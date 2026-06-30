Apple MacBook Neo - Čuda se događaju

Prva riječ koju će mnogi povezati s Appleom vjerojatno je "skupo", što nije neobično za brend čiji proizvodi uglavnom ciljaju viši dio tržišta. Dodajte tome inflaciju, rast cijena memorije i sve skuplje laptope, i očekivali biste da će računala s logotipom jabuke postati još skuplja. Apple je, međutim, odlučio napraviti suprotno i predstavio svoj najpovoljniji laptop dosad - MacBook Neo.