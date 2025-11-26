EU odlučila: 10% carine na male pakete iz Kine već od ožujka

Od proljeća 2026. godine na sve pošiljke prispjele izvan EU-a, vrijednosti do 150 eura, bit će naplaćena i dodatna carina od 10%, uz PDV koji se na takve pakete ionako već naplaćuje pri kupnji

Europska unija je donijela političku odluku o uvođenju nove carine od 10% na sve pošiljke male vrijednosti, koje u EU pristižu izvan njezina područja. Do sada su takvi paketi bili oslobođeni carine klauzulom de minimis, a na njih se posljednjih godina naplaćivao isključivo PDV (u slučaju Hrvatske 25%). Od proljeća bi se na njih trebala obračunavati i carina, koja se dosad naplaćivala samo na pakete vrijednosti veće od 150 eura.

Promjena propisa, koju je ovoga tjedna službeno izglasalo Vijeće EU, stupit će na snagu već u ožujku 2026. godine i odnosit će se na sve države članice EU, uključujući i Hrvatsku. Takav razvoj događaja za HRT su potvrdili i iz Carinske uprave. Bosiljko Zlopaša, pomoćnik ravnatelja Carinske uprave izjavio je da se na razini cijele Europske unije uvode carine od 10% na male pakete čija vrijednost ne prelazi 150 eura.

Udar na Temu i slične

Nova mjera usmjerena je prvenstveno protiv masovnog uvoza jeftine robe, najčešće s internetskih platformi poput Sheina, Temua i AliExpressa, čiji je broj paketa u posljednje vrijeme eksponencijalno porastao. Europska komisija navodi da je više od 90% takvih pošiljaka u 2024. godini stiglo iz Kine – tijekom prošle je godine na tržište EU-a ušlo oko 4,6 milijardi pošiljaka male vrijednosti, odnosno 12 milijuna paketa dnevno.

Prema podacima Hrvatske pošte u našoj se zemlji i dalje može očekivati porast internetske kupovine. U Hrvatskoj po stanovniku naručujemo četiri paketa godišnje, prosjek EU-a je 11 paketa, a u Velikoj Britaniji iznosi čak 28 paketa po stanovniku. Kroz njihovu sortirnicu ovih dana prolazi oko 110 tisuća paketa na dan, a prije samo pet godina ta količina je bila oko 15 tisuća dnevno.

Carina će se na male pakete naplaćivati uz već postojeći PDV, što znači da će kupci platiti dodatnih 10% na vrijednost pošiljke koju naruče s popularnih trgovačkih platformi. Pravila će se primjenjivati na sve pakete iz trećih zemalja, a proces naplate i carinjenja na sebe će morati preuzeti dostavne službe. Odluka je donesena u okviru ECOFIN sastanka u Bruxellesu, a Europski parlament mora još dati konačno odobrenje prije nego što pravila postanu obvezujuća.