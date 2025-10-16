ASUS ROG Xbox Ally X - Novi najmoćniji ručni PC za igranje

Nova iteracija Asusove ručne igraće konzole razvijena je u suradnji s Microsoftom, s ciljem da igračima pruži moćniju, svestraniju i kvalitetniju alternativu Valveovom Steam Decku, zaogrnutu u intuitivno sučelje preuzeto sa Xboxa

SPECIFIKACIJE Ekran 7” IPS (1.920x1.080, 120 Hz) Procesor AMD Ryzen AI Z2 Extreme (8 jezgri / 16 threadova, do 5 GHz) Grafička kartica AMD Radeon RDNA 3.5 (16 CU) Memorija 24 GB LP DDR5X-8000 SSD 1 TB NVMe PCIe 4.0 Mreža Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.2 Baterija 80 Wh Dimenzije i masa 290 x 121 x 28-51 mm, 715 g Operacijski sustav Windows 11 Jamstvo 2 godine Dojam Odlična ručna igraća konzola visoke klase, koja će postati istinski privlačna tek kad se isprave softverski bugovi

ROG Xbox Ally X i njegov slabiji brat ROG Xbox Ally predstavljaju treću inkarnaciju Asusove vizije savršene ručne konzole temeljene na Windows platformi. Dio su novog vala ovakvih uređaja kojima je zajedničko što su temeljeni na seriji Z2 AMD-ovih procesora namijenjenih ručnim konzolama. Osim novog silicija, udarna značajka oba uređaja je to što su dizajnirani u suradnji s Microsoftom, točnije Microsoftovom igraćom divizijom Xbox, a što je uvelike utjecalo na njihov konačni izgled i softverske mogućnosti.

Snažniji ROG Xbox Ally X, kojeg smo imali prilike testirati, zamišljen je kao ultimativni prijenosni uređaj za igranje te je zbog toga temeljen na Ryzen AI Z2 Extreme procesoru koji je kombiniran s 24GB LPDDR5X-8000 radne memorije i PCIe 4.0 NVMe SSD-om kapaciteta 1 TB u formatu 2280 (samim time moguće ga je i zamijeniti). Procesor je temeljen na arhitekturi Zen 5 koju nalazimo i na aktualnoj generaciji stolnih Ryzena, a koja je kombinirana s RDNA 3.5 GPU arhitekturom. Procesor ima 8 fizičkih jezgri i 16 grafičkih jezgri te dediciranu NPU jedinicu za AI zadaće. U odnosu na stariju verziju Allyja X tu su dakle novi procesor i dvostruko veći kapacitet radne memorije koja je i nešto brža (8.000 vs 7.500 MT/s).

Osim arhitekturalnih pojačanja, novi procesori ima i cTDP podignut na 35 W. To je 5 W više u odnosu na najjača starija rješenja, a što u praksi omogućava nešto više performanse kada je priključeno vanjsko napajanje. Kapacitet integrirane baterije ostao je na razini prošlogodišnjeg modela - 80 Wh, što u praksi osigurava nekoliko sati igranja čak i u najzahtjevnijim uvjetima.

Jeftiniji ROG Xbox Ally (bez sufiksa "X") znatno je jeftiniji, ali i slabiji u pogledu performansi te ima upola manji SSD i slabiju bateriju. S druge strane, sve ostale značajke jačeg modela i dalje su tu

Obični ROG Xbox Ally, jeftiniji uređaj kojeg nažalost nismo imali prilike isprobati, temeljen je na procesoru praktički dijametralno suprotnih značajki. Ryzen Z2 A, usprkos imenu, temeljen je na prastaroj arhitekturi Zen 2, koja je debitirala na tržištu 2019. godine. Procesor ima četiri CPU jezgre i osam RDNA 2 GPU jezgri te cTDP raspona od 6 do 20 W. Riječ je o konfiguracijski vrlo sličnom čipu koji kuca unutar Valveovog Steam Deck OLED-a, s tim da Ryzen Z2 A ima viši cTDP i stariju arhitekturu, pa je jasno na što je Asus ciljao s tim svojim slabijim modelom.

