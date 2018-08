MSI X470 Gaming M7 AC

specifikacije Čipset AMD X470 Socket Socket AM4 Memorija 4x DDR4, do 3.600 MHz, maks. 64 GB PCIe konektori 2 x PCIe 3.0 x16 (CPU)

1 x PCIe 2.0 x16 (x4 interno, čipset)

3 x PCIe 2.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 6 x SATA, RAID 0, 1, 10

1 x M.2 do 22110 NVMe/SATA PCIe 3.0 x4

1 x M.2 do 2280 NVMe/SATA PCIe 2.0 x4 Mreža 1 x GbE Killer E2500

1 x Intel Dual Band Wireless-AC 8265, 802.11ac do 867 Mbit/s + Bluetooth 4.2 Audio Realtek ALC1220 Stražnji konektori 1 x Clear CMOS tipka

1 x BIOS Flashback tipka

1 x PS/2

2 x WiFi antena

1 x RJ-45

1 x USB-C 3.1 Gen2

1 x USB 3.1 Gen2

4 x USB 3.1 Gen1

2 x USB 2.0

5 x audio konektor

1 x optički S/PDIF

U prethodnoj generaciji Socket AM4 ploča vrh MSI-jeve ponude bio model XPower Gaming Platinum, no sada je to nešto slabije rješenje – X470 Gaming M7 AC. I ova ploča je s cijenom preko 2.000 kuna relativno skupa, pa se postavlja pitanje što nudi dodatno u odnosu na model Gaming Pro Carbon AC. Dodatna oprema praktički je identična, s tom razlikom što M7 ima četiri SATA kabela, a slabiji model dva. Ostatak opreme čine SLI mostić, zaštitna pločica za stražnje konektore, par RGB produžnih kabela, set neuglednih naljepnica za označavanje SATA kabela, značka za kućište te priručnik i DVD sa softverom. Od specijalnog softvera tu je samo Nahimic 3 – aplikacija koja poboljšava audio mogućnosti integrirane Realtekove zvučne kartice ALC1220.

U pogledu RGB osvjetljenja, M7 je čak manje nabrijana nego Carbon. Ispod desnog ruba ploče imamo set RGB LED-ica, a na oklopu iznad stražnjih konektora dva su manja osvijetljena prozorčića. Ploča podržava spajanje dvije 12-voltne klasične RGB LED trake, jedne 5-voltne adresabilne i jedne Corsairove RGB komponente. MSI Mystic Light dosta je prihvaćen među proizvođačima hardvera, pa omogućuje svjetlosnu sinkronizaciju različitih komponenti.

Ponuda stražnjih konektora u kontekstu cijene ploče nije idealna – prostor jednostavno izgleda previše prazno za ploču visoke klase. MSI je izostavio videokonektore što je sasvim OK, no mjesto nije popunjeno, već zjapi prazno. Straga imamo tipke za resetiranje postavki UEFI-ja i flashanje svježe verzije UEFI-ja, PS/2 port, dva USB-a 2.0, četiri USB-a 3.1 Gen1, dva USB-a 3.1 Gen2 (A i C), dva konektora za antene Intelove WiFi/BT kartice (dvostruko brže nego što je ona na modelu Carbon), mrežni konektor iza kojeg stoji kartica Killer E2500 te kombinacija analognih i jednog digitalnog konektora zvučne kartice. Interno imamo još dva USB 2.0 porta, dva USB 3.1 Gen1 porta i jedan USB-C 3.1 Gen2 port (koji Carbon nema).

rezultati testiranja Cibench R15 Single-core 178 Multi-core 1.817 PCMark 10 Digital Content Creation 9.195 Igre @ 1080p For Honor / Ultra 190 Total War: Warhammer / Ultra 109

M7 krasi vrlo moćna i odlično hlađena VRM jedinica (temperatura otkrivenih komponenti 68 °C, a hladnjaka 63 °C). Napajanjem upravlja International Rectifierov PWM kontroler IR35201 (isti kao s Carbon Pro modela) koji upravlja s šest CPU faza i dvije faze za SoC. Na primarne faze su spojeni doubleri IR3598 čime dolazimo do 12 faznog napajanja za jezgre procesora odnosno vcore napon.

Regulacijsko sklopovlje nažalost nije napravljeno od integriranih MOSFET-ova kao na ostalim testiranim pločama ove klase već se za svaku fazu brinu odvojeni high-side i low-side MOSFET koji su naizmjence aktivni. Točnije, riječ je o ON Semiconductorovim MOSFET-ovima 4C029N (high-side) i 4C024N (low-side). Iste tranzistore nalazimo i na SoC dijelu napajanja.



Tu su i overklokerski dodaci u obliku dvije vrste LED dijagnostike, tipki za resetiranje i uključivanje računala te fizičkog potenciometra za lako overklokiranje. Taj dodatak možemo podešavati fizički ili, pak, koristiti tu funkciju preko profila u UEFI-ju. Za razliku od klasičnih sustava automatskog overklokiranja, koji gotovo uvijek imaju nerealne postavke i pretjeruju s naponom, ovaj MSI-jev iznimno je realan i zapravo omogućuje iskorištavanje OC potencijala procesora čak i potpunim početnicima. Naravno, pod uvjetom da se overklokira stupanj po stupanj, uz testiranje stabilnosti sustava. Spomenimo i da M7 nije imala problema s dostizanjem brzine od 3.600 MHz sa G.SKILL-ovim modulima, no za to im je trebalo isporučiti napon od 1,43 V – nešto više nego na ostalim pločama.

Vrlo pozitivan dojam ostavlja i način hlađenja M.2 konektora – primarnog koji je postavljen ispod prvog PCIe utora, i sekundarnog koji je ispod sekundarnog velikog PCIe utora. Oba imaju jednak masivni hladnjak koji se spaja na hladnjak čipseta. Jedini problem je to što sekundarni M.2 port nije spojen na kontroler u procesoru, već na čipset, gdje na raspolaganju ima četiri PCIe 2.0 kanala. Njihova maksimalna teoretska propusnost je 2 GB/s, što je za sve bolje NVMe SSD-ove ograničavajući faktor.