više od 650,000 prikaza na njemačkom tržištu. Postignuti rezultati pokazuju da je ovakav pristup donio konkretan učinak uz visoku razinu vidljivosti i angažmana publike. Vegeta je učvrstila svoju poziciju brenda koji uspješno spaja bogato nasljeđe i suvremene komunikacijske kanale. Za uspješnu realizaciju ovog projekta zaslužni su predstavnici projektnog tima: Kristina Perković (Podravka, Category Manager in Business Unit Culinary), Nikolina Pozder (Podravka, Marketing Expert for Western Europe Markets), Sanja Garaj Miloš (Head of Corporate Marketing) i Antonios Ivan Karalazos (KG Media, performance marketing direktor).

Iz Podravke ističu da je fokus marketinške strategije na zapadnoeuropskim tržištima usmjeren na korištenje inovativnih formata i odabir premium kanala koji omogućuju gradnju dugoročnih i snažnih veza s potrošačima. Ovakvi projekti potvrđuju da kvalitetna medijska strategija i dobro postavljeno partnerstvo donose jasan rezultat i brendovima otvaraju nove prilike na zahtjevnim tržištima.

Integracijom Netflixa u Podravkinu medijsku strategiju Vegeta je napravila iskorak u digitalnom prostoru, ostajući pritom vjerna svojim temeljnim vrijednostima i prepoznatljivom identitetu. Kampanja je pokazala da pravilno odabrani kanali i precizno ciljanje donose vidljivost i dodatno jačaju emocionalnu povezanost s potrošačima.

KG Media i Podravka ovim projektom potvrđuju važnost ulaganja u provjerene kanale i partnere. Takav pristup osigurava dugoročan rezultat i jača poziciju brenda u digitalnom okruženju koje se stalno mijenja.