Kapacitet SSD-a smanjen je u odnosu na ROG Xbox Ally X na 512 GB, a kapacitet baterije na 60 Wh. Zbog starije arhitekture procesora na USB-C portovima izostala je podrška za DisplayPort 2.1 i Thunderbolt 4, no osim navedenih značajki te boje kućišta (Ally X je crn, a "obični" Ally bijel) uređaji su hardverski identični. Mrežna podrška osigurana je preko Wi-Fi 6E kontrolera koji podržava i Bluetooth 5.2.

Kvantni skok u ergonomiji

Partnerstvo s Microsoftom uvelike je utjecalo na vanjski dizajn uređaja. Dok je stari Ally pratio četvrtasti dizajn svih ostalih ručnih konzola na tržištu, novi je prepoznatljiv po istaknutim bočnim ručicama, čiji je oblik preuzet s Xbox kontrolera. Ručice su prekrivene s hrapavim reljefom načinjenim od riječi XBOX i ROG, pa imaju odličan grip i vrlo su ugodne za korištenje. Xboxov kontroler je općenito na glasu kao jedan od najbolje dizajniranih kontrolera svih vremena, a reputacija je potvrđena i u ovoj hibridnoj iteraciji. ROG Xbox Ally X fenomenalno leži u rukama te usprkos veličini ne umara čak niti nakon dužeg korištenja.

Na gornjoj strani ROG Allya X nalaze se tipka za uključivanje s integriranim čitač otiska prsta, konektor za slušalice, utor za microSD karticu, tipke za podešavanje glasnoće te dva USB-C porta s podrškom za spajanje vanjskih ekrana i spajanje napajanja

Raspored tipki, analognih okidača i gljiva ostao je jednak kao i ranije, s dodatkom dedicirane Xbox tipke s lijeve strane ekrana, a kojom pozivamo Xbox Game Bar. S lijeve strane ekrana nalaze se lijeva gljiva, D-Pad, spomenuta Xbox tipka, View tipka za pozivanje kontekstnih izbornika u igrama, te tipka kojom pozivamo Asusov ROG Command Center UI overlay. S desne strane su sekundarna gljiva, tipke A, B, X i Y za upravljanje u igrama, Library tipka kojom pozivamo digitalnu knjižnicu instaliranih igara, te tipka Menu za pozivanje kontekstnih izbornika u igrama. S gornje strane su dvije bočne tipke za funkcije u igrama, dva analogna okidača, tipke za upravljanje glasnoćom zvuka, a na poleđini uređaja imamo i još dvije dodatne programibilne tipke.

Hardverska izvedba svih ovih kontrola jest odlična, no voljeli bi da je ASUS ubacio osvjetljenje u sve tipke, a ne samo u prstenove oko gljiva. Dobro, to programibilno RGB osvjetljenje doista podiže izgled cijele konzole, no u mraku ne bilo naodmet da postoji lagano bijelo osvjetljenje ostalih tipki. U softverskom smislu, zahtjevnijim je korisnicima dostupna i ručna kalibracija analognih kontrola te dodatno podešavanje žiroskopa, kojeg je moguće vezati za upravljanje određenim osima kretanja u igrama.

Između kontrola, u sredini uređaja, smjestio se 7-inčni Full HD IPS ekran, maksimalne svjetline 500 cd/m2, brzine osvježavanja 120 Hz i s mogućnošću prikaza 100% palete boja unutar sRGB gamuta. Zaštićen je Gorilla Glass staklom koje istovremeno smanjuje odbljeske i “hvatanje” otisaka prstiju. Ekran je zapravo identičan ekranu s Allyja prošle generacije, što nas je donekle razočaralo - OLED ekran svakako bi bio bolji izbor.

Na stražnjoj strani smještene su dvije programibilne tipke te prorezi na kućištu preko kojih rashladni sustav uvlači svježi zrak. Ova raznobojna traka inače nema pozadinsko osvjetljenje

Uređaj je, naravno, opremljen i zvučnicima. Oni se nalaze s prednje strane, a iznenađujuće su glasni i kvalitetom zadovoljavajući, s obzirom na gabarite konzole. Lijepo je što Asus nije odlučio slijediti trendove s mobilnih telefona i tableta, pa Ally još uvijek nudi 3,5-milimetarski konektor za slušalice. On je smješten na gornjem rubu konzole, zajedno s tipkom za uključivanje uređaja, koja ima integrirani čitač otiska prsta, utorom za microSD karticu, ventilacijskim izlazima rashladnog sustava, tipkama za regulaciju glasnoće i parom USB-C konektora. Slabiji konektor podržava USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s), DisplayPort 2.1 i Power Delivery 3.0 napajanje, dok moćniji podržava USB 4, DisplayPort 2.1 i Power Delivery 3.0. U pakiranju s konzolom isporučuje se 65-vatni USB-C adapter za napajanje.

Iskustvo Xboxa

Sve verzije ROG Allya, pa tako i ova, softverski su temeljene na Windowsima 11. Zbog toga, softverske novosti, koje donosi Xbox varijanta ROG Allya, neće biti ograničene na tu generaciju uređaja, već će biti dostupne i na starijim inačicama, ali i na drugim Windows 11 ručnim igraćim konzolama. Kod nove generacije ROG Allya, te mogućnosti samo više dolaze do izražaja zbog redizajniranog kućišta te integracije Asusovog softvera Armory Crate SE s Xbox Gaming Barom - dodatnim slojem sučelja koje prikazuje različite korisne widgete i pristup funkcijama kao što je snimanje sadržaja ekrana ili regulacija mikrofona.

Dvije su glavne značajke novog Xbox iskustva na Windowsima - podrška za objedinjavanje igara iz različitih digitalnih trgovina u jedno sučelje te Xbox full screen experience način rada, svojevrsni pandan Steamovom Big Screenu. Podržane su trgovine Steam, Battle.Net, EA, Epic Games, GOG, Ubisoft i naravno sâm Microsoft Store. Ta integracija omogućava lako pokretanje igara izravno preko Xbox Gaming sučelja.

Armory Crate SE integriran je unutar Xbox Game Bar koji se poziva preko Xbox tipke na uređaju. Vrlo je koristan jer na jednom mjestu nudi izravan pristup svim bitnim funkcijama

Xbox full screen experience omogućava pokretanje sučelja optimiziranog za upravljanje kontrolerom, dok se Windowsi samo vrte u pozadini. Moguće je čak izravno bootati u tu varijantu sučelja i time pretvoriti dobiti svojevrsnu ručnu Xbox konzolu. Taj način rada optimiziran je za brzinu izvođenja igara, pa se pozadinski procesi minimiziraju, a sistemske notifikacije, kada je igra pokrenuta, odgađaju. Osim s fizičkim tipkama, za dio funkcija mogu se koristiti i dodirne geste na ekranu. Primjerice, povlačenje od dna ekrana pokreće se izmjena aplikacije u fokusu, povlačenjem s lijeva poziva se Xbox Game Bar, a s desne popis notifikacija.

Dodatno, Xbox sučelje s vremenom bi trebalo prikazivati koje su igre i koliko optimizirane za igranje na određenoj ručnoj konzoli, te nuditi automatske postavke detalja u kombinaciji s energetskim profilima za optimalno izvođenje pojedinog naslova.

Softverske boljke

Kako to obično biva, jedno je teorija, a drugo praksa. Podešavanje Windowsa od nule prošlo je manje-više u redu, iako smo se morali služiti i kontrolama na ekranu putem dodira, a ne samo fizičkim tipkama i analognim gljivama. Također smo bili par puta prisiljeni forsirati hardversko resetiranje zbog sučelja koje je prestalo reagirati na dodire ekrana i fizičke kontrole. Navodno bi sve to išlo puno glađe da smo instalirali Windowse, potom povukli svježe nadogradnje i onda ponovo resetirali sustav – drugi puta ćemo pametnije.

Najveća zamjerka zasigurno je to što nikako nismo uspjeli natjerati uređaj da se pokrene u načinu rada Xbox full screen experience. Instalirali smo sve dostupne nadogradnje, no opcije za prebacivanje jednostavno nije bilo. Očito je kako softverski dio priče definitivno nije ispeglan do kraja, ali Asus i Microsoft, usprkos tome, nisu htjeli odgoditi predstavljanje uređaja. Pokušavat ćemo upogoniti Xbox full screen experience u narednim danima i tjednima, pa kad (i ako) nam to pođe za rukom, prenijet ćemo dojmove.

ROG Xbox Ally prilično je velik uređaj, a na ovoj slici ga možemo vidjeti uspoređenog sa Nintendovim Switchem prve generacije i Xbox kontolerom, od kojeg preuzima ergonomske značajke

Srećom, čak i bez tog optimiziranog načina rada, ROG Xbox Ally X moguće je koristiti za uživanje u igrama, iako ne tako jednostavno kao što bi se očekivalo od jedne igraće konzole. Primjerice, aplikacija Steam “krade” tipku Xbox i pokreće svoj način rada Big Screen, iz kojeg je potrebno ručno izaći, jer nije moguće pozvati Xbox Game Bar. Funkcionalnost kontrolera povremeno misteriozno nestaje ili pak ekran prestane reagirati na dodire. Ima tu i poneka bizarnost, poput činjenice da Asusova aplikacija Armory Crate SE nudi mogućnost ručnog isključivanja funkcije kontrolera, ali i senzora dodira na ekranu. Ako isključite jedno i drugo – slučajno ili ne – gubi se mogućnost upravljanja uređajem dok na njegov USB-C port ne spojite miša.

Funkcija ograničavanja broja sličica po sekundi koje sustav renderira, inače iznimno korisna u kontekstu produljivanja trajanja baterije, u nekim testiranim igrama nije funkcionirala (Witcher 3, Call of Duty WW II). Također, imali smo problema s prebacivanjem uređaja u stanje mirovanja i buđenje iz njega. To je nešto što na tradicionalnim konzolama radi bez greške, no ROG Ally X je u nekim naslovima odbijao ući u mirovanje, dok bi se kod drugih pojavili problemi kada bismo ga probudili iz sna.

Uglavnom, naišli smo na mnoštvo sitnih problema i problemčića, a koji bi se svi mogu svesti pod zajednički nazivnik nedorađenog softvera. Dobra vijest je kako se softverski problemi dadu popraviti, a hoće li to Asusu doista poći za rukom – tek ćemo vidjeti.

Vrhunski hardver

Usprkos svim softverskim nedaćama, moramo priznati kako smo uživali u korištenju ručne konzole ROG Xbox Ally X, zahvaljujući doista fenomenalnoj hardverskoj izvedbi i vrhunskim performansama. Tijekom testiranja nismo željeli gubiti vrijeme na jednostavne 2D naslove i nezahtjevne 3D igre koje “lete” i na mnogo slabijim konfiguracijama, pa smo zato probali nekoliko zahtjevnih igara - The Witcher 3, Cyberpunk 2077, Call of Duty WW 2, Clair Obscure Expedition 33 i Warhammer 40K: Chaos Gate. Ključan faktor u igranju na svakoj PC ručnoj konzoli jest optimiziranje, kako postavki igre, tako i postavki samog hardvera, s posebnim naglaskom na cTDP odnosno raspon potrošnje energije u kojem operira kombinacija procesora i grafike.

Izmjerene performanse u igri The Witcher 3: Wild Hunt

Viši cTDP omogućava čipu da se “razmaše” u pogledu radnog takta, no za viši takt treba i viši radni napon. Odnos takta i napona nije linearan, a linearan nije ni odnos visine radnog takta i performansi u igri. Pojednostavljeno rečeno, za optimalno trajanje baterije, nižu buku i zagrijavanje, najboljom će se pokazati zlatna sredina, idealno u kombinaciji s ograničenjem performansi na 30 sličica po sekundi. Ta zlatna sredina na ROG Allyu X jest profil "Performance", kod kojeg potrošnja nazivno ide do 17 W. Osim njega, Armory Crate nudi profil Silent (12 W) te Turbo (25 W). Ako je uređaj spojen na vanjsko napajanje, profil Turbo ima maksimum od 35 W. Ljepota nove integracije Armory Cratea SE u Game Bar jest što te profile možemo vrlo lako mijenjati tijekom igranja, baš kao i neke druge opcije - razlučivost i svjetlinu ekrana, ograničavanje frameratea, dodatne mogućnosti AMD-ovih grafičkih drivera i štošta drugo. Prikazane opcije u obliku widgeta možemo preslagivati, micati ili dodavati nove.

AMD Ryzen Z2 - Silicijska maskirovka

AMD-ova linija Ryzen Z2 sastoji se od pet novih procesora. Premda je to na prvi pogled značajan skok ponude u odnosu na liniju Z1, u kojoj su postojala samo dva modela, AMD je odlučio potencijalnim korisnicima zakomplicirati život kombiniranjem četiri generacije arhitekture procesora i tri generacije grafičke arhitekture. Da, dobro ste pročitali. Tako da imamo dosta bizarnu situaciju gdje primjerice najslabiji model iz serije Z2, Ryzen Z2 A ima četiri Zen 2 CPU jezgre i osam RDNA 2 GPU jezgri, dok slabiji Ryzen Z1 ima šest Zen 4 CPU jezgri i četiri RDNA 3 GPU jezgre.

Broj GPU jezgi GPU arhitektura Broj CPU jezgri CPU arhitektura cTDP NPU TOPS AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme 16 AMD RDNA™ 3.5 8 Zen 5 15-35 W do 50 TOPS AMD Ryzen™ Z2 Extreme 16 AMD RDNA™ 3.5 8 Zen 5 15-35 W AMD Ryzen™ Z2 12 AMD RDNA™ 3 8 Zen 4 15-30 W AMD Ryzen™ Z2 Go 12 AMD RDNA™ 2 4 Zen 3+ 15-30 W AMD Ryzen™ Z2 A 8 AMD RDNA™ 2 4 Zen 2 6-20 W

Ryzen Z1 Extreme de facto je reinkarniran u model u Ryzen Z2 dok obični Z1 doista umirovljen, što je dobar potez, jer ima doista skromne grafičke performanse. Jedino su dva najmoćnija procesora temeljena na Zen 5 CPU arhitekturi i RDNA 3.5 GPU arhitekturi. Potonja u odnosu na RDNA 3 primarno donosi optimizacije fokusirane na rad u energetski ograničenim scenarijima - dakle upravo način rada svojstven ručnim igraćim konzolama.

Armory Crate također nudi alat za praćenje performansi i potrošnje, a kojeg smo iskoristili za optimiziranje i analiziranje isprobanih igara. Kao što možete vidjeti u priloženim grafikonima, novi ROG Ally X ima dovoljno snage da pokreće čak i vrlo zahtjevne naslove na visokim ili srednjim postavkama detalja. Štoviše, profil Turbo čak nije nužno koristiti ako vam je prihvatljiv framerate od oko 30 FPS, kombiniran s nižom razinom buke i zagrijavanja. Po potrebi je dakako moguće spojiti i vanjsko napajanje, a u tom slučaju performanse postaju još bolje nego u slučaju korištenja profila Turbo na bateriji.

Izmjerene performanse u igri Cyberpunk 2077

Kad već spominjemo bateriju, ona čak i s Turbo profilom i u zahtjevnom naslovu može osigurati autonomiju od nekoliko sati, no ako je autonomija bitna, preporučamo korištenje profila Performance i zaključavanje frameratea na 30 FPS (pod uvjetom da ista mogućnost radi u vašem omiljenom naslovu).

Izmjerene performanse u igri Clair Obscure Expedition 33

Profil Silent nije prikladan za zahtjevnije i novije naslove osim ako ne planirate koristiti niske detalje prikaza, no to je sasvim u redu, obzirom na to koliko svi mi dugogodišnji vlasnici PC-jeva imamo neodigranih starih naslova u svojim digitalnim bibliotekama.

Svakako treba pohvaliti sustav hlađenja, koji svoj posao odrađuje besprijekorno – osim što odlično hladi, također je i iznimno tih, čak i kada se koriste najzahtjevniji profili performansi.

Izmjerene performanse u igri Warhammer 40K: Chaos Gate

ROG Xbox Ally X u svakom je pogledu bolji od svoga prethodnika, iako s njim dijeli mnoge hardverske značajke. Dobar je uređaj zapravo s ovim hardverskim preinakama postao još bolji i nameće se kao sjajan izbor ako želite ručnu PC konzolu visoke klase i spremni ste to platiti. Varijanta ROG Ally X nije jeftina, no ako je usporedimo s, primjerice, najpoznatijim uređajem tog tipa, najmoćnijim Steam Deckom OLED, razlike u hardverskim mogućnostima dva uređaja (ROG Ally X ima brži ekran, jača baterija, više memorije i značajno jači i moderniji procesor) opravdavaju razliku u cijeni. S tim da treba naglasiti da s ROG Allyjem (obje varijante) dobivate i kod za tri mjeseca korištenja Microsoftove usluge Xbox Gaming Pass, koja inače košta 15 eura mjesečno.