Roboti Boston Dynamicsa plesom u Novu godinu

Fascinantni pokreti poput ljudskih i životinjskih već godinama su obilježje humanoidnih robota i robotskih pasa iz Boston Dynamicsa. Ova je kompanija nedavno prodana Hyundaiju, a kada pogledate video unutar ove vijesti bit će vam potpuno jasno zašto njihovo poslovanje vrijedi oko milijardu dolara.

Boston Dynamics je za kraj godine pripremio iznimno zabavan video u kojem njihovi roboti – plešu na skladbu "Do You Love Me?" skupine The Contours. Plesači su dva humanoidna robota Atlas, jedan robotski pas Spot s dodatkom robotske ruke (tj. glave), te jedan industrijski robot Handle.

Osim što je zabavan , video dočarava i koliko su roboti napredovali u oponašanju ljudi i životinja, te koliko su stabilni u svojim kretnjama pa čak i onima neobičnima poput plesnih. Iz Boston Dynamicsa samo su šturo poručili da se "cijela njihova ekipa okupila kako bi proslavila početak godine za koju se svi nadamo da će biti sretnija", te su svima čestitali Novu godinu.

Nije ovo prvi puta da je Boston Dynamics objavio neki plesni video svojih robota. Spot je još u listopadu 2018. godine bio internetska zvijezda svojim plesom na taktove skladbe Uptown Funk. Ipak, moramo primijetiti kako su mu pokreti sada nešto usklađeniji i prirodniji, a njegovu humanoidnu braću i njihove kretnje da i ne spominjemo.