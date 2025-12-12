Od 1. lipnja fiksna carina na male pošiljke iz Kine: tri eura po paketu

Vijeće Europske unije donijelo je odluku o primjeni fiksne carinske naknade u iznosu od tri eura na male pakete čija je vrijednost manja od 150 eura, a koji u EU pristižu ponajviše putem elektroničke trgovine i to većinom iz Kine. Ova mjera stupa na snagu 1. srpnja 2026. godine i ima karakter "privremenog rješenja za trajni problem", navode iz Vijeća.

Svaki paket poskupjet će za 3€

Ova odluka predstavlja odgovor na trenutačnu situaciju u kojoj takvi paketi ulaze u Europsku uniju oslobođeni carine uslijed odredbe de minimis, što je dovodilo do nepoštene konkurencije za prodavače unutar EU-a, izlagalo potrošače zdravstvenim i sigurnosnim rizicima, uzrokovalo visoku razinu prijevara te pokretalo ekološke zabrinutosti.

Fiksna carinska naknada primjenjivat će se na svu robu manje vrijednosti koja ulazi u EU, a za koju su prodavači izvan EU-a registrirani u sustavu za PDV (Import One-Stop Shop – IOSS). Procjenjuje se da ovaj sustav obuhvaća čak 93% ukupnog protoka e-trgovine prema Europskoj uniji. Dosad se govorilo o uvođenju redovnih postotnih carina u visini od 10%, no čini se da su vladajući u EU ipak skloniji fiksnom iznosu – što će automatski naručivanje vrlo malenih narudžbi u pojedinačnim paketima učiniti neisplativim.

Privremeno rješenje

Ova mjera se izričito razlikuje od predložene "naknade za rukovanje" (handling fee) o kojoj se trenutačno također raspravlja u kontekstu paketa carinske reforme i višegodišnjeg financijskog okvira EU-a. Europska komisija će redovito procjenjivati treba li se ova fiksna stopa carine proširiti i na robu koju prodaju trgovci koji nisu registrirani u IOSS sustavu.

Privremena mjera ostat će na snazi dok ne stupi na snagu trajni dogovor o uklanjanju praga za oslobađanje od carine za sve male pakete. Taj trajni dogovor postignut je u studenom 2025. godine. Jednom kada trajno rješenje bude primijenjeno, sva roba vrijednosti manje od 150 eura podlijegat će carinskoj naknadi prema normalnim tarifama EU-a za pojedinačne proizvode.

Broj malih paketa iz e-trgovine koji ulaze u Europsku uniju naglo je porastao posljednjih godina. U 2024. godini, u EU je uvezeno približno 4,6 milijardi artikala male vrijednosti, ispod 150 eura, što u prosjeku predstavlja 12 milijuna paketa dnevno.