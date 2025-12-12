Od 1. lipnja fiksna carina na male pošiljke iz Kine: tri eura po paketu

Vijeće Europske unije postiglo je dogovor o privremenom uvođenju fiksne carinske naknade na male pakete naručene putem e-trgovina izvan EU, vrijednosti manje od 150 eura

Sandro Vrbanus petak, 12. prosinca 2025. u 15:18

Vijeće Europske unije donijelo je odluku o primjeni fiksne carinske naknade u iznosu od tri eura na male pakete čija je vrijednost manja od 150 eura, a koji u EU pristižu ponajviše putem elektroničke trgovine i to većinom iz Kine. Ova mjera stupa na snagu 1. srpnja 2026. godine i ima karakter "privremenog rješenja za trajni problem", navode iz Vijeća.

Svaki paket poskupjet će za 3€

Ova odluka predstavlja odgovor na trenutačnu situaciju u kojoj takvi paketi ulaze u Europsku uniju oslobođeni carine uslijed odredbe de minimis, što je dovodilo do nepoštene konkurencije za prodavače unutar EU-a, izlagalo potrošače zdravstvenim i sigurnosnim rizicima, uzrokovalo visoku razinu prijevara te pokretalo ekološke zabrinutosti.

Fiksna carinska naknada primjenjivat će se na svu robu manje vrijednosti koja ulazi u EU, a za koju su prodavači izvan EU-a registrirani u sustavu za PDV (Import One-Stop Shop – IOSS). Procjenjuje se da ovaj sustav obuhvaća čak 93% ukupnog protoka e-trgovine prema Europskoj uniji. Dosad se govorilo o uvođenju redovnih postotnih carina u visini od 10%, no čini se da su vladajući u EU ipak skloniji fiksnom iznosu – što će automatski naručivanje vrlo malenih narudžbi u pojedinačnim paketima učiniti neisplativim.

Privremeno rješenje

Ova mjera se izričito razlikuje od predložene "naknade za rukovanje" (handling fee) o kojoj se trenutačno također raspravlja u kontekstu paketa carinske reforme i višegodišnjeg financijskog okvira EU-a. Europska komisija će redovito procjenjivati treba li se ova fiksna stopa carine proširiti i na robu koju prodaju trgovci koji nisu registrirani u IOSS sustavu.

Privremena mjera ostat će na snazi dok ne stupi na snagu trajni dogovor o uklanjanju praga za oslobađanje od carine za sve male pakete. Taj trajni dogovor postignut je u studenom 2025. godine. Jednom kada trajno rješenje bude primijenjeno, sva roba vrijednosti manje od 150 eura podlijegat će carinskoj naknadi prema normalnim tarifama EU-a za pojedinačne proizvode.

Broj malih paketa iz e-trgovine koji ulaze u Europsku uniju naglo je porastao posljednjih godina. U 2024. godini, u EU je uvezeno približno 4,6 milijardi artikala male vrijednosti, ispod 150 eura, što u prosjeku predstavlja 12 milijuna paketa dnevno.



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi