Iceberg IceSLEET X7 Dual - RGB ledenjak

specifikacije - iceberg icesleet x7 dual Podržani procesori LGA-115x

LGA-20xx

LGA-1200

LGA-1366

LGA-775

Socket AM2/AM3/FM1

Socket AM4 Dimenzije s ventilatorima 135 × 150 × 166 mm Masa 1,16 kg Priloženi ventilatori 1 × 120 mm - 500-1.850 rpm

1 × 140 mm - 500-1.600 rpm Dodatna oprema Tubica termalne paste Jamstvo 2 godine

Iceberg Thermal novo je ime u svijetu proizvođača hladnjaka i ventilatora za PC-je. Neobično je što tvrtka nije tajvanska ili kineska već američka (iako se proizvodnja, naravno, odvija u Kini). Na službenim stranicama u sekciji "o nama" stoji da su tvrtku osnovali veterani industrije s više od 15 godina iskustva. Iceberg Thermal nudi i usluge projektiranja rashladnih sustava (primjerice za laptope ili grafičke kartice), te po svemu sudeći ima na raspolaganju labose za izradu prototipova, ali i proizvodne pogone za metalne dijelove. Sve to upućuje na to da su tvrtku osnovali bivši zaposlenici jednog od postojećih velikih proizvođača hladnjaka.

Kad je riječ o hladnjacima za procesore, Iceberg Thermal trenutno nudi šest modela od kojih su dva rudimentarna, bez toplovodnih cijevi, a ostatak su klasični hladnjaci visokih performansi s tijelom u obliku tornja. Njihova udarna značajka je vrlo neobičan i prepoznatljiv dizajn s tirkiznim plastičnim oklopom u obliku sante leda i ventilatorom s RGB osvjetljenjem. Najmoćniji hladnjak namijenjen običnim procesorima, dakle Socket AM4 Ryzenima i Intelovim procesorima Core za ležište LGA-1200, jest model IceSLEET X7 Dual s kojim se bavimo u ovoj recenziji.

Eko ambalaža

Hladnjak se isporučuje u ekološki osviještenom pakiranju načinjenom od kartona koji nije tretiran plastifikacijom. Umjesto toga na kutiju je jednostavno dodan par naljepnica s bitnim informacijama i vizualima. Unutarnje pakiranje iznimno podsjeća na Noctuine uratke – hladnjak je zaštićen u kartonskom oklopu, a dodatna oprema i detaljan priručnik uredno su složeni u odvojenu kutijicu. Toplo pozdravljamo ovakav pristup jer se s pakiranjem komponenti vrlo često pretjeruje, pogotovo u pogledu plastike.

X7 Dual dizajniran je da se nosi s TDP-om do 225 W, pa zbog toga raspolaže s tijelom u obliku duplog tornja kroz koji prolazi sedam toplovodnih cijevi promjera 6 milimetara. S vanjske strane hladnjaka smješten je 120-milimetarski ventilator s RGB osvjetljenjem, a između dva tornja nalazi se još jedan, no 140-milimetarski. Dodatno RGB osvjetljenje implementirano je u logo proizvođača koji je smješten s gornje strane hladnjaka i samim time okrenut prema bočnoj strani računala. Upravljanje osvjetljenjem izvedeno je putem 5-voltnog RGB konektora koji je potrebno spojiti na matičnu ploču.

Da bi pristupili unutarnjem ventilatoru, potrebno je skinuti dvije plastične stranice te potom ventilator izvući prema gore između dva radijatora hladnjaka. To je naravno nužno izvesti da bi hladnjak uopće mogli ugraditi na matičnu ploču, a kako je hladnjak velikih gabarita, montaža nije jednostavna. Dodatni problem je što s hladnjakom ne stiže dugački križni odvijač koji je nužan da bi ga ugradili na nosač na ploči. Noctua primjerice ima sličan princip montaže velikih hladnjaka, no u pakiranju isporučuje rudimentarni odvijač bez drške kako dio korisnika ne bi bio prisiljen kupovati poseban alat. Napominjemo da ovako dugi odvijači nisu standardni u kontekstu montaže računalnih komponenti. Standardni križni odvijač kojeg svi imamo negdje po ladicama u kući ima prekratak vrat za ugradnju ovakvog hladnjaka. Metalni dijelovi hladnjaka izrađeni su vrhunski.

Svi bakreni dijelovi, dakle toplovodne cijevi i baza, presvučeni su slojem nikla, a baza dovedena do zrcalnog finiša. U pakiranju s hladnjakom dolazi i tubica termalne paste FUZEIce Plus. Riječ je o termalnoj pasti visokih performansi koju tvrtka prodaje i kao zaseban proizvod i to u pakiranju od 3,5 i 7 g.

Termalna pasta

S Icebergovim hladnjakom stiže i posebna termalna pasta FUZEIce Plus. Pakiranje je svega 0,8 grama dovoljno je za par ugradnji hladnjaka, no za više od toga potrebno je kupiti odvojeno pakiranje paste dostupno u veličini od 3,5 i 7 grama. Veća pakiranja specifična su po aplikatoru – šprici u kojoj je pasta koja ne završava s klasičnim okruglim već širokim duguljastim otvorom koji omogućava nanošenje paste na procesor u obliku široke trake. Pasta je klasična – temeljena je na finim česticama metalnog oksida i samim time ne provodi struju te se lako razmazuje i čisti. Po performansama je na razini Noctuine paste NT-H2, a koja je pak jednakih performansi kao vrlo popularna Arcticova pasta MX-4. Cijena je nešto viša u odnosu na MX-4, no kako termalne paste ionako objektivno nisu skupe, niti se često kupuju zbog male potrošnje, ne bilježimo to kao osobit minus.

IceSLEET X7 Dual ima vlastito RGB osvjetljenje, no bez dodatnih traka ili nekog drugo izvora osvjetljenja u PC-ju, neće doći do izražaja atraktivni oklop hladnjaka

Što se tiče tolerancije na visoke RAM module, IceSLEET X7 je zapravo dosta dobar. Vanjski hladnjak nadvisuje prva dva memorijska utora na većini matičnih ploča, a dopuštena visina modula je 45 mm, pa smo ga bez problema kombinirali s G.SKILL-ovim modulima TridentZ koji imaju srednje visoke hladnjake. Ugrađeni ventilatori specifični su po konfiguraciji PWM kontrolera. U slučaju da je jakost PWM signala 20 i manje posto, ventilatori su isključeni, odnosno, IceSLEET X7 hladi pasivno. Vanjski ventilator kod pune brzine može potegnuti do 1.850, a unutarnji do 1.600 rpm. Problematična značajka ventilatora je što nisu standardnog oblika, odnosno, sustava montaže, pa ih je nemoguće zamijeniti ako u nekom trenutku nakon isteka 2-godišnjeg jamstvenog roka odu u vječna lovišta.

Testiranje

IceSLEET X7 isprobali smo u kombinaciji s Ryzenom 9 5900X na tvorničkim postavkama bez uključenog PBO-a, te overklokiranog na 4,4 GHz pri naponu od 1,163 V. Usporedili smo ga s nekoliko AIO sustava s našim referentnim AIO sustavom Kraken X52 koji koristi 240-milimetarski radijator i par Noctuinih ventilatora, te odličnim 360-milimetarskim Arcticovim Liquid Freezerom II. Oba su sustava osjetno skuplja u odnosu na Icebergovog pulena tako da to treba imati na umu prilikom tumačenja rezultata testiranja, iako se X7 Dual inače može svrstati u dosta skupe zračne hladnjake.

*ambientalna temperatura 22 °C

S procesorom na tvorničkim postavkama rashladne sustave isprobali smo s ventilatorima podešenim na 100 i 50 posto PWM signala, pa time i brzine, a dodatno smo kod IceSLEETA brzinu ventilatora spustili do razine kada ventilatori više nisu bili čujni u odnosu na pozadinsku buku, a to je 35% PWM signala. S procesorom koji troši 130 W, zračni se hladnjak nosi prilično dobro s konkurencijom u pogledu performansi, no glasniji je, pogotovo na maksimalnoj brzini ventilatora kada izmjerena razina buke doseže gotovo 50 dBA. Performanse su tu negdje u razini 240-milimetarskog AIO-a, no uz višu razinu buke, pogotovo na maksimalnoj brzini ventilatora. S overklokiranim procesorom relativne performanse u odnosu na ostale sustave padaju, s razlikom od pet i više stupnjeva.

IceSLEET X7 Dual se samim time nameće kao odličan izbor ako vam se sviđa njegov vrlo specifičan izgled i implementacija RGB osvjetljenja. U suprotnom, postoje jeftiniji hladnjaci koji će vam ponuditi jednake ili bolje performanse.