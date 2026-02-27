Hisense 100 UXQ je ogromni RGB mini LED televizor nakrcan tehnologijama

UXQ dolazi u dvije veličine od 100 i 116 inča, a spaja novu nadogradnju na mini LED tehnologiju s čime postiže precizniji prikaz boja i ogromnu svjetlinu koja dostiže nestvarnih 8000 cd/m2 u naglascima. Televizor je bogato opremljen, no zbog nove tehnologije i veličine ima i visoku cijenu

SPECIFIKACIJE – Hisense 100UXQ Ekran 100" RGB mini LED/ 4K (3.840x2.160) / 165 Hz HDR Da (Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG) Konektori 3 x HDMI 2.1, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 Mreža LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth Softver VIDAA OS Jamstvo 2 godine Cijena 14.999 eura Dojam Premium televizor koji će oduševiti svjetlinom i HDR prikazom, dolazi s naprednim pozadinskim osvjetljenjem, 165 Hz i iznadprosječnim audio sustavom.

Hisense je proizvođač koji je prvi na tržište donio RGB mini LED tehnologiju, nadogradnju na sve popularniji način pozadinskog osvjetljenja koji omogućuje višu svjetlinu, bolje upravljanje panelom i bolje vrijednosti kontrasta. Osim što donosi novi tip mini LED-ica kao osnovu prikaza, ovaj televizor ima i druge odlike visoke klase, poput kvalitete izrade, naprednog audio sustava, kvalitetnog procesora i bogate opremljenosti. Kako dolazi samo u velikim dijagonalama od 100 i 116 inča i zahvaljujući implementaciji nove tehnologije, kao potencijalna mana ističe se visoka cijena. Tako ovaj konkretan model na našem tržištu ima cijenu od 14999 eura, što je stvarno dosta, ali je ujedno i cijena ranog usvajanja nove tehnologije i Hisense je dao sve od sebe kako bi opravdao cijenu. Pored ovog velikog televizora, Hisense je najavio RGB mini LED modele u cjenovno prihvatljivijim i popularnijim dijagonalama. Ovu tehnologiju u nadolazećim modelima očekujemo u rasponu od 55 do 116 inča.

Neizbježna masivnost

Za postavljanje ovog televizora potrebno je više ljudi. Sa 100'' veličine prosječni korisnik i uz pomoć ukućana će teško postaviti na dvije metalne nožice ovako masivan televizor. Unatoč veličini, Hisense je ispoštovao moderan trend ultra-tankih rubova oko ekrana, no iako se oni od naprijed čine tanki, okvir se proteže širinom oko cijelog uređaja i u sebi skriva zvučnike naprednog 6.2.2 audio sustava. Zvučnici su smješteni na bočnim stranama te na gornjem i donjem dijelu kućišta, dok se na stražnjoj strani uz konektore nalaze dva subwoofera. Ovaj višekanalni sustav potpisuje Devialet i ukupno ima 110 W izlazne snage, a podržani su surround zvuk te Dolby Atmos i DTS Virtual X.

Televizor dolazi s naprednim audio sustavom 6.2.2 izlazne snage 110 W i straga se nalaze subwooferi

Dvije metalne nožice postavljaju se na donji dio kućišta u središnjem dijelu. Četiri vijka za osiguravanje stalka i plastični pokrov preko nožica završni su dodiri prije postavljanja na stol. Televizor ima vrlo tanki metalni okvir oko panela u boji stalka, dok je kućište plastično, prekriveno sitnim kvadratičastim uzorkom koje dizajnerski sugerira mini LED tehnologiju. Ono što iskače kao bonus za ovu cjenovnu kategoriju je ugrađeni subwoofer smješten na zadnjoj strani. Kada smo već spomenuli audio sustav, on se sastoji od spomenutog niskotonca snage 20 W te dodatna dva stereo zvučnika od po 10 W. Osim što TV može dekodirati DolbyAtmos i DTS Virtual X, glasnoća i pokrivenost raspona zvuka je iznad klase u kojoj se uređaj nalazi. Ako imate čvrsti zid, postavljanje na njega će poboljšati doživljaj u prostoru, a u tom kao i u slučaju stavljanja na TV ormar, potrebno je podosta mjesta.

Mini LED s dodatkom RGB-a

LED televizori nikako ne mogu doseći prikaz crne i kontrast OLED modela, pa su stoga proizvođači išli u smjeru smanjivanja veličine LED-ica koje pružaju pozadinsko osvjetljenje. Mini LED je produkt tog smanjenja (postoji i micro LED) i zahvaljujući velikom broju zamjetno manjih lampica, ova tehnologija omogućila je bolje upravljanje pozadinskim osvjetljenjem, kontrastu i ukupnoj svjetlini. Hisense je s RGB mini LED tehnologijom otišao korak dalje i umjesto klasičnih LED-ica ponudio minijaturne diode koje se sastoji od crvene, zelene i plave boje zbog kojih nije potreban dodatan filter za boje i ova tehnologija omogućuje visoku preciznost što je kod modela UXQ potvrđeno kroz PANTONE certifikat, a televizor pokriva i 95% BT2020 spektra boja. Osim preciznijeg prikaza boja, televizor dolazi s iznimno velikom svjetlinom koja u vršnim vrijednostima ide do 8000 cd/m2. Zbog svega toga, Hisense UXQ nudi napredan prikaz HDR sadržaja uz podršku za sve poznate formate.

Hisense UXQ dolazi s RGB mini LED pozadinskim osvjetljenjem, visokom svjetlinom, bogatim HDR mogućnostima i 165 Hz, a televizor pokriva i 95% BT2020 spektra

Osim testnih videa na YouTubeu koji izgledaju fantastično, ali ih nitko zapravo ne gleda, sposobnosti VA panela s RGB mini LED pozadinskim osvjetljenjem i naprednim procesorom s nizom AI funkcionalnosti isprobali smo gledajući par recentnih hitova. Provjerili smo zašto je Vitez sedam kraljevstva dobio toliko visoku ocjenu na IMDB-u, ali nas je još više zanimalo kako će TV reproducirati prolazak junaka svijetom Westerosa. Sir Duncan i srednjovjekovni štih autentično je prikazan zajedno s detaljima u brojnim tamnim dijelova scena. Za HDR doživljaj ponovno smo posjetili detonaciju atomske bombe u Oppenheimeru, a brze scene isprobali smo gledajući završnicu hokeja na ledu na Olimpijskim igrama te u napetoj sceni jurnjave na kraju hita Jedna bitka za drugom. U testu ghostinga i većini scena nije bio prisutan, tek je u hokeju u slavlju nakon pogotka bio jedva primjetan. Zanimljivo je što je let paka bio besprijekoran. I test bloominga je pokazao da Hi-View AI Engine X jako dobro odrađuje posao i upravlja pozadinskim osvjetljenjem na vrlo kvalitetan način. Prikaz na televizoru je uniformiran i nismo primijetili izboje svjetla oko svijetlih elemenata u scenama, a HDR dolazi do izražaja zahvaljujući relativno visokom kontrastu i iznimnoj svjetlini. Treba napomenuti da UXQ dolazi s antireflektivnim premazom ekrana i s nizom AI funkcionalnosti za upscale slike, AI sportski način, detekciju ambijentalnog svjetla i još dosta toga.

165 Hz za ugodnije igranje

Televizor dolazi s nativnom stopom osvježavanja panela od 165 Hz i 4K/165 Hz moći ćete dobiti kroz sva tri dostupna HDMI 2.1 konektora. Na televizoru smo zaigrali Hogwarts Legacy, Baldours Gate 3 i Civilizaciju 6 (Sedmicu za sada odbijam probati op.a.). Najdojmljiviji je bio svijet naslonjen na svijet čarobnjaka stotinjak godina prije Harry Pottera. Naravno i svjetska dominacija u Civ 6 je mnogo lakša na gigantskom ekranu. Pokretanjem igre na PC-u, automatski se pali način za igre, a kada se upali konzola, televizor se također automatski prilagođava i dodaje Game Bar s brzim postavkama koje možete mijenjati unutar igre. I vlasnici novih konzola moći će uživati u 4K/120 Hz, a podržane su i sve aktualne VRR tehnologije.

Nedavno skinuti Hogwarts Legacy na Epicu impresivno izgleda na ogromnom 100'' ekranu

I u slučaju Hisense 100 UXQ modela, televizor se oslanja na VIDAA Smart OS, pametno sučelje koje se obogaćuje iz dana u dan. Iako nema brojnost aplikacija kao neki konkurenti, sve one najvažnije za video streaming su dostupne, a još uvijek nema svih OTT appova domaćih telekoma, iako su tu A1 Xplore TV i EON TV. Bogata ponuda streaming servisa vidljiva je i po prečacima na daljinskom upravljaču koji ima zaobljene rubove i pomalo retro veliki format s brojevima, što po meni uopće nije minus, a uz punjenje putem USB C- priključka moguće je punjenje preko ugrađenih solarnih panela.

Modeli UXQ serije odlikuju se premium dizajnom s kvalitetnim materijalima koji su unatoč veličini ispoštovali tanke rubove oko panela. Najveća prednost je nova RGB mini LED tehnologija pozadinskog osvjetljenja koja pridonosi boljem prikazu boja i doista visokoj svjetlini ovog televizora. Tu su još visok refresh rate od 165 Hz te napredni audio sustav. Cijena je jedina boljka u ovom slučaju, no treba imati na umu da je ovo jedan od prvih modela na ovoj tehnologiji i uz to stiže s ogromnom dijagonalom